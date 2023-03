-Una sórdida línea de investigación en asesinato

-Acerca Mitofsky a Maru y AMLO

-Secretaria puesta a prueba por sindicatos

-Audiencia suspendida en caso de violencia política

Hay algo de insistencia que puede sin duda catalogarse como sórdida por embarrar al exgobernador, César Duarte Jáquez, con el asesinato de la periodista chihuahuense, Miroslava Breach Velducea.

Convenientemente, ha comprado esa versión inclusive la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), subordinada a la Fiscalía General de la República (FGR). Hay versiones de que sus agentes investigan esos posibles vínculos, o jalan “líneas de investigación” al respecto.

Es toda una barbaridad hasta macabra, pero con el claro objetivo de desviar la atención en el seguimiento a ese caso. La periodista fue victimada al salir de su casa en la ciudad de Chihuahua el 23 de marzo del 2017 y a estas alturas no existe duda alguna sobre la identidad de sus asesinos y el respectivo móvil.

Ningún investigador de medio pelo, serio, ignora que Breach fue asesinada por sicarios del grupo de Los Salazar, pertenecientes al Cártel de Sinaloa. Operan en la región de Chínipas, donde ella nació.

Eso ha sido meridianamente comprobado con confesiones, audiencias judiciales y hasta con un par de sentencias dictadas contra parte de quienes urdieron el mortal complot.

Pero seguro la Feadle-FGR, controlada por aliados del exgobernador, Javier Corral Jurado, distrae la atención sobre el tema de fondo que involucra al exmandatario enemigo a muerte de Duarte y varios de sus excolaboradores más cercanos, incluido uno que ya está sentenciado.

Es el asunto de la famosa narcopolítica denunciada en sus reportajes por Breach cuyas publicaciones afectaron a los intereses en Chínipas de Los Salazar.

Desde el inicio de las indagatorias aparecieron los nombres de los panistas Hugo Amed Schultz Alcázar, Alfredo Piñera Guevara y José Luévano Rodríguez; el primero sentenciado como “cómplice auxiliador” de los asesinos intelectuales y materiales, expresidente municipal de Chínipas, exoperador electoral de Corral en la sierra en varias elecciones, incluida la campaña por la gubernatura; el segundo, exvocero partidista de Corral, y el tercero su exsecretario particular en Palacio de Gobierno.

Los tres manipularon conversaciones telefónicas con Miroslava con relación a Los Salazar. Schultz fue interlocutor del grupo delictivo y entregó las grabaciones.

Ahí por supuesto que hubo narcopolítica. Esta parte del círculo no ha sido cerrada por la Feadle y solo los involucra a ellos; lo de Duarte no es más que hacer leña del árbol caído para no continuar la línea real de la investigación.

***

Falta ver qué digan las encuestas de popularidad de la gobernadora Maru Campos durante marzo, sobre todo después de la muerte de José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, pero en el último reporte de la agencia Mitofsky continuaba cerrando la brecha con los indicadores del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En febrero del año pasado, el jefe del Ejecutivo Federal, tenía una aprobación del 61.8 por ciento de los chihuahuenses, de acuerdo a la evolución histórica que publica la misma casa encuestadora; Campos Galván tenía 50.2 por ciento a su favor, o sea que la distancia era mayor a los 10 puntos.

Entre junio y septiembre de 2022, los bonos de ambos gobernantes cayeron en picada. Se encontraron entre los 45 y 49 puntos, ciertamente reprobados ante la opinión pública, pero sin una distancia significativa uno de la otra.

Mitofsky, que ha sido generosa con la calificación presidencial, ubicó a López Obrador de nuevo al alza a partir del mes de octubre de 2022, abriéndose otra vez una brecha con relación a la calificación de la mandataria estatal, pero ya no alcanzó las dimensiones de antes.

En diciembre, la diferencia a favor de AMLO fue de cuatro puntos; en enero de cinco y al cierre de febrero pasado fue de ocho puntos, sin alcanzar la brecha de las mediciones anteriores.

No es novedad que la agencia sea tan amable con las calificaciones de López Obrador. Durante el sexenio en curso ha sido la que, hasta con un tracking diario, levanta los ánimos del líder de la 4T y su partido Morena.

Eso le da mucha más credibilidad a las calificaciones que levanta de la gobernadora de Chihuahua, a la que, si bien muestra generalmente por abajo del presidente, ahora la visualiza con una tendencia al alza.

Por eso, los resultados de marzo, ahora que la muerte de un líder criminal ha resuelto en gran medida otro caso emblemático de violencia en Chihuahua, serán muy interesantes de observar. El tema sin duda resulta de interés para la opinión pública y será cabalmente registrado por la sociedad.

***

La todavía nueva secretaria de Educación, Sandra Gutiérrez Fierro, está en una durísima prueba para resolver las complicadas negociaciones con las secciones estatal (42) y federal (Octava) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El juarense Héctor González Mocken, primer secretario de Educación del gobierno de Maru Campos, libró las complicaciones tanto por ser el año inicial de la administración como el innegable trato político que lo distinguía, pues independientemente de la situación siempre actuaba como un buen candidato en campaña. Diplomático al 100 por ciento.

Pero a la recién llegada como titular del ramo de Educación y Deporte, las organizaciones gremiales la han sometido a varias pruebas de estrés en el poco tiempo que tiene en el cargo.

La deliciense enfrenta, además, la presión de resolver en lo que queda de marzo y abril los aumentos salariales anuales y el pago de prestaciones atrasadas, un problema que ya tiene varios años arrastrándose sin que lo hayan podido superar las administraciones estatales.

Para mayo, entre el Día del Trabajo y el Día del Maestro, esos temas con los maestros de los sistemas estatal y federalizado, deberá tenerlos resueltos Gutiérrez Fierro. De lo contrario, hasta la permanencia en el cargo le cuestionarían los integrantes del sindicato más grande de América Latina.

La funcionaria es vista incluso con posibilidades electorales inmediatas o para el futuro, pero obviamente pasa por el tamiz de la eficiencia administrativa cualquier aspiración política en esos niveles del gabinete estatal. Es decir, primero tiene que demostrar que puede, no sólo que quiere.

***

Este martes pasado tendría que haberse llevado a cabo audiencia dentro del juicio que por violencia política existe contra el presidente municipal de Villa Ahumada, Fabián Fourzan, pero fue suspendida de último momento.

Resulta que el Instituto Estatal Electoral (IEE) está pidiéndole al Municipio que muestre los oficios en los cuales la síndica, Rocío Berenice Bernal, realizaba solicitudes de información y también entregaba reportes al Ayuntamiento, pero no los tienen, y en función de ello han estado pidiendo nuevos plazos.

De ese tamaño es la invisibilización hacia la síndica, ni un archivo adecuado de la correspondencia entre ella y el Ayuntamiento existe, ni en la oficina del presidente municipal ni en la del secretario del Ayuntamiento.

Es el colmo de los colmos. Es un elemento más que jugará en contra del alcalde y el Cabildo en pleno, que en votación económica le negaron a la síndica presentar uno de los últimos informes, cuando es no solo su derecho, sino obligación hacerlo en la sesión del Cabildo.

Esperaremos a la nueva fecha para ver cuál será el pretexto que pongan. Si en verdad no existe dicha documentación, tendría que el IEE solicitarla a la sindicatura de Villa Ahumada, para que con los sellos de recibido sean exhibidas, dejando patente la violencia política que de manera continua e institucional han ejercido contra la funcionaria de elección popular.