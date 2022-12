-Una Silverado robada habla de quién manda

-Deja Cruz en remojo a Corral Jurado

-Son serviles al presidente, no a sus electores

-Doblan a Xóchitl y ratifican a Joob

Sin duda una pick up Chevrolet Silverado modelo 2021 debe recibir la definición de flamante. Su precio ronda el millón de pesos y su inmodesta presencia no pasa inadvertida para conocedores y no conocedores de automotores.

Tenemos hoy en versión digital de La Columna una fotografía de una flamante Silverado 2021. Hizo circular la imagen la Fiscalía General del Estado entre varias fotos más sobre el violento topón entre grupos delictivos que tuvo lugar el domingo en Guachochi y arrojó como saldo cuatro muertos, tres de ellos; además de baleados, incinerados.

Fue consecuencia el enfrentamiento entre dos poderosas facciones del Cártel de Sinaloa que prácticamente se han apropiado de Guachochi desde hace más de una década: “Los Reyes” contra “El Chapo Calín” o “El 13”. Van decenas de muertos y terror inimaginable entre la población.

Guachochi no es un pueblo, pero tampoco es una metrópoli, unos 17 mil habitantes en todo el municipio, así que no es posible que circule sin llamar la atención una Chevrolet Silverado del modelo citado.

En la cabecera municipal hay un cuartel del Ejército, cuyas patrullas son visibles cada día; también un cuartel de la Policía Estatal, también de la Ministerial; y por supuesto, un cuertelito de los cero a la izquierda policías municipales.

Tenemos que la camioneta mencionada fue violentamente robada el jueves 21 de julio de este año a su propietario en la carretera de Chihuahua a Cuauhtémoc, según las placas que aparecen en la imagen y cuyos datos corresponden a los hechos cuando fue hurtada.

Quiere decir que ese vehículo fue llevado a la región de Guachochi y utilizado desde entonces por alguno de los grupos delictivos que operan en la región y que ahora sus miembros fueron protagonistas del “topón”.

En todos estos meses la Silverado anduvo como fantasma por carreteras y calles de Guachochi, fantasma al menos para los policías, pues todavía en las fotos aparece con las mismas placas de cuando fue robada.

Lo más empieza por lo menos. En todas partes los delincuentes usan vehículos robados en sus actividades; es muy conocido, pero en aquellas ciudades medias y poblaciones chicas de la sierra, no puede haber circulación de ese tipo de unidades sin complicidad policíaca y/o militar. Cuando esto ocurre significa que la autoridad legalmente constituida ha sido rebasada.

Este de la Silverado es un pequeñísimo botón de muestra.

Dicen los estrategas que los golpes se dan, no se anuncian, pero el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar prefirió el suspenso en una denuncia por daño moral que presentará contra el exgobernador, Javier Corral Jurado.

El alcalde decidió poner en remojo a Corral durante Navidad, año nuevo y seguramente Reyes. Ofrecerá hasta entonces detalles del anuncio que hizo el lunes en Chihuahua.

Creemos que Pérez Cuéllar debe tener fundamentada su futura denuncia en alguna desbozalada de esas que suele aventar Corral Jurado sin pasarlas por el termostato de la prudencia y menos de la legalidad.

No repara el exgobernador en escrúpulos para agredir ni para lograr posiciones de poder aun contra la ley; la obtención de múltiples candidaturas a puestos de elección mintiendo a las autoridades electorales es un ejemplo.

A ver cuál o cuáles de las muchas echadas corralescas convertirá el alcalde en denuncia penal.

Regularmente, los políticos apelan a la “mala memoria” de la ciudadanía en campañas electorales y votaciones, pero esta vez los diputados federales y senadores por Morena se brincaron la barda.

La diputada por Chihuahua, Andrea Chávez, entre todos los que acudieron ayer a ratificar a Palacio Nacional su AMLOfilia, admitió literal su “servilismo” al presidente de la República.

Han perdido muchos de esos legisladores la noción de su origen en las urnas y confiesan que no se deben a los electores, sino a López Obrador.

En los hechos es cierto, la inmensa mayoría de ellos no hubiera ganado sin la imagen del presidente y su nombre en las boletas electorales, pero no habrá más AMLO en elecciones y ahí los queremos ver: sin independencia ni talento propios para ganar la presidencia ni de un comité de vecinos.

Ahora que en grandes carteleras esos diputados federales son acusados de “traidores a la democracia” por haber aprobado el plan B de la polémica reforma electoral sin haberla leído siquiera es como una probadita lo que viene para ellos, si no por la ciudadanía “sin memoria”, sí a través de sus opositores ansiosos de relevarlos en sus cargos.

Ya los queremos ver en el 2024 buscando engañar de nuevo a los electores.

El coordinador de los regidores del PAN en el cabildo, Joob Quintín Flores, será nombrado en adelante el rey de las pataletas efectivas.

La nueva presidenta del blanquiazul en esta frontera, Xóchitl Contreras Herrera, decidió y hasta anunció que Joob sería relevado por su compañera regidora, Austria Galindo, pero se le echó encima la dhiacada influyente en Palacio y desde Chihuahua capital la hicieron cambiar de opinión. Por las buenas o por las buenas...

Una vez que Xóchitl hizo el anuncio fueron movidas las piezas en el PAN estatal y en el fronterizo para rechazar a Austria, “por corralista”, y le echaron el ojo a una media ahijada del Dhiac, Amparo Beltrán, pero desde Palacio también le gritaron corralista, así que prefirieron quedarse con el malo por conocido. De los otros tres regidores azules no se hace uno.

Sin duda una buena noticia esta para Joob en el maremágnum de un año trepidante que ha incluido peligrosa caída de yegua y cuentas con la ley.

El hallazgo de la Auditoría Superior del Estado de pagos por 98 millones de pesos a la firma López Elías Finanzas Públicas, despacho de la Ciudad de México que “asesoró” a Javier Corral en la reestructura de la deuda, necesariamente debe terminar en los tribunales.

A la falta de evidencia del trabajo desarrollado, debe sumarse publicidad salida del despacho de Pedro López Elías (imagen en versión digital), en la que presumía, el dos de julio de 2019, que Chihuahua ahorraría unos tres mil 500 pesos en los pagos de sus créditos, gracias a la falsa labor de asesoría.

“La deuda pública de Chihuahua fue refinanciada por 28 mil millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó la validez del decreto que autoriza la reestructura y refinanciamiento de la deuda del Estado”, publicitó el despacho en su momento que recibió el generoso contrato en irregular adjudicación directa.

“La transparencia del procedimiento fue avalada por la Corte, lo que permitirá que los recursos ahorrados se traduzcan en mejoras para la población y se siente un precedente de certeza jurídica en este tipo de operaciones”.

Nada fue real. Por el contrario, para llegar a ese monto millonario claramente desviado, el corralato cayó en decenas de irregularidades: falta de suficiencia presupuestal para el convenio, falta de investigación de mercado, de dictamen de excepción y procedencia que acreditara la necesidad de pagar por asesoría.

Eso sin contar que el prestador de servicios no estaba inscrito en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, como deben estar todos los que reciban pagos gubernamentales; y no había garantías de cumplimiento ni captura del proceso en el sistema electrónico, menos revisión y validación de la Dirección de Adquisiciones de acuerdo a la ley correspondiente.

Obviamente, la firma nunca transparentó lo que costaban sus onerosos servicios, que no fueron otra cosa que un vil robo mediante el pago de una “comisión” por la deuda que ahogaba y ahoga a Chihuahua todavía. A eso apunta la evidencia disponible hasta la fecha.

¿Esos 98.6 millones de pesos quedaron en la cuenta de López Elías solamente? No debe ser muy complicado para las autoridades determinar en qué carteras fueron repartidos esos recursos.