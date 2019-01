• Una mentada de eme para los empresarios





• Ahora los Indios no tienen jefe, tienen jefa





• Comparte su tiempo entre alcaldía y su negocio





• Rechaza gobernador pago de ‘La Coneja’





Ahora el gobernador Javier Corral Jurado ha dejado fuera a las cámaras empresariales de la Junta Central de Agua y sus correspondientes juntas municipales. Es obvia la intención: rechaza con todo su corazón ser objeto de cuestionamiento, de observación, o lo hemos dicho muchas veces, hasta del repulsivo vuelo de una mosca.

Los líderes de las cámaras empresariales y sus áreas directivas han considerado una descortesía y un acto tremendo de regresión la reforma a la Ley Estatal de Agua. Les fue retirada la posición que tenían en los consejos correspondientes, desde donde conocían todo el sistema, opinaban y aportaban ideas para fortalecer a la paraestatal.

Lo más importante de esa intervención era que conocían a detalle ingresos, egresos y todo el esqueleto financiero de las juntas de agua. Había transparencia en el manejo total de los recursos.

Ningún régimen de ningún partido había incurrido en la tentación de sacar a las cámaras de los consejos, ni siquiera al momento que eran armadas las estrategias para los cochupos. Cuidaban bien hasta eso para no meterse en broncas gratis. Hubo corrupción, por supuesto, pero no en el grado ni en las dimensiones registradas en otras áreas manejadas discrecionalmente.

Corral ha demostrado que le tiene pavor a las miradas indiscretas en los asuntos públicos que trata como privados. No soporta la crítica. Le provoca cáncer de piel y úlceras gástricas de tercer nivel.

Por eso el gobernador se ha deshecho de la oposición en el Congreso del Estado en materia administrativa y fiscalización de cuentas. Ha colocado a un auditor superior del Estado exclusivamente para su servicio. También ha traído de sepa Dios dónde a una fiscal anticorrupción –Gema Guadalupe Chávez– que puso bajo la subordinación de su propia Fiscalía General del Estado.

No acepta ni un leve zumbido que le perturbe el sueño de ineficacia... ¡y corrupción!

No gozaba el mandatario de buen ambiente con los empresarios y sus órganos gremiales. Ahora menos. Dejó espacio en las juntas de Agua para empresarios, pero no para las cámaras, sólo para individualidades que indudablemente resultarán sus cuatitos y tapaderas. Le urgen de esos porque ahí viene ya el término de su administración y quién sabe cómo le vaya al finalizar.





***

Así que no eran meras quejas las expresadas por la vicegobernadora Lety Corral Jurado ante diferentes pequeños auditorios y/o tertulias contra el nuevo jurisdiccional del beis en la llamada Zona Uno, que comprende Ciudad Juárez, que manda en todas las ligas del beis local y que maneja al equipo de los amores beisbolísticos fronterizos, Indios.

Apenas el 30 de noviembre fue sigilosamente designado jurisdiccional Felipe Orozco por el director del Instituto del Deporte del Gobierno estatal, Juan Pedro Santa Rosa y por el presidente de la Liga Estatal de Beis, Francisco Javier Fierro Flores.

Suplió Felipe en el cargo al exjugador de Indios Juan Pedro Plascencia, un joven contrastantemente metido de corazón en el rey de los deportes pero ignorante del sórdido manejo financiero y administrativo en la tribu y en todas las ligas del beis locales. Un mundo de dinero y de cochupo manejado por unas cuantas manos.

Hubo algo de ruido por la designación de Orozco debido a su proximidad al círculo del alcalde Armando Cabada y su pertenencia al Canal 44, pero ahora vemos que eso fue nada frente al viejo sueño que siempre tuvo la hermana del gobernador por controlar particularmente el estadio Juárez Vive, casa de los Indios, y al propio equipo.

Para el gobernador los deseos de la hermana son órdenes. Una vez que las quejas y añoranzas de Lety llegaron a los oídos de Santa Rosa y de Fierro, estos simplemente solicitaron a Orozco hacerse a un lado y él acató sin pestañear.

No hay manera de pelear contra la vicegobernadora y ganar... no al menos en ese caso. Ha perdido en Juárez la vice muchas guerras y batallas (alcaldía, UACJ, PAN municipal) pero esta no implicaba más complejidad que “sugerir” el cambio a los subordinados.

Fue colocado Fernando Uviña en lugar de Orozco. Es el jefe de las ligas infantiles y juveniles del beis juarense. Quedará en nada el lujo de la vice por mucho que le meta esfuerzo y actitud para enderezar el barco particularmente de Indios. Son palabras mayores, muy mayores, el manejo del beis en Juárez.





***

Las imágenes que presentamos en la versión digital de La Columna no mienten. Iván Antonio Pérez Ruiz impartiendo una plática de “impuesto sobre profesiones” en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos... Fue ayer de las ocho y media a las diez y media en la mañana.

Iván fue presentado como socio director de la empresa DIJO Consulting. Fueron cobrados 250 pesos por piocha a los asistentes asociados al Instituto de Contadores; de a 450 pesos fue el golpe para los no asociaciodos.

Un tema sin duda muy atractivo el de la Ley de Profesiones para contadores, abogados, periodistas, etc., –¡Ahora deberán pagar gravamen por ejercer!–; el problemita ligero es que el maestro Iván es nada menos que director de Centros Comunitarios en la Presidencia Municipal, y a esa hora debía estar sacando chamba en bien de la sociedad juarense.

Independientemente que es irregular esa conducta del funcionario municipal también es claro que la ciudad y los juarenses requieren de una dirección de Centros Comunitarios trabajando al 100 por ciento todos los días del año. No hay tiempo para paréntesis como el tomado por Pérez Ruiz. Y si como presentador en esa conferencia se dio ha conocer como director de su propia empresa, significa que también le sigue dedicando tiempo a su negocio particular.

La prudencia y el buen criterio no son característica del jefe en Centros Comunitarios. Este hecho lo demuestra pero también hemos publicado antes algo de su conducta en materia de protagonismo político y fricciones fuertes con otros directores de área, específicamente con la jefa de Atención Ciudadana, Laura Domínguez.





***

En el tan manoseado tema de los llamados ‘maxijuicios’, el caso del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, alías ‘La Coneja’, continúa siendo una de las obsesiones del gobernador Javier Corral y no un proceso tendiente al resarcimiento del daño provocado a las arcas del Estado.

La audiencia de ayer en la ciudad de Chihuahua fue un claro ejemplo de ello. El Ministerio Público rechazó aceptar el pago de 1.7 Millones de pesos ofrecidos por el empresario priista para poner fin a la causa de presunto desvío por la misma cantidad.

No es la primera vez. En este y en otros casos la negativa ha sido la misma. En materia de recuperación de esos recursos que en tan grave situación dejaron al Gobierno, los “expedientes X” no han logrado resultados positivos.

Los beneficios están en el contexto político y en la agenda que, en coordinación entre la Fiscalía, la Consejería Jurídica y el grupo de asesores del gobernador, se tiene para sacar una carta nueva –y órdenes de aprehensión pendientes– para desviar la atención sobre algún problema o elevar los bonos del mandatario.

Pero ‘La Coneja’ es un caso peculiar. El de mayor peso a falta de la captura del gobernador César Duarte.

Gutiérrez se truena los dedos por interponer ante tribunales federales y organismos internacionales todo un expediente que ya tiene documentado en contra del mandatario estatal, pero sus abogados no se lo permiten, por considerar que ello podría enrarecer más su situación jurídica.

Se ha quedado con las ganas de demandar no sólo a Corral, sino también a decenas de empresarios chihuahuenses que alguna vez firmaron un desplegado en su contra señalándolo como responsable del peculado.