Vamos por México

- ¡Alejandro, dame un consejo para dejar de fumar!

- Fuma cada cigarrillo lo más lentamente posible,

como una meditación profunda. Mientras lanzas el humo siente que tú te estás esfumando.

Jodorowsky

Se llama “Va por México” o algo así. Para operar formalmente en las próximas elecciones que concurrirán en un mismo día, tomará como soporte las franquicias partidarias que capturaban el horizonte electoral de México desde el año 2000, año de la alternancia fingida. Se cambió de partido, no de modelo, con la velada parcialidad del entonces IFE.

Por qué la alianza, por la profunda crisis de credibilidad del tripartidismo alineado a un mismo proyecto de despojo a la nación y sus habitantes. El PRI ya no puede presumir contar con la mejor estructura organizativa pues se fue despoblando de su contenido popular. Los tecnócratas se encargaron de inutilizar el apoyo de las organizaciones obreras y campesinas incorporadas a ese partido. Tampoco contará con los recursos públicos obtenidos a trasmano, o tal vez sí, desde los gobiernos locales que controla; el PRD todavía no hace el recuento de daños de la migración masiva de sus seguidores hacia el partido hoy gobernante. Ya pasaron dos años de evitar su autoanálisis. No se ha dado cuenta que perdió el rumbo y dejaron de ser alternativa de izquierda; del PAN se sabe que perdió su identidad ética “filocatólica” y no se sabe si tiene una idea novedosa para refundarse. Perdido el recato, desde el poder se dispusieron a robar en arca abierta sus máximas figuras. Todo un estudio de caso en el arte de pasar de la medianía a la ostentación, en el cual la narcopolítica es un capítulo por destacar.

Este desastre opositor quiere ser revertido a través de una alianza orquestada por el condotiero de la fracción empresarial que está muy a disgusto con el gobierno: Claudio X. González Guajardo. Al mismo tiempo, es del dominio público la alienación (separación) de los medios tradicionales respecto del actual gobierno. Esto pone a disposición del frente opositor el favor de gran parte de la prensa. En agregación, el INE o dos de sus consejeros, están dispuestos y así operan, a incorporarse desde su investidura de árbitro a una de las partes de la contienda (Ya lo hicieron con Fox, con Calderón y Peña Nieto)

La apuesta del Frente por los privilegios se finca sobre un trípode: recurrir a dinero fuera de norma, en el apoyo de la prensa alienada y en la parcialidad del INE. En el diseño de campaña, centrada en el objetivo estratégico de ganar la mayoría absoluta en la cámara de diputados, hay un error de origen: no convocan al pueblo. Así lo proponen por aversión al pueblo, por su complacencia al clasismo y al racismo. Se unen en defensa de privilegios, nunca por un gobierno para el pueblo.