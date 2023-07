Una persona, frente a todo el Estado | Prisión preventiva oficiosa

Recientemente, diversos medios de comunicación publicaron el sentido de una resolución que emitió el Pleno Regional en Materia Penal Centro-Norte, en el que señala la obligatoriedad que tendrán que acatar los jueces que reciban amparos promovidos por personas que actualmente tengan impuesta la medida cautelar de prisión preventiva “oficiosa” de conceder la suspensión, para que lleven sus procedimientos en libertad.

Parte de los Estados que deberán observar este mandato, es Chihuahua, y desde luego que el debate sobre la prisión preventiva se avivó.

De inicio, creo que es importante señalar de donde proviene el término oficioso: el párrafo segundo del artículo 19 constitucional señala “…El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.”

Es decir, que cuando exista una denuncia contra alguna persona por la comisión de estos delitos, el juez debería ordenar la prisión preventiva, independientemente de que obren pruebas o elementos suficientes para determinar, como en el caso de la vinculación a proceso, que pudo cometer el delito del que se le acusa, e inclusive, independientemente de que el Ministerio Público lo solicite.

Esto contradice por completo el espíritu de la propia reforma al sistema penal, que convirtió en una máxima el principio de “Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario” y desde luego, ya fue observado por la Corte Interamericana de Derehos Humanos que en el caso García Rodríguez y otro vs México, advierte como la norma no realiza un análisis de la prisión preventiva para el caso concreto, o como no trata de erradicar peligros procesales, ni tampoco analiza otras medidas, sencillamente porque ya se establece en la Constitución. La Corte señaló que con este artículo se violan derechos que nuestro país ha suscrito, como el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente.

Con la aplicación del control de convencionalidad (forma en la que se garantiza el cumplimiento de derechos humanos en nuestro país) sería suficiente para que no solo en Chihuahua o donde es competente esta Sala, pudiera determinarse la suspensión vía amparo, a favor de aquellas personas que enfrentan su proceso en prisión preventiva oficiosa.

Sin duda hubiera sido menos controversial, pero en el camino de las opiniones respecto a estas notas periodísticas, los comentarios que estaban en contra no se hicieron callar, resaltando la importancia de no dejar en libertad a “criminales” como les decían.

Quiero aprovechar este espacio para que logremos identificar la circunstancia a la que nos acerca, a todas y a todos, la prisión preventiva oficiosa. Imaginen un escenario en el que quien la enfrenta no es el delincuente, mala persona sobre quien es sencillo vislumbrar pueda estar detenido. Pensemos en nuestro hijo, nuestra madre, nuestro esposo, nuestra abuela, etc. Que por estar en el lugar y tiempo equivocado fue detenido y acusado de alguno de los delitos que enliste anteriormente. Ahora imaginen que es un delito de alto perfil porque se viralizó en redes sociales o algún medio de comunicación y, que como lo permite la Constitución, sin que el Ministerio Público lo solicite, le imponen la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahora, ese familiar, que tenía un papel a desarrollar en esta sociedad, hoy espera (y esa espera puede traducirse en años) que se determine si es inocente, mientras que todo el aparato del Estado está juzgándolo como culpable. Solo son él (su familiar) y su defensor, contra el aparato estatal que ya encontró a su culpable. Desde esta perspectiva debe ser vista esta figura violatoria de Derechos Humanos y desde luego contraria a la dignidad de todas y todos los que vivimos en este país que se llama: prisión preventiva oficiosa.