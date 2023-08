Una presidenta para mi país

"Las mujeres deben convencer a los hombres y elegir las batallas que deben pelear". Por inverosímil que parezca esto lo declaró el hombre que dirige la FIFA, Gianni Infantino, ante el beso de Luis Rubiales, quien está a cargo de la Real Federación Española de Futbol a una atleta ante su triunfo mundial. Este hombre, simplemente no pudo resistir la efusividad, ni de dar un beso o de hacer ademanes al tocar su entrepierna. Así sucede a veces con los hombres. Opacan, trasgreden ante triunfos femeninos. En política, no puede un hombre como Marcelo Ebrard resistirse a atacar políticamente a una candidata, que claramente no alcanza. Un aspirante que por mencionar una singularidad, ante un evento hecho para su anticipada propuesta política a las mujeres, como el candidato que parece, simplemente no se reúne con ellas en su estancia en Ciudad Juárez.

Pero hablemos de las mujeres, que aspiran “a la grande “en México.

Cualquiera que fuera el partido que usted prefiera para elegir a un candidato a candidata a presidencia, reconozca que los perfiles más fuertes y las preferencias al día de hoy, los tienen las mujeres. No debería sorprender a nadie, si un día logramos darle un revés a nuestra historia, y tomar, no solo las calles y ser visibles, sino los espacios de decisión, de justicia, y porque no, los de poder político, con libertad y autonomía. Mostraría la fuerza de unión femenina, esa que se mira a los ojos, para defender en un principio, la dignidad de cualquier persona, como sociedad ya no tomaríamos partido, como hoy, que se analizan al final las formas y no el fondo de las situaciones.

María Estela Ramírez de Perón, Violeta Chamorro, Mireya Moscoso, Laura Chinchilla, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, algunas de las mujeres que han sido presidentes en Latinoamérica, luego una corriente tremendamente radical y racista en los votantes de Estados Unidos impidió llegar a Hillary Clinton a ser parte de esa historia, de lo rescatable, las mujeres universitarias y los jóvenes si le apostaron su voto.

En las propuestas actuales más contundentes a ocupar el cargo más alto de representación popular en México, por Morena se encuentra una mujer, Claudia Sheinbaum, su perfil ha sido explicado con mucho detalle desde sus inicios de izquierda, en la lucha por derechos estudiantiles, en trabajo académico, desde la formación propia, hasta la docencia, funcionaria pública en un gobierno sin duda progresista de la capital del país y ahora con la gran tarea que significa la gobernanza de la Ciudad de México .

Claudia, dejó su cargo en la Jefatura de la CDMX de modo definitivo para ser como ella manifestó "la primera mujer en encabezar los destinos de la República". Ayer, 10 mil académicas y académicos daban su respaldo a esta propuesta, una que ha sido calificada, desde lo muy vulgar, como la “favorita” del presidente. Supongo que está violencia política no debe ser motivo de agrado para ella y no debe serlo para nadie.

Hacer o no méritos, o deméritos no sería un tema de discusión, esto es muy evidente, sobre todo lo segundo, en cualquier personaje político o gobernante, pero cuando aparece el fantasma de encontrar condiciones para que una mujer acceda a espacios de poder, ese es el gran socavón a vencer. Aplaudimos el que una figura hermosa o famosa llegue a una curúl solo por ser bonita o favorecida, pero cuando una mujer preparada intenta hacerlo, se hace una pausa y se inicia el escrutinio.

Ahora por el lado opositor, una mujer como Xóchitl Gálvez, sagaz, irrumpe la contienda a la par de una mejor conocida Beatriz Paredes, y aunque se cuestionen por demás sus motivaciones y su trayectoria, lo cierto es que se volvieron parte de lo determinante en la máxima contienda política electoral, la de la presidencia de nuestro país.

Algo también digno de analizar, pues pareciera que para el bloque opositor solo otra mujer puede desbancar a quien ha formado una clara preferencia electoral… ¡vaya! Pero al hacerlo incitan a pugnas internas dentro del mismo partido, para afianzar una candidatura de varones, pues algo que no se prohibió en las condiciones internas fue el declinar por alguna propuesta.

Trabajar tan ordenada con el presidente es una de sus virtudes cuando hablamos de una trasformación, pero es lo mismo que se le señala como figura favorita o incondicional.

En gran parte del mundo encontramos a la mujer en todas las tareas cotidianas, domésticas, económicas, empresariales, profesionistas, algunas hemos podido acceder a espacios educativos para instruirnos y llegar a ser personas de toma de decisión y otras muy pocas a los sitios donde se distribuye o se monopoliza el poder.

Capaces de subir a un transporte operado por mujeres, de recibir sustento del hogar producto de horas de trabajo, dejar a los hijos en aulas escolares, a niños en guardería, conquistas olímpicas, la policía, bomberos, incluso hemos votado por algunas de nosotras para representar a las colonias, consejos, distritos o hasta los gobiernos estatales, sindicatos, en fin.

Ante todo esto, la premisa de que nuestro país no está listo para una mujer presidente es simplemente falaz, ¿el país debe estar listo o el candidato debe estar listo para ser gobernante?, ¿estábamos listos para tener tan pésimos gobernantes hombres y así aceptamos esa representación? No tendríamos adjetivos calificativos suficientes para describir a través de la historia, a tantos presidentes que arribaron en la más patética manera, y pues "haiga sido como haiga sido", ahí estaba la nación aceptando esos mandos. En el caso Peña Nieto, se mantuvo la teoría que el voto femenino que le favoreció, fue por los rasgos físicos e imagen del candidato, como si las mujeres no pudiésemos ponderar otros elementos para elegir.

A toda mujer que enamorada de la ciencia, ha dejado parte de su vida, su invaluable tiempo y sacrificio, para dejar un legado y abrir camino a las que vienen, no podemos negarle un espacio en la historia.

Más allá de filias o fobias, el tiempo llegó y no es fortuito, estamos ante un reconocimiento de derechos épico, el poder ser votada...una presidenta para mi país.