UnidosTransformemosJuárez

La crisis migrante, las bajas temperaturas, el regreso del Covid, y la economía, son situaciones que afectan a los juarenses día con día, y pese a ser trabajo de todos mejorar en cada uno de esos aspectos, el Gobierno Municipal no se ha quedado atrás y lo ha dado todo por su gente.

Repasemos en esta columna un poco del trabajo que se realizó a través de sus distintas dependencias, y, por supuesto, del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar y de su esposa, la señora Rubí Enríquez, en éste último mes del 2022 en apoyo a la ciudadanía.

Diciembre inició fuerte y de manteles largos.

Con motivo del 363 aniversario de Ciudad Juárez, se llevó a cabo de manera exitosa el 1er Gran Desfile Conmemorativo, con carros alegóricos, representaciones, bailes y más de 800 voluntarios, así como miles de juarenses que festejaron a nuestra ciudad.

En cuanto a la imagen de la frontera, se realizaron obras de pavimentación, recarpeteo, bacheo, limpieza, alumbrado público, riego y mejoramiento de la ciudad.

Entrados en el tema navideño e invernal, se instalaron las tradicionales villas navideñas en el Centro Histórico, Plaza de la Mexicanidad y en Las Torres.

La Dirección de Desarrollo Social entregó más de mil calentones en colonias alejadas de la mancha urbana. Por otra parte, el presidente municipal se unió a la campaña ‘Que Juárez no tenga frío’ y donó mil 300 cobijas para personas vulnerables, además, acompañó a motociclistas juarenses a entregar juguetes a niños y niñas del poblado de Samalayuca.

En apoyo a los que más lo necesitan, el alcalde entregó alrededor de dos mil piernas de puerco en Los Ojitos y también se llevó a cabo la Cruzada Musical Navideña.

Y no podía faltar el tradicional Santa Bombero, que gracias al apoyo de dependencias municipales, empresas y comunidad en general, más de 60 mil niños y niñas juarenses pudieron recibir un regalo ésta Navidad

En otros temas, Cruz Pérez Cuéllar firmó una alianza con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) que tiene como finalidad impulsar proyectos de 19 organizaciones de la sociedad civil; se ratificó el hermanamiento de Juárez con Parral con la donación de una ambulancia y equipo que beneficiará a más de 100 parralenses.

En sesión solemne de Cabildo y con la presencia de la gobernadora, Maru Campos, se entregó de manera póstuma la Presea Fray García de San Francisco a Carlos Roberto Cuéllar, fundador de la Asociación Girasoles.

A mediados del mes el alcalde se reunió con Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con quien acordó trabajar en equipo para la consolidación de proyectos en beneficio de los juarenses y la extensión de la Facultad de Medicina en Ciudad Juárez.

El alcalde anunció el pasado 15 de diciembre a través de sus redes sociales que Juárez ocupa el primer lugar en el Índice de Competitividad Urbana 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. siendo la única ciudad de México en alcanzar la puntuación máxima, lo que la reconoce con las mejores condiciones para trabajar en el país.

“Esta distinción es de todas y todos los juarenses y gracias al trabajo en equipo que estamos haciendo para lograr cambios y salir adelante. ¡Sigamos dándole duro!”, publicó en su cuenta de Facebook.

En su ardua labor como alcalde de la ciudad, Cruz Pérez Cuéllar compareció ante la Comisión de Hacienda y expuso el proyecto Museo Juan Gabriel para incluir en Presupuesto de Egresos 2023; firmó convenio con siete asociaciones civiles en beneficio del Sistema de Justicia Cívica y entregó una unidad renovada al albergue Colitas Felices.

También se aprobó con 16 votos a favor el aumento del 11 por ciento a las tablas de valor catastral del municipio con base en los líneamientos del dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.

Me quedó corto el espacio, pero éstas son solo algunas de las actividades que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez realizó éste mes por el bien de la ciudadanía juarense y sólo me hace pensar en que Juárez ya no está abandonado, poco a poco está regresado a la vida, gracias a las autoridades municipales y a la sociedad que se ha comprometido con el lugar que si no los vio nacer, sí crecer.

Le deseo un Feliz y Próspero 2023.