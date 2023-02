Las series de Netflix se quedan cortas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus mañaneras. Se refería, por supuesto, a lo que se ha develado en el juicio de Genaro García Luna, declarado culpable en Estados Unidos de cinco delitos, cuatro de ellos vinculados al tráfico de drogas.

El presidente tiene razón, esas exitosas series de las plataformas están muy bien armadas, cuentan con sobresalientes guionistas, producción y dirección. Y casi todas ellas, con excelentes repartos. Saben sus escritores cómo dejar en cada capítulo la cizaña de la zozobra para que el espectador ya no suelte la trama.

PUBLICIDAD

Al presentar en la pantalla en forma dramatizada los avatares del mundo del narcotráfico, los creadores de estas series deliberan con sus equipos de trabajo hasta conseguir lo que dejará boquiabiertos a sus consumidores. Ellos saben cómo darle un inesperado giro a lo previsible y en qué momento soltar lo que quizá pocos conocen del universo del hampa o que, simplemente, ya se había olvidado. Todo este coctel, en fórmulas cargadas, con mucha frecuencia, de explosividad.

Ahora bien, juicios como el de García Luna compiten, en efecto, con las tramas de las plataformas digitales. Si uno observa la secuencia de las testimoniales vertidas en el proceso, cada narración de los testigos protegidos presentados da pie para más de un capítulo de una trama criminal. Quizá el guionista ya nada o muy poco tendría que agregarle. Los testimonios poniendo en bandeja de plata lo que parece, ya de por sí, una historia novelada.

Pero el proceso jurisdiccional no deja de ser un microcosmos. Ahí se debatió, sobre todo, si el ex funcionario mexicano recibió sobornos y si llegó a establecer conspiraciones para distribuir cocaína a nivel internacional. Si hubo pues, nexos o no con el hampa; pero fuera del proceso judicial queda lo verdaderamente trágico. Eso que México vivió sobre todo en los años en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

En el foro judicial no se debaten las implicaciones que trajo consigo el fracaso de la política de seguridad encabezada por Calderón y su zar antidrogas, García Luna. No es su sede idónea, por supuesto; pero quién, dónde y cuándo se juzgarán las repercusiones de una nefasta guerra desatada “contra el narco” y que se traducen ya en una histórica deuda social.

La trama “a la Netflix” desarrollada en los testimonios del juicio a García Luna no deja de ser, en cierta forma, un espectáculo que en el imaginario de mucha gente compite en atención mediática con el eventual divorcio de Andrea Legarreta y Erik Rubín. Lo más grave y doloroso no se ventila entonces en los límites de la prosecución judicial seguida contra el brazo fuerte de la política calderonista. Esas afrentas y esas heridas están en la memoria histórica de este país. No se olvidan.

¿Cuántos huérfanos dejó la guerra calderonista en Ciudad Juárez? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Y Villas de Salvárcar? ¿Qué con la sangre regada en nuestras calles? ¿Cómo resarcir el dolor de todas las madres? ¿Y los torturados y desaparecidos?

El juicio en contra de García Luna trae consigo una justicia restringida. Sirve, sí, como adjudicación de facetas o colocación parcial de engranajes de los propios sistemas políticos y judiciales. Además, es bien visto por el mundo el hecho de que sea juzgado por primera vez en Estados Unidos un personaje público mexicano que ocupó la posición clave en la política de seguridad de un sexenio y que fue, en otros anteriores, también protagonista.

Cuando los doce hombres y mujeres que conforman el jurado lo condenaron culpable más allá de toda duda razonable, veían en él a un corrupto funcionario que aceptaba sobornos y mantenía vínculos estrechos con quienes debiera perseguir. Quizá ninguna de ellas veía al artífice ejecutor de una de las mayores desgracias que ha sufrido este país en su historia reciente. Tampoco, quizá, evocaban al otro. El que dice que no sabía nada, pero que era nada menos que su jefe.