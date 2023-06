Una jirafa en problemas

Por cientos de años, algunos animales han acompañado a los seres humanos proveyéndoles de solaz, de esparcimiento, de alegría, de compañía y, en algunos casos, hasta de afecto no solo los que son convertidos en mascotas domésticas, sino también aquellos que son recluidos en zoológicos o en circos, hoy prohibidos por la Ley, pero no solo con fines lúdicos o de mera diversión, sino también para aprender un poco más sobre ellos y su forma de vida.

Siempre causa una extraña fascinación en los seres humanos, particularmente entre los niños, observar a las especies de animales más variadas que un zoológico pueda tener, evidentemente brindándoles las mejores condiciones de vida, atención y todo lo que requieran.

PUBLICIDAD

Algunos psicólogos y especialistas en educación sugieren incluso que los pequeños tengan una mascota en casa, desde la más tierna edad, porque los sensibiliza en la manera de apreciar y entender a una especie viva, diferente a la de los seres humanos, y los hace responsables por su bienestar.

Sin embargo, hoy en día, parece cada vez más complicado lograr este propósito, el de la convivencia ordenada y respetuosa entre seres humanos y animales, debido a una creciente tendencia a la protección, o sobreprotección, hacia las especies no humanas que, en algunos casos, raya en los extremos más inimaginables.

Por ejemplo, los circos fueron por cientos de años lugares de diversión y esparcimiento familiar, en donde los niños tenían un contacto a veces hasta directo con algunos animales, y se fascinaban con su inteligencia y suertes que realizaban. Pero gracias a estos esfuerzos de grupos y asociaciones protectoras, hoy la Ley en México prohíbe el uso de animales en los circos.

Es verdad que en algunos circos se les daba un trato indigno y vivían en muy malas condiciones, pero eso no era la generalidad, y si lo que se pretendía era evitar el maltrato animal con impulsar leyes que obligaran a los propietarios de circos a brindarles la atención y mejorar sus condiciones de vida era suficiente.

El problema existía, era real, pero no era acabando con los circos como se debía solucionar. Es como si a una persona que le detectan una enfermedad, no importa si es leve o muy grave, como ya no funciona bien su organismo, mejor se le dejara morir, total, ya no funciona bien ¿verdad que suena extremo este ejemplo? Igual en el caso de los animales en circos.

Comento lo anterior porque recientemente se ha dado una polémica social muy viva en nuestra ciudad que, precisamente, tiene que ver con un animal: la jirafa Benito.

La madrugada del pasado miércoles 1 de junio de 2022, luego de casi 23 años de edad, falleció la jirafa Modesto en el Parque Central de esta ciudad, la causa de la muerte de acuerdo con los veterinarios que la atendían fue un infarto cardiaco fulminante.

Hay que decir que, de acuerdo con diversos organismos especializados, entre ellos National Geographic, Hábitat de los Animales y Jirafapedia, las jirafas viven en promedio entre 20 y 25 años de edad, es decir, Modesto cumplió su ciclo de vida sin mayores contratiempos, podemos decir sin temor a equivocarnos que murió por la edad.

Sin ser especialista en este tipo de temas, mediante una breve investigación en Internet, y consultando a algunos veterinarios, me enteré de algunas cosas que con gusto comparto en este espacio.

Las jirafas son originarias de la sabana africana, también de la sabana desértica, es decir, están impuestas a los climas extremos de estos lugares, mucho frío y mucho calor. Como en Juárez, que es un desierto. Es decir, el clima de nuestra ciudad no es un problema para las jirafas.

Prácticamente, no consumen agua, lo hacen sólo de manera ocasional, comen hierbas de los árboles y requieren de grandes espacios abiertos para correr y fortalecer sus músculos.

Todo lo anterior, salvo el tema de los grandes espacios abiertos, se cumple a la perfección en su hábitat del Parque Central, porque, aunque no en muy grande el espacio con que cuenta, si es abierto y es suficiente para que se mantenga con una buena actividad física. Todo lo demás se cumple absolutamente, todo. Por eso Modesto vivió casi 23 años.

Sin subestimar en nada el fallecimiento de Modesto, fue verdaderamente sorprendente el impacto que causó entre los juarenses, pero más aún lo fue la cantidad de notas periodísticas, incluso en medios internacionales, sobre su fallecimiento y la conmoción de una comunidad que la había adoptado ya como miembro más de la misma.

Incluso se realizó un acto o evento en el que la gente pudo acudir a mostrar su cariño y despedirse de Modesto, y después acudir a sus servicios funerarios y sepultura dentro del mismo Parque Central. Se convirtió, pues, en una figura icónica del Parque Central y de nuestra ciudad.

Era obligado entonces, para el gobierno estatal, reponer tan sensible pérdida para los juarenses y para la ciudad, y así lo hicieron.

Así pues, el pasado miércoles 3 de mayo, proveniente del zoológico Fiesta Safari de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, llegó a esta frontera la nueva jirafa, luego de 20 horas de traslado y más de mil kilómetros de viaje. Fue un donativo a Chihuahua del zoológico de aquella ciudad.

La nueva jirafa fue recibida en el Parque Central por cientos de juarenses, quienes así mostraron su alegría y beneplácito por la llegada del nuevo inquilino. Incluso el gobierno estatal organizó formalmente todo un concurso para invitar a los juarenses a participar proponiendo el nombre para la nueva jirafa, y así fue como se le bautizó como “Benito”.

Desde su llegada al Parque Central, Benito fue revisado por los veterinarios del parque e incluso de Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente), que es la dependencia federal encargada de la protección a la vida animal y al medio ambiente.

Luego de dichas revisiones, se concluyó que todo estaba en orden, tanto con el estado de salud de Benito, una jirafa macho de 3 años de edad y poco más de 4 metros de altura, como con las condiciones del lugar y espacio físicos habilitados para su estancia permanente en el Parque Central.

No obstante lo anterior, luego de la publicación en redes sociales de varias fotografías de Benito en el Parque Central, buscando la protección de su sombra, generó algunos comentarios sobre su exposición al calor, y al clima inclemente de Juárez. Lo que derivó en una verdadera polémica social.

Comentarios que, como ya he expresado líneas arriba, carecen de fundamento alguno y vienen desde el total desconocimiento del origen de las jirafas y de sus condiciones de vida en su hábitat natural. Entiendo bien que tales comentarios en las redes sociales, no fueron malintencionados, ni con otro objetivo más que el de mostrar preocupación por el bienestar de Benito, aunque desde la total ignorancia, pero nadie está obligado a saber de temas tan específicos como las condiciones de vida de las jirafas.

Sin embargo, y es lo que quiero destacar, no faltaron los grupos políticos carroñeros que, ante la más mínima oportunidad que se les presenta, aprovechan para golpetear a sus adversarios políticos, para elaborar maquiavélicos ataques con el fin de demeritar al oponente, en este caso al gobierno estatal, con cualquier pretexto.

Aprovecharon esa genuina y legítima preocupación de algunos ciudadanos, para erigirse en expertos “jirafólogos” y enfocar sus ataques a la gobernadora Maru Campos y al equipo del Parque Central en Juárez.

Así, debido a las presiones de esos grupos, el gobierno federal a través de la Profepa, nuevamente, envió una segunda revisión al Parque Central, con el resultado que ya todos conocemos, se ratificó el mismo resultado de la primera revisión: Benito está en buenas condiciones de salud, y el espacio físico en el que habita cumple con todas las condiciones necesarias para su correcto desarrollo.

Qué bueno que Benito está bien. Qué bueno que estará bien. Y qué bueno que, quienes se dedican al golpeteo político, no encuentren otros temas de mayor calado para sus objetivos de descalificación y señalamiento infundados.