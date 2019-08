Una mirada a las juventudes en crisis, del Fortnite al crimen organizado

Sócrates hace más de dos mil años dijo “Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. No se ponen en pie cuando entra una persona anciana. Responden a sus padres y son simplemente malos”; hay vestigios de cuatro mil años antes de Cristo que decían lo mismo.

Hoy, cuando se habla de la juventud, la tendencia es la misma. Eran mejores los tiempos pasados. La época de oro, la vieja escuela, los mejores años, el pasado siempre es glorioso. Y, para que el pasado sea mejor, el presente debe ser malo y el futuro peor. Así es como pensamos.

Sin embargo, hay otras lecturas de la realidad. Para comenzar, una propuesta de análisis nos invita a pensar en las juventudes, en plural. Esto significa dejar de generalizar, abandonar la idea de que todos los jóvenes son iguales y comenzar a reconocer las profundas desigualdades en las que viven.

Otra característica importante es que las juventudes pueden pertenecer a grupos que se identifican por un estilo de vida, de ahí que decidan reunirse por sus afinidades; algunos coinciden en grupos religiosos, grupos deportivos, por sus preferencias culturales, por pertenecer a una etnia, un barrio o por sus preferencias sexuales.

De ahí que los jóvenes encuentren en su identidad una o más características que producen una forma de vida. Así, entre toda la diversidad de personalidades que pueden existir, también hay una fuerte influencia del entorno, no es lo mismo nacer en una familia de empresarios que son los dueños del pueblo que en la marginación de una colonia periférica.

Y, aunque ninguna historia está escrita, la diferencia entre los jóvenes está en la facilidad con que una persona accede a grandes oportunidades o, por el contrario, las barreras a las que se enfrenta para obtener pequeños logros.

Durante los últimos 50 años la educación es la única oportunidad para lograr la movilidad social, es decir, que las clases marginadas accedan a la clase media, por ejemplo. Hasta ahora, no hay otra forma –legal– de obtener mejores oportunidades que estudiando.

En ese sentido, hace 60 años, los primeros profesionistas que fueron a prepararse a la UNAM o al Politécnico Nacional regresaron a la provincia y eran los únicos que podían resolver los problemas sociales; médicos, abogados, ingenieros, escalaron rápidamente en la pirámide social y se consolidaron como una clase media de profesionistas.

En la segunda parte del siglo XX, las políticas de educación avanzaron significativamente con la fundación de decenas de universidades públicas en todo el país, entre ellas la UACJ y el proyecto sigue hasta hoy, que la gran apuesta de la Cuarta Transformación es continuar con esta política educativa y llevar universidades a los rincones más pobres del país, con esta misma idea nacieron las Universidades Tecnológicas hace poco más de 20 años, copiadas del exitoso modelo francés de instituciones de educación superior con alta flexibilidad para insertarse en el sistema productivo regional.

Las universidades públicas son el gran agente de cambio para México, no solamente por la generación del conocimiento, sino porque han permitido que millones de familias mexicanas tengan más certidumbre laboral y un mejor nivel de vida.

Sin embargo, las nuevas generaciones, los centennials, aquellos que ahora tienen entre 16 y 25 años, nacieron en otra realidad y con otro paradigma. Desde ahora, se enfrentan a la incertidumbre porque, para empezar, la educación superior ya no es suficiente para ascender en la escalera de la sociedad, por otro lado, se acabó la seguridad social que disfrutaron la generación que nació en los 50 y 60, es más, ni el IMSS podrá garantizar la pensión de la generación que nació en la década de los setenta y las subsecuentes. Cada quien debe ahorrar por su cuenta y trabajar más para poder tener una pensión digna.

Hoy, los jóvenes mexicanos tienen menos oportunidades. Pero esto no es un problema local, a nivel mundial, la crisis de la seguridad social ha ocasionado cientos de movimientos en todo el mundo, lo mismo sucede en Estados Unidos, Europa o Asia. El problema, ciertamente, es global.

Mientras las alternativas se reducen, nacen otras formas de ganar dinero que antes eran impensables, por ejemplo, los influencers en las redes sociales, que se dedican únicamente a mostrar su estilo de vida y cobrar a las empresas por usar sus productos, ahorita vale más un post de un youtuber o un tuitero que la publicidad tradicional en televisión o en radio, que aceleradamente se van extinguiendo como los dinosaurios.

Y qué decir de los jugadores profesionales de videojuegos, otro gran negocio; hace poco más de un mes, un niño ganó 1.6 millones de dólares en el torneo mundial de Fortnite.

En este mundo convulsionado, en que la crisis humanitaria lleva al grado de que un grupo de migrantes pueden quedarse en un barco a la deriva por meses, también hay un niño de ocho años, de nombre Ryan, que es el youtuber número uno y acumula 20 millones de dólares en ganancias al año.

Ante la indolencia de los países conservadores y de su propio Gobierno, la amazonia de Brasil se incendia a un ritmo acelerado, al mismo tiempo que un niño en Londres deja sus estudios de secundaria para dedicarse profesionalmente a jugar videojuegos.

En ese contexto, para los jóvenes de Ciudad Juárez, aquella minoría que tienen la oportunidad de llegar hasta una carrera profesional, se enfrentan a un mercado laboral altamente competitivo y un futuro incierto, que solamente con mayor especialización y un estricto orden financiero le permitirá acceder a un mejor nivel de vida.

Pero, la gran mayoría son los jóvenes que no logran avanzar en su educación –o que se quedan a medias–; ellos tienen menos oportunidades de escalar en la pirámide social, entonces buscan por sus propios medios el camino más fácil y, con ello, aumentan las conductas de riesgo, a través de la búsqueda del dinero fácil.

En Ciudad Juárez, las juventudes más vulnerables están acechadas por los cientos de facetas que tiene el crimen organizado, no solamente por el tráfico de drogas, sino por las actividades que disfrazan de legales las puertas del narcotráfico.

La gente lo que ve en las juventudes es su forma de vestir únicamente, si son vaqueros, regetoneros, cholos, fresas, otakus o rockeros, como si eso los pudiera definir completamente, pero es la realidad a la que se enfrentan y su circunstancia particular, lo que nos permitirá un entendimiento más allá de la crítica que solemos hacer de que esta generación es peor que la anterior.

En Ciudad Juárez, es urgente comenzar a escucharlos, porque las juventudes, hoy en día, se enfrentan a un mundo distinto del que nos tocó vivir a nosotros. En esa misma lógica, tenemos que aceptar, que no fuimos capaces –hasta ahora–, de dejarles una realidad mejor de la que recibimos. Y, por lo tanto, si se trata de encontrar culpables, no son las juventudes actuales, sino nosotros lo que tenemos que dar una explicación.