Unos en la morgue, otros detenidos... otros en el Chapa Prime

Qué distinta la morgue de la Fiscalía General del Estado, o las tétricas celdas donde murieron casi 40 migrantes la noche del lunes, o las camas de hospital donde convalecen muchos gravemente lesionados. Qué diferente todo eso a la imagen de un restaurante de lujo con café, botella de vino, cerveza, risas, alegría.

La catástrofe ocurrió el lunes por la noche tras las rejas del centro de detención bajo jurisdicción plena del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado en el centro de la ciudad, a un costado de la Presidencia Municipal.

A su vez, el INM es dirigido también por las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores de la Presidencia de la República. Extraña e inoperativa combinación legal entre ambas dependencias pero así es.

El amargo desayuno la mañana del martes para el mundo fue de 39 centro y sudamericanos muertos principalmente por asfixia en esa “cárcel” localizada en la principal frontera de México, la de Ciudad Juárez. Fue quemado intencionalmente el lugar con cerca de 100 personas adentro, la mitad de ellas enrejadas bajo llave.

Fue martes de asombro e indignación global; de luto para los millones de migrantes que escapan de la extrema pobreza, del hambre, de la muerte, de las dictaduras de sus países, para encontrarse irónica, sarcásticamente, también con la muerte, en el trayecto hacia los sueños de vida mejor. Así ocurrió el lunes en Juárez, en el último, pero más complicado paso hacia su objetivo, los Estados Unidos.

El incendio ocurrido en el definido por los migrantes como “calabozo con rejas”, alcanzó a la clase política mexicana, pero solo en el discurso, en la falsa retórica de aventar culpas como cartas de baraja hacia todas partes. No llegó el esperado golpe de la justicia, ni legal, menos político.

Reflejo del real importapoquismo son precisamente las fotos presentadas en nuestra edición de hoy como vivo ejemplo del importapoquismo oficial sobre los hechos. Mucho dolor de la clase gobernante y política, pero dolor solo de palabra.

Varios funcionarios en el país del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron captados dos días después de los hechos, el miércoles a la hora de la comida, en el exclusivo restaurante de esta ciudad, Chapa Prime, ubicado en la Ejército Nacional y Paseo de la Victoria.

No fueron vistos en los hospitales, o en la morgue ayudando a la Fiscalía General del Estado a identificar los cuerpos, o en las primeras investigaciones auxiliando a la Fiscalía General de la República, o respondiendo públicamente en Juárez a las muchas preguntas sobre los hechos.

Todos ellos fueron captados en lo que parece la sobremesa (después de la comida). Son varios uniformados, alegres, sonriendo, inclusive uno de ellos con la mano izquierda a la altura de los hombros, casi sobre el pelo negro, de la única mujer en el grupo. Aparecen cuatro en las mesas, pero fueron al menos el doble a juzgar por los vasos y platos recién levantados por los meseros.

Uno de los que aparecen en la imagen fue identificado como Héctor Martínez Castuera, otro como Alejandro Tagle Marroquín; ambos con altos cargos en el Instituto, el primero es el director general de Coordinación de Oficinas de Representación del INM en el país, y el otro es el subcomisionado Jurídico Nacional.

Ahí estuvieron tranquilamente casi toda la tarde del miércoles mientras continuaba la crisis afuera del caro restaurante. La morgue ayudada por un tráiler refrigerado para dar cabida a tantos fallecidos, los hospitales tratando de darse abasto con los lesionados graves, y agentes de la Fiscalía Federal persiguiendo a empleados muy menores del Instituto y a guardias de seguridad para presentarlos como responsables de la histórica tragedia.

No solo eso, el martes, mientras ellos arribaban en vuelos privados a Juárez y mientras comían el miércoles en el Chapa, continuaron llegando oleadas migrantes sobre los peligrosos techos de los trenes, y cientos, o miles, revivieron el paisaje del Río Bravo atestado de personas que habían brincado el bordo juarense e intentaban alcanzar la famosa puerta 36 del muro fronterizo, por enésima ocasión aparentemente engañados de que las autoridades norteamericanas les permitirían ingresar.

Como todos los que llegan en esas condiciones y alcanzan a entrar, más tardan en conseguirlo que en ser regresados a suelo mexicano, si no por esta frontera, por cualquier otra. Resulta inútil y de tremendo costo económico y físico el esfuerzo.

Los altos funcionarios responsables del Instituto de Migración aparecen relajados porque sus jefes exhiben igual calma. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó a intereses del conservadurismo la andanada de señalamientos por lo ocurrido, pero no asumió siquiera la autocrítica de reconocer que la catástrofe sucedió en un centro de detención del INM.

Tampoco dijo una palabra sobre el desempeño de su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como jefe del INM, o de Marcelo Ebrard como canciller o titular de Relaciones Exteriores. Uno respondió bromeando sobre el tema en una gira por Veracruz y aventó la pelota al otro; el otro ofreció explicaciones menos que a medias. Ninguno tuvo siquiera la solidaridad, el valor para apersonarse en el lugar de los hechos, en Juárez.

López Obrador tampoco ha exigido al titular nacional de dicho instituto, Francisco Garduño Yáñez, salga a dar la cara, no solamente respecto de lo acontecido la noche del lunes negro, sino de las condiciones que llevaron a ese desenlace.

Aseguró el presidente que vendría a encargarse de las indagatorias el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, pero por lo visto ni de la orden se ha percatado. Aquí no ha estado.

La crisis general migrante, la severa crisis, lleva casi lo mismo que el régimen de la Cuarta Transformación; de hecho Francisco Garduño es el segundo titular al frente del INM, el primero fue Tonatiuh Guillén. Fue renunciado por los mismos motivos que siguen sin cambiar un milímetro.

Supimos que Garduño se hizo presente el viernes por la tarde de forma clandestina, sin presencia de medios de comunicación ni de otros niveles de gobierno, en el albergue para migrantes de la Leona Vicario. No pasó de ahí. Regresó de inmediato a la exquisita comodidad de sus oficinas en la Ciudad de México. Solo pidió en Juárez, y le entregaron, funcionarios del Seguro Social, un reporte sobre la salud de los lesionados. Ni una vuelta por el centro donde ocurrió el siniestro.

Hasta el viernes AMLO aseguró en la conferencia de prensa mañanera que la tragedia en Juárez le partió el alma. “He tenido momentos difíciles; de los más difíciles, fue lo de la explosión de Tlahuelilpan. Ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente; y luego este. Este me conmovió, me partió el alma”.

Pero en la frontera todo siguió igual. Más tarde del mismo viernes estuvo acá concretando la gira anunciada previamente para supervisar avances en los bancos del Bienestar. Así como llegó así se fue. Nada cambió para bien.

También quiso hacerlo AMLO de manera casi clandestina, solo con sus partidarios y empleados federales en el gimnasio del Colegio de Bachilleres. Su equipo cerró las puertas a los periodistas, a los juarenses ajenos a su filiación, a la gobernadora del estado, Maru Campos; e incluso no fue invitado tampoco la primera autoridad de esta frontera, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Manifestantes de esta ciudad y migrantes que lo encararon al llegar y al salir del evento fueron tratados con sarcasmos y hasta minimizados por un presidente evidentemente molesto, incómodo; y por voluntad propia, ajeno a la realidad. Da la impresión que la transformación la está sufriendo, pero él en la medida que se acerca la sucesión y el fin de su control personal de la República.

Nada, ni una palabra, del mayor responsable directo en los hechos ocurridos el lunes, el delegado estatal de Migración, el militar Salvador González Guerrero. Varios subordinados suyos permanecen ahora encarcelados, pero es innegable que son los eslabones más débiles en la cadena de culpas.

De ahí la explicable omisión del presidente por no rascar mucho al tema; por no entrar de lleno como lo amerita la crisis tremenda, por no subir el castigo hacia quienes de verdad lo merecen.

En Chapa Prime, o en los hoteles de lujo, o en la Ciudad de México, ni el remordimiento llega.

Una colega periodista preguntó muy seria al día siguiente del incendio y muerte. ¿Tú crees que este señor (González) pueda dormir tranquilo tras la muerte de esa pobre gente? Es fría de sangre esa periodista, ha visto de todo durante su muy largo trayecto en esta profesión, pero en esos instantes de esa pregunta enrojecieron sus ojos y faltó poco para que soltara el llanto.

-Te aseguro que no solamente él sigue durmiendo bien, también todos sus jefes. Sus conductas no reflejan tribulación alguna. Fue la respuesta.