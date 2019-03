Una segunda oportunidad

En los inicios de este 2019 el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA Promoción Juvenil) inició, en coordinación con la Fundación Jóvenes Constructores y la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, una preparatoria de segunda oportunidad. Se trata de un programa dirigido a mujeres y hombres, de 17 a 29 años, que por algún motivo habían quedado excluidos del sistema escolar.

Nuestro país tiene un problema muy serio en cuanto a la permanencia de las y los jóvenes en la escuela. Según estadísticas oficiales, 650 mil jóvenes abandonan el bachillerato cada año y Chihuahua es el segundo estado con más deserción. En Juárez la situación ha sido crítica desde hace varias décadas. Las implicaciones de emprender un proyecto como éste son grandes y es importante hacer visibles y buscar alternativas para atender las dificultades que enfrentan nuestros adolescentes y jóvenes para avanzar en el ámbito educativo y para lograr generar un proyecto de vida en el que se visualicen con perspectiva de futuro.

Los obstáculos son diversos. En muchos casos las y los jóvenes enfrentan condiciones familiares y psicosociales que hacen muy difícil su incorporación a la escuela. Se trata de jóvenes que han estado expuestos desde edades tempranas a diversos tipos de violencia, con fuertes presiones de la familia para contribuir al ingreso familiar, algunos verdaderamente acosados por grupos de la delincuencia para ser reclutados y frecuentemente consumidores activos de drogas.

Otro bloque de dificultades se deriva del nivel académico en que se encuentran, con grandes rezagos de los niveles anteriores, lo que implica, en caso de buscar su permanencia, desarrollar programas de actualización o nivelación. En este bloque es un problema también el desfase de los contenidos, poco atractivos y casi en nada vinculados con su realidad, así como la sobrecarga de teoría que no encuentran cómo conectar con su vida cotidiana y a la que no le hallan utilidad alguna.

En el caso de las mujeres son comunes casos de adolescentes y jóvenes madres de uno o varios niños, por lo que el acceso a la escuela pasa, entre otras cosas, por resolver el cuidado infantil. Este aspecto puede ser ilustrativo de las redes institucionales y los servicios que hay que prever y garantizar para ofrecer una segunda oportunidad a ciertos grupos de población. CASA ha dispuesto un transporte que pasa por las mamás y sus hijos en la mañana, para dejar a los niños en una Casa de Cuidado Diario con la que tienen un acuerdo de colaboración, para luego trasladarse al centro educativo. En la tarde se hace el mismo recorrido pero de regreso a casa.

En términos generales –y abstractos– todas y todos estamos de acuerdo en que la educación es un derecho, pero pocas veces nos preguntamos sobre las realidades que impiden su realización. El trabajo de CASA es una invitación al compromiso y a la búsqueda de alternativas para la inclusión de quienes han sido excluidos entre los excluidos. Es una invitación a innovar, a generar opciones en las que las y los jóvenes encuentren sentido. A dos meses de iniciado el programa, Sheyla, una de sus alumnas, sintetiza en unas cuantas palabras lo que representa para quienes forman parte de él:

“He cambiado mucho mi forma de ser con las maneras de enseñanza de los profesores. No es así como una escuela, es más dinámico y me ha ayudado mucho. Nos ha ayudado a entendernos a nosotros mismos, conocer nuestros estados de ánimo, tener más autoridad sobre lo que podemos hacer, nos han impulsado a tomar nuevos retos”.

Decía Sergio Fajardo, quien fue alcalde de Medellín en tiempos sumamente difíciles, que nuestros niños (as) y jóvenes se encuentran frente a un gran muro y la única puerta que vislumbran abierta es la que les lleva al abismo, a la violencia, a la continuidad de la exclusión. Si queremos cambiar el rumbo de ciudades como la nuestra, habremos de abrir otras puertas que lleven al desarrollo, a la garantía de derechos, a la autorealización. El trabajo de CASA abre esas puertas. El reto será que estas experiencias se multipliquen para miles de jóvenes, en Juárez y en todo el país. En estos días esta organización, en la que he participado en diversos momentos de mi vida, celebra sus 25 años. Me uno a la celebración y agradezco su existencia.