Una tragedia que no originaron los juarenses

Lo ocurrido la noche de este lunes 27 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración además de ser muy lamentable, es sumamente delicado. Es una tragedia que de ninguna manera se deseaba, pero que no sorprende porque este desafortunado hecho se puede considerar un corolario de todos los incidentes previos. Pero esta tragedia que no debió ocurrir y que hasta el momento de escribir estas líneas contabilizaba 39 fallecidos, y 29 hospitalizados, no la originaron los juarenses. Al contrario, sería muy injusto que a esta noble y hospitalaria ciudad se le condenara por lo ocurrido. Ciudad Juárez, en todo caso, es otra víctima más de esta preocupante situación que no ha sido generada en esta frontera. La llegada masiva de miles de migrantes que está afectando a esta población, sobre todo venezolanos, es el resultado de una serie de absurdas e inhumanas políticas impuestas desde Washington DC, que son solapadas y obedecidas al pie de la letra por el Gobierno federal mexicano. O sea, la Casa Blanca ordena, luego el gobierno mexicano acepta y obedece, y finalmente son los juarenses los que resultan más perjudicados. Y esto viene ocurriendo en Ciudad Juárez desde hace más tiempo del que se deseara. Y se insiste, esta tragedia que parecía anunciada, no la crearon ni la sembraron los fronterizos. Al contrario, juarenses y paseños han sido demasiado tolerantes con la comunidad migrante.

Lo único que han pedido los juarenses a las autoridades de este país es que la comunidad migrante respete las leyes mexicanas mientras permanecen en esta ciudad y se integren a la vida laboral fronteriza, como anteriormente lo hicieron sin problemas cubanos y haitianos. Se ha solicitado que sean retirados de los cruceros, tiendas de conveniencia y centros comerciales, donde familias de migrantes permanecen semanas y meses enteros pidiendo dinero y alimentos a los clientes. No buscan ni aceptan trabajo, solamente solicitan dinero. Y por meses lo estuvieron recibiendo de parte de los generosos fronterizos. Hasta que la misma actitud de los migrantes terminó por cansar a los afligidos fronterizos.

Los incidentes protagonizados por migrantes previamente registrados, como lo ocurrido en el bordo del Río Bravo, así como el enfrentamiento de venezolanos con autoridades mexicanas en el Centro de la ciudad o el intento de ingreso masivo de migrantes que provocó el cierre de puentes internacionales, ya anticipaban que la situación seguiría fuera de control. Este fatídico incendio que puede ser considerado como la peor tragedia en una estación migrante en Ciudad Juárez, al parecer fue provocado por los mismos migrantes. Se está ante una tragedia innecesaria, pero anunciada. Por todo esto y por lo que puede pasar es urgente exigirle al Gobierno federal soluciones a esta crisis que los juarenses no pidieron ni originaron, pero que sí están padeciendo desde hace muchos meses. También es urgente anticiparse a los actos violentos que pudieran derivarse por parte de la comunidad migrante ante esta tragedia y ante su desesperación y cansancio.

Apenas hace una semana en este mismo espacio se advirtió insistentemente que a nada bueno se iba a llegar cuando el cansancio y la molestia de los fronterizos se toparan con la frustración y desesperación de los migrantes. A Ciudad Juárez no se le puede seguir dejando sola ante una situación tan delicada. Los verdaderos culpables de esta tragedia no se encuentran en esta frontera. Los responsables de la muerte de estos migrantes se encuentran a muchas millas hacia el norte de esta metrópoli, como también a muchos kilómetros hacia el sur. Es hacia allá donde hay que dirigir los encendidos y legítimos reproches y reclamos. A los juarenses no, porque este lamentable suceso, que nunca debió ocurrir, no lo originaron los habitantes de esta ciudad.