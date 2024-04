Una izquierda autoritaria

“La maquinaria populista siempre busca aprovecharse de las carencias de una educación reflectiva, crítica y proactiva, y si no despertamos, seguiremos dormidos, pero entonces no nos quejemos”

Después de la dictadura priista del siglo pasado, apoyé la democratización del país, pero ahora estoy más preocupado que antes. La alternancia y competencia política que desató el PAN entonces a nivel nacional, generaba esperanzas de un cambio significativo, pero después de Fox y Calderón, así como de Barrio, la ilusión cesó. En Chihuahua, la alternancia continuó. Duarte, acusado por fraude, y luego Corral, quien destruyó las vialidades de Juárez, en Chihuahua.

Con Calderón y Genaro García, la guerra interna entre grupos delictivos creció, y se salió de control. Ahora sabemos que la corrupción llegaba hasta la cúpula, y que tan corruptos resultaron los panistas como los priistas que tanto atacaban. Solo hubo cambio de actores, pero en esencia, todo siguió igual, si no es que peor.

Después del fraude electoral que le arrebató la presidencia a Cárdenas, luego de Salinas, surgió Morena, y su líder, el actual presidente Obrador, que, ante la imagen caricaturesca de Peña Nieto, si los comparábamos, el primero lo rebasaba, con su imagen de político trabajador, tempranero, y cercano a los que menos tienen. Ahora su sexenio está por terminar, y Sheinbaum es su elegida para perpetuar su dominio de Morena actual. Por primera vez una presidenta será elegida.

El recién debate nacional –mal organizado por cierto- entre las dos candidatas antagónicas, evidenció el pésimo nivel de las propuestas nacionales para mejorar nuestro país significativamente. La democracia está retrocediendo, y el autoritarismo extremo se asoma y amenaza a México, aunque Obrador lo niegue. Sin embargo, no hay cambio real. Los partidos negocian el poder, engañando a la mayoría del pueblo con impunidad. Los actores políticos, en todos los niveles, prefieren imitar las tendencias extremistas con tal de ganar más votos a su favor, y luego, al llegar a la cúpula, intentan atacar las jóvenes instituciones democráticas que tanto se batalló en construir. Estas instituciones no son perfectas, aceptado, y son elitistas, pero deben prevalecer, evolucionar, y no doblegarse, porque son muy importantes para mantener una competencia democrática real, y un balance de poderes constitucionalmente garantizado, por el cual nuestros abuelos y padres lucharon por años, con la ilusión de cambiarle la cara a la nación, de frente a la modernización y globalización económicas mundiales.

En el último año de su mandato, los morenistas no solo amenazan a estas instituciones, sino que, con su propaganda, promovida todos los días en la mañanera, también quieren influenciar la educación y destruir el periodismo crítico, porque a los líderes de esta nueva clase política -que solo buscan conservar y expandir su poder- les incomoda. Un periodismo libre y fuerte los debilita. Ellos quieren homogeneizar su visión desde el principio, creando su propia versión propagandística, su propia versión de instituciones democráticas, controlarlo todo. Amenazan al INE, al Poder Judicial, quieren todo. Es por eso que, ante la probable permanencia de Morena en la Presidencia, y porque la alternativa es débil -y no necesariamente mejor- es importante balancear el Congreso votando por la oposición. Lo recomiendo, y eso que al principio del sexenio me pareció que Obrador era la mejor elección, pero definitivamente no apoyo el resurgimiento de regímenes dictatoriales.

No faltará quien me critique, son gajes del oficio, pero mi posición es clara y firme. No recibo línea editorial, mi pensamiento es independiente. Si deciden publicarme lo agradezco, pero no soy político, soy un guerrero de la pluma, y sé que me expongo cada vez que firmo mis pensamientos. Mas no me escondo bajo el anonimato. Me debo principalmente a mi conciencia, y eso enseño: que cada quien se empodere a través de la educación, de la concientización interna; porque los cambios verdaderos surgen desde adentro, desde la base. Los periodistas y educadores no podemos casarnos con un sistema corrupto, y sentarnos en nuestros laureles cómodamente. Debemos conservar nuestro pensamiento libre, a pesar de que, como todos, estamos envueltos en estructuras de poder que no podemos controlar. Solo así estaremos en paz y dormiremos tranquilos.

Como ciudadanos consientes y miembros de una sociedad participativa, tenemos que esforzarnos por comprender bien los roles de cada actor político, e identificar los intereses que existen detrás de cada decisión, para escoger mejor, y exigirle a la clase política un rendimiento de cuentas adecuado. Lo preocupante es que Morena cada vez quiere menos transparencia, menos periodismo crítico, y menos balance de poderes.

No es un problema solo de México, el extremismo, desafortunadamente, es una tendencia mundial. Sin caer en el malinchismo, la verdad es que no hemos podido aprenderle a sociedades más evolucionadas y avanzadas como las nórdicas, aunque en Europa también hay opciones de izquierda, pero muy diferentes. Nosotros estamos lejos. Sin concientización civil, nuestra propia idiosincrasia nos condena a seguir repitiendo los mismos errores, a seguir sufriendo las mismas consecuencias, lo que es una definición aceptable de insanidad, según Einstein.

La maquinaria populista siempre busca aprovecharse de las carencias de una educación reflectiva, crítica y proactiva, y si no despertamos, seguiremos dormidos, pero entonces no nos quejemos. En México, como en América Latina, sobran ejemplos de clientelismo hacia los Estados Unidos, de caudillismo izquierdista, -nada que ver con las izquierdas europeas centradas actuales- y de una demagogia excesiva en el discurso político. Desafortunadamente, esto sucede porque existe un retroceso en el nivel de lectura, entendimiento y comprensión de las nuevas generaciones, motivadas por las redes sociales irreflexivas, y la autocomplacencia inmediata. La manipulación de las masas se acentúa por la ingenuidad intelectual de sus miembros.

El debate político actual en nuestro país está polarizado, y detrás de la ilusión de un sistema democrático, perduran los intereses de la clase burocrática dominante, antes que una discusión reflexiva profunda sobre los problemas y los retos que afronta el país. Para lograr grandes cambios y transformaciones se requiere de un plan estratégico de largo plazo que incluya la valoración democrática, para así establecer las bases de un progreso científico y tecnológico estable, acorde a la competitividad global y en favor de las nuevas generacionales.

En cuanto al currículo educativo, se deben asegurar las condiciones básicas que prioricen, tanto el desarrollo económico, como la pluralidad e inclusión sociales. Tampoco podemos ignorar los problemas derivados de un capitalismo salvaje que prioriza el consumo y el materialismo excesivos, reproduciendo una sociedad cada vez más enferma.

Como agentes de la justicia social, y como líderes de familia, motivemos, cada quien desde sus diferentes trincheras, una participación electoral mejor informada y responsable, que realmente distinga lucidamente entre un discurso político, demagogia, y la realidad, en favor de una verdadera educación cívica y política adecuada que florezca en el seno de cada individuo y grupo social, por el bien de todos.

