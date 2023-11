-Una llamada de alerta desde el Cereso 3

-Llaman a jefe de logia “vergüenza para la masonería”

-Ir por senaduría lo descarta para alcaldía

-El dipuzoom no asiste al Congreso

Ayer fue lanzado una especie de SOS junto con alertas desde el Cereso estatal 3 que advertían de una radicalización, más todavía, en la pelea librada entre dos de los principales grupos delictivos que operan tanto dentro del penal como afuera, extendidos hacia la ciudad de Chihuahua y otros lugares del estado.

Un interno con jerarquía de jefe en alguno de los módulos aseguró en llamada a uno de los números de inteligencia policial que durante estos días “habrá una limpia en Juárez” que iniciaría en cualquier momento.

Señaló que los involucrados en esa decisión serían líderes en el Cereso de La Empresa que se ha partido por la mitad; una parte 100 por ciento Empresa y la otra parte en alianza con La Línea.

Esa guerra no es nueva, ya lleva varios meses, pero la semana pasada fue evidente su recrudecimiento con más de 30 asesinatos ocurridos en distintas partes de la ciudad, 19 de ellos en solo dos días.

Esa llamada telefónica fue tomada muy en serio. La corporación que la recibió hizo llegar el dato rápido al resto de las policías y reforzaron todos las medidas preventivas hasta donde les alcanzó su cobertura.

Ayer no hubo la violencia de días antecedentes pero ha quedado establecido que la excepción de un día más o menos tranquilo mantiene la regla de la estadística alta en homicidios.

Los cuerpos policiacos están obligados a mantener las alertas todo el tiempo frente al impredecible comportamiento de los grupos criminales. Una llamada de advertencia debe ser agradecida pero las luces rojas deben ser permanentes.

***

De verdad sonó como apantalle eso de los trabajos del “CXXXV Consejo Masónico Nacional y Binacional” desarrollado el fin de semana en los médanos de Samalayuca, pero hubo quienes, en esa misma fraternidad secreta y de grados superiores, calificaron el evento de una manera lapidaria como “vergüenza para la masonería”.

“Lamentablemente no pasaron esos trabajos de turismo masónico porque no aportaron absolutamente nada en bien de Ciudad Juárez, ni en bien de México ni en beneficio de la humanidad. Cero absolutamente. Y se gastaron 350 mil pesos de las arcas municipales”, dijo un gran Maestro masón muy cercano al grado máximo en la hermandad, el 33.

Según los organizadores del evento, publicado por El Diario el cinco de noviembre, estuvieron presentes “maestros de los Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Cuba, Líbano así como de 29 estados de la República, siendo anfitriona la Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuahua”, con Rafael Peña Bibriescas y Guillermo Trejo Néder a la cabeza, y de Juárez, Fernando Martínez Acosta.

Ciertamente, sin embargo, las representaciones mencionadas por Martínez y compañía no se vieron reflejadas ni en fotos ni en campo, en los médanos, donde no aparecieron ni 30 “muy venerables hermanos”.

Los masones chihuahuenses autocríticos señalan con severidad castrense; o mejor dicho, en censora retórica, que “esa pobre convocatoria es producto del convocante; del vividor de la masonería, Fernando Martínez, que ha embaucado hasta a funcionarios municipales para conseguir lucro”.

Señalan los inconformes del grado cuatro al 33 como “diferencias brutales” las que sostienen con sus hermanos del grado uno al tres, Martínez, Marcos Delgado, Fernando Mota Allen, porque reducen la masonería a la “fraternidad universal y aspectos sociales (y muchas fotos)”, pero no atienden las partes sustanciales del honor, la ética, la moral, “y muchos menos la parte filosófica”.

Para quienes son llamados profanos, o neófitos, o desconocedores del tema masónico, dirá poco o menos que nada esa discusión entre los integrantes de esa agrupación pero su influencia en los gobiernos del mundo ha sido y es más que considerable.

En la administración municipal de Cruz Pérez Cuéllar hay masones; los hay en el gabinete de la gobernadora Maru Campos (al menos uno) y muchísimos en la Presidencia de la República, con el propio Andrés Manuel López Obrador como miembro.

Masón fue Benito Juárez (grado 18) y también el actor fundamental en dos guerras mundiales, el expresidente de los Estados Unidos, Franklin Roosvelt (grado 32).

Pierde de vista la sociedad en general ese tipo de realidades pero existen e influyen extraordinariamente en la vida cotidiana de las personas.

Esa pelea doméstica en la Logia Cosmos tiene su impacto en el estado.

***

De primera mano nos confirman el registro del delegado de Programas Federales en el Estado y representante del gobierno federal, Juan Carlos Loera, como aspirante a la senaduría por el estado de Chihuahua en el partido Morena.

Tiene relevancia dicho registro porque la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, establece con todas sus letras, que los aspirantes solo podrán registrarse para buscar una candidatura.

Dice textual el apartado cuarto de la mencionada convocatoria, relativo a los requisitos de elegibilidad, que los suspirantes “no podrán inscribirse para distintos cargos de elección popular dentro de las convocatorias de selección interna de candidaturas para el proceso electoral federal 2023- 2024”.

Podrán darse muchas interpretaciones a esa restricción, por ejemplo, que solo habla de elecciones federales, pero es obvia la finalidad de la norma, que los aspirantes no anden de chapulines convenencieros, aspirando aquí y acullá.

Por lo tanto, se va despidiendo Loera de aspirar a la candidatura a la alcaldía, donde hacía mosca al camino andado de Cruz Pérez Cuellar, actual alcalde en funciones, y casi seguro en repetir por la candidatura de Morena al ayuntamiento.

No fue una decisión apresurada la de Loera, sino meditada y consultada; no descartamos lineazo en su favor, desde la ciudad de México, con la ayuda de que en la mayoría de las encuestas no sale tan mal.

Lo único que podría perjudicarlo es la paridad de género, dolor de cabeza de Morena y el resto de los partidos.

Sorteado este asunto, es más que claro que caminaría Loera hacia la senaduría, pero para ello tendría que ir en la primera fórmula, para asegurar la curul perdiendo o ganando.

***

Con razón en el PAN andan de capa caída y con números pobres en las encuestas. Sus diputados se caracterizan generalmente por su nulo trabajo en campo visitando sus distritos.

Como ejemplo tenemos al conocido como dipuzoom, Gabriel García Cantú, quien ya ni siquiera asiste a las sesiones del Congreso.

Toma las reuniones desde la comodidad de su casita con una lona de fondo con su leyenda, se conecta solo unos momentos y no participa en sus comisiones. Foto en nuestra versión digital..

Más de 150 mil pesos al mes se mete de nómina este angelito, sin trabajar, aún así nos cuentan nuestras fuentes que está cómodo porque ya amarró su reelección.

Veremos si los ciudadanos le otorgan la confianza al cómodo diputado, pues recordemos que este personaje entró como el mejor perdedor.

¿Será que ya tiene miedo de ir en persona al Congreso del Estado desde el pleito que tuvo con la diputada Jael Argüelles que lo acusó de misoginia?. Eso no es cosa menor. Así las cosas con el dipuzoom que es bueno solo para agredir pero es de los que tira la piedra y esconde la mano.

***

Pudo ser abyección, ignorancia (que de plano no sería creíble) o simple intención cócora para enfurecer (más) a los opositores a la Cuarta Transformación, lo que impulsó al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, a presentar su renuncia al cargo al presidente, Andrés Manuel López Obrador y no al propio Poder Judicial federal y/o al Senado de la República.

De ese tamaño era la seriedad del ministro como integrante del máximo órgano judicial en el país. Tras avisar en X su renuncia también el motivo de la misma, su adhesión formal a la campaña de Claudia Sheinbaum.

Como picotazo a la oposición fue plausible la forma "política" de anunciar ambas decisiones, pero no para la salud del sistema de justicia nacional, cuya moralidad es traída y llevada por los presidentes en turno.