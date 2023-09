Urge operación mochila en Juárez

Ahora, con las nuevas tendencias juveniles, costumbres, modas que imponen las series y películas, aunado al aumento de la violencia, delincuencia y delitos contra la salud, en todo el país, y claro está, en Ciudad Juárez, se debe tener más cuidado con el comportamiento juvenil.

Quizá haya padres de familia que confían en lo absoluto de sus hijos, considerando un sacrilegio ver lo que llevan en sus mochilas. En algunos casos, solo entran a la habitación de los muchachos con permiso de ellos, aunque estos no estén. Considerando que invaden su propiedad privada. Son prácticas cada vez más normales.

Algunos especialistas consideran que operativo mochila es una invasión a la privacidad de los alumnos. Pero, que es más importante que la seguridad de los propios estudiantes y profesores. Es solo cuestión de poner en la balanza dicho aspecto.

Sabemos diversos casos de ingreso de armas a las instituciones educativas con desenlaces fatídicos, dentro o fuera de las instalaciones, donde dichos casos pudieron ser evitados con una buena revisión de las pertenencias escolares.

Es la seguridad de las personas lo que debe imperar, haciendo a un lado los supuestos derechos de privacidad escolar, pues en un tiroteo desaparece todo derecho, lo que prevalece es la muerte.

Además de ello, debemos recordar, que también los adolescentes de secundaria y preparatoria están en una etapa formativa. La familia educa, la escuela forma, por tal motivo y de manera imperante deben continuar los operativos por el bien de la comunidad escolar.

Navajas, mariguana, vapeadores, cigarros y, en casos extremos, armas, es los que regularmente encuentran al momento de buscar en las pertenecías de los escolares. Una vez revisado bajo el protocolo escolar debe avisarse de inmediato a los padres de familia para que conozcan el incidente y su gravedad, debiendo tomar las precauciones debidas tanto el colegio como los tutores.

No existen las condiciones de seguridad en la nación, tampoco garantías de que nada pasará en las aulas. Hay un sin control de armas, la circulación de las mismas está por doquier, en bailes, centros comerciales y cualquier lugar salen a relucir. Por ello debemos estar en constante prevención, tanto con la operación mochila como pláticas de prevención.

No se trata de criminalizar a los alumnos, tampoco es una acción violatoria de sus derechos humanos, como algunos críticos lo señalan. Solo que no existen las mejores condiciones de seguridad para confiar que no pasará nada. Lo relevante es velar por la seguridad de ellos, como del personal docente, administrativo y demás trabajadores escolares.

Las primeras acciones de prevención, se recomienda la revisión de mochilas en casa, por parte de los padres, antes de la llegada a la escuela. Es recomendable hablar con ellos sobre el peligro que acarrea traer consigo cualquier tipo de arma, así como las repercusiones que esto conlleva.

Y siempre tratar el tema del uso de las drogas, no parar de hacerlo, explicar las consecuencias y los problemas que ello les acarrea a corto, mediano u largo plazo.

Hay que ver lo que lleva el estudiante en su mochila, no importa que Usted como padre de familia crea es un adorable angelito. Hay que abrir los ojos. Es por la misma seguridad de él y de quien lo rodea.