Ciudad de México.- La Cuarta Transformación en México, no solo se ha consolidado, se ha expandido y renovado, desde el interior de morena y el proceso que se hizo en 2022, las elecciones ganadas y el respaldo popular que ha obtenido gracias al trabajo desde la presidencia de la república por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el avance es imparable, y eso a la oposición los tiene incomodos y molestos.

Hay un algarabía política en todo México, se prevé una rotunda victoria de morena y la Cuarta Transformación, ante la reducida capacidad y el nulo proyecto que ofrece la oposición, y comienza a materializarse, se trata de la organización y el crecimiento del movimiento en todos los estados del país, organización y crecimiento que se está intentando detener y esconder de la opinión pública.

Porque se ha limitado a morena a realizar eventos abiertos, en las reuniones que realiza la coordinadora de los comités de defensa del a transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, ante los masivos mítines que realizó en las entidades que ha visitado desde que fue nombrada coordinadora, lo que refleja la fortaleza de nuestro movimiento, sin embargo aunque se trata de evitar se vea la magnitud de la Cuarta Transformación, el movimiento continuará.

Es así que la próximo visita que se tiene agenda para Claudia Sheinbaum en Chihuahua, el miércoles 25 de octubre dentro de su gira por toda la república, arribará a la ciudad desde temprana hora, para luego acudir al evento “Unidad y Organización”, con integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, diputados federales, senadores, diputados locales, consejeros estatales, coordinadores de estructura y representantes generales y de casilla.

Luego de trasladará a Parral, al evento “La Esperanza Nos Une”, donde se esperaba una asistencia de 55 mil personas aproximadamente, sin embargo las restricciones impuestas desde los órganos electorales, se obliga a que estas reuniones sean en espacios cerrados, lamentablemente en Parral no hay infraestructura para esta capacidad.

En este contexto, la Doctora Sheinbaum y el movimiento de la cuarta transformación continuarán caminando y preparando la batalla electoral y la continuidad de la Revolución de las Conciencias, que va más allá del terreno electoral y gubernamental, se trata de la transformación social de los mexicanos, y también y para nosotros prioridad, de Chihuahua.

La oposición ahora fusionada en el PRIAN y sus aliados en MC y entes empresariales, saben que se encuentran en decadencia política, el actual gobierno estatal no ha ayudado mucho para que en 2024 los chihuahuenses otorguen el voto para ellos, y su única esperanza, su única apuesta es la división que pudiera surgir en nuestro movimiento.

Por eso la trascendencia e importancia de la unidad que hemos estado construyendo dentro y fuera de morena, con los aliados políticos, y principalmente con el pueblo, pero para que esta unidad que ya se formalizó pueda cuajar, es necesario que quienes dentro del partido ostentan funciones de representación y partidista, refrenden esta unidad con hechos reales que permitan mostrar que tenemos como principal objetivo, el proyecto colectivo de la cuarta transformación.

En morena no caben los intereses personales o de grupo, no deben imponerse las visiones de unos para con la mayoría, porque en morena la militancia es grande, y desde su nacimiento como movimiento en defensa del voto en 2006, existen voluntades distintas para que López Obrador llegara a la presidencia de la república, personas con distintas visiones pero con las mismas convicciones, y que con el avance de morena, se fueron sumando aún más voluntades, con un mismo objetivo, por eso en la mesa de morena, donde confluyan todas estas voluntades, se debe garantizar el respeto a todos los militantes, a los representantes y los distintos rostros de la 4T, porque morena no es de un grupo o cúpula, morena es del pueblo, y el pueblo quita, y el pueblo pone