Una más de… ‘es que aquí no funciona’

Acompañar a jóvenes en su formación profesional es una de las mejores experiencias que se puede tener, porque a través de sus ojos y de sus ideas uno mismo se convierte en aprendiz: se renuevan las perspectivas y posiciones ante la realidad.

Colocado a manera de observador y con el debido respeto a sus ideas, uno observa las problemáticas que les preocupan y, cuando se ocupan de dar respuesta a sus interrogantes, se establece entre ambas partes un vínculo ciertamente intangible, pero no por ello menos real. Esta fue la experiencia con Carolina.

Para Carolina el tema de las inundaciones de Ciudad Juárez tiene un matiz particular: si ciertamente se dan a lo largo de la mancha urbana, llamó su atención que en la zona nororiente, en donde se tiene la mayor y mejor cobertura de servicios e infraestructura urbana, las inundaciones afloran una vez tras otra en cada ocasión que la lluvia por una parte nos favorece con su llegada, y nos ocasiona innumerables problemas en los sitios, plenamente identificados, donde se acumula. Las ubica principal pero no exclusivamente sobre la Gómez Morín, la Av. De las Industrias, la Calzada del Río, la Av. Tomas Fernández, la Av. Tecnológico, Paseo de la Victoria y Av. Valle de Juárez. Con certeza establece una relación directa quizá demasiado obvia, y por ello mismo incomprensible de que conociéndola no se trabaje al respecto y hasta se desprecie: la relación entre las inundaciones, la cobertura de las calles y grandes áreas de pavimentadas que no permite la filtración del agua pluvial hacia el subsuelo – uno de los mejores ejemplos es el centro comercial Las Misiones- y la falta de áreas verdes pues apunta que debido a la falta de vegetación existe una cantidad mínima o nula de sombra en las calles que a su vez provoca que la temperatura se incremente considerablemente.

En ese sentido, nos recuerda que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se necesita, al menos, un árbol por cada tres habitantes en la ciudad y entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante, sin embargo, actualmente contamos con menos de 6.28 metros cuadrados por habitante. Hace referencia también en que Ciudad Juárez tiene una extensión de 356 mil 114 hectáreas de terreno y solo se cuentan con 1097 hectáreas de áreas verdes, lo que significa un 0.3 por ciento del área total. Son números muy drásticos de los que ni las áreas más “nice” se escapan.

Cuando Carolina preguntó sobre la importancia de las áreas verdes, el 100 por ciento de las personas consideró que son muy importantes, pero insuficientes… ¡Y eso que hablamos de la zona de la ciudad con mejores condiciones en el tema de accesibilidad a este tipo de espacios abiertos! Sin embargo, surge una paradoja: cuando se aborda el tema de la infraestructura verde, si bien la población encuestada detecta muchas más bondades que aspectos negativos, como mejora la imagen urbana, disminución de temperatura, prevención de inundaciones, favorece la captación de agua pluvial, control de la temperatura y de inundaciones y hasta procuran tranquilidad, sobre los negativos como el mantenimiento que requieren y el costo que ello demanda, se detectan actitudes y expresiones como las ya muy conocidas “es que aquí en Juárez eso no funciona”. En Phoenix, por ejemplo, a pesar de estar también en pleno desierto, sí.

Como bien dice Carolina, las personas tienen una idea negativa sobre la infraestructura verde porque creen que su función es evitar las inundaciones completamente, cuando en realidad es solo controlar una parte de ellas, infiltrar agua al subsuelo, ayudar a la regulación del clima en los espacios exteriores y mejorar la imagen urbana ¿será que por desconocimiento e incredulidad nos perdamos de tantos beneficios?

Ciertamente, tenemos una experiencia muy incipiente en el tema de la infraestructura verde que no solo se remite a los jardines de lluvia que se instalaron con mayor o menor éxito en algunos cruceros, y muchos de ellos quedaron inconclusos, sino también a la arborización de las calles y a la presencia de áreas verdes tan escasas… más ante la falta de interés y mucha apatía de los juarenses para mejorar las condiciones físicas y ambientales, aunque no debería ser porque ¿dónde estamos los ciudadanos? Se vuelve necesario que desde las autoridades se implementen programas e iniciativas en la normatividad encaminadas a mejorar las condiciones que enfrentamos cada temporada de lluvias.

No hay de otra. Debemos sumarnos para tener la ciudad bonita que tanto queremos. Por cierto, cuando lo hagamos, elijamos siempre vegetación nativa porque si vivimos en un desierto, lo menos que debemos hacer es no contribuir aún más a su desertificación.