Una depredadora suelta en la guardería

Ahora que una conducta aberrante, inhumana, aprovechó desconocemos qué tipo de relaciones con sus empleadores para abusar y violar a indefensos niños (as) en una guardería de la ciudad, es preciso insistir que ni entes de gobierno ni organismos privados deben reparar en gastos para garantizar la seguridad de personas vulnerables a su cargo, llámese albergues, centros de atención infantil, centros de rehabilitación, hospitales, escuelas, etc.

Ha quedado suficientemente claro que la directora de la guardería Techo Comunitario, Nidia Lara Lara, tuvo conocimiento sobre la conducta indebida de una de las “maestras” o cuidadoras hacia una niña desde antes de mayo pasado, y hasta julio el “negocio” siguió operando.

Minimizó la situación e hizo lo imposible para esconderla. En lugar de tomar estrictas medidas de prevención hacia el resto de la comunidad infantil en esa estancia contratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solo rotó de área a la señalada.

La quitó del cuidado de niños de uno y dos años y la transfirió al espacio de bebés aún en mayor indefensión, los lactantes, donde también habría cometido actos deleznables, fuera de toda cordura. “Maldita tipa”, fue llamada en redes sociales Naomy Yamiley P. R. por padres de las criaturas cuando descubrieron en su conjunto los detalles de la indignante realidad.

Desde finales de mayo debieron ser encendidas todas las alertas en la estancia infantil no únicamente por parte de la dirección de Techo Comunitario, sino de los directivos de la asociación que maneja esa guardería, Promotora de Servicios Comunitarios S.C., del propio Seguro Social, el IMSS; y de todo el entorno de las organizaciones donantes de la S.C.

Ahora es sabido que el entorno inmediato de Techo Comunitario escondió por completo los hechos a los padres de familia usuarios de la guardería, aun cuando el IMSS les paga cuatro mil pesos mensuales por la atención de cada niño (a) y/o bebé. Peor todavía, hubo intentos de influyentismo político hacia las áreas judiciales quizá no para defender las omisiones cometidas en la contratación de la cuidadora, pero sí para afirmar, sin pruebas, que fue sujeta de los estudios necesarios para ser admitida en la guardería. Buscaron con desesperación todas las vías para escapar de la culpa, para vacunarse.

Con el agua hasta el cuello, rozándoles la boca, llegaron al extremo inclusive de buscar confundir a los juarenses mediante un boletín dirigido este jueves a la “comunidad en general”.

Quisieron establecer ahí que una cosa es Techo Comunitario A.C. y otra es Techo Comunitario el de la guardería. Una es asociación civil y otra es sociedad civil. “Se trata de figuras legales diferentes, ya que el trabajo y operación de la guardería son responsabilidad de Servicios Comunitarios S.C.”, escribieron.

Pero la presidencia de una y la sociedad en la otra son lideradas por la misma persona, Luz María Villalva Valdés. Así dice en sus correspondientes actas constitutivas. Ayer presentamos en El Diario los datos respectivos.

Ella, sus directivos colaboradores; los funcionarios respectivos del Seguro Social, etc., debieron conocer las investigaciones ministeriales sobre el ataque contra bebés y niños al menos desde que fue presentada la primera denuncia específicamente por violación, a finales de mayo.

El comunicado en mención fue emitido a muy toro pasado y solo después que El Diario destapó el caso, una vez que lo tuvimos enfrente como río sorpresivo de caudal incontenible.

Como periodistas supimos del asunto esta semana y lo transmitimos inmediatamente a los juarenses, pero los directivos de Techo Comunitario, los funcionarios del IMSS, y “otros” empoderados, obviamente tuvieron conocimiento del mismo desde finales de mayo. No informaron a los padres de familia hasta después del 4 de julio, cuando la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) concluyó el primer expediente y solicitó la orden de aprehensión. Ese día 4 fue detenida Naomy Yamiley.

Esas solas fechas significan que pasó más de un mes, todo un mes, en el que hubo investigaciones, interrogatorios, presencia policíaca en la guardería... Y los papás cada día llevando a sus hijos todos los días, ignorantes de lo que ahí ocurría.

Días después de la primera denuncia fue presentada una segunda; y después de la detención fue registrada una denuncia más. Las tres tanto por abuso sexual como por violación agravada.

Hasta ese momento, el viernes 7 de julio, tuvo la dirección del establecimiento la cortesía de convocar a reunión general de papás de los infantes para informar menos que a medias lo que había ocurrido “en un caso”. Adujeron que las investigaciones estaban en curso, que eran delicadas y que no podían abundar sobre las mismas.

Era cierto que eran no delicadas las razones de la indagatoria, sino graves en grado criminal, pero su razón para el silencio no fue esa, pretendían que la información no trascendiera y el centro pudiera seguir funcionando como el negocio lucrativo que era.

Desde el mismo momento que surgió el primer caso la guardería debió informar a los papás, suspender actividades en virtud de la bomba de tiempo que tenían entre su personal e iniciar sus propias investigaciones paralelas a las que arrancaba la Fiscalía General del Estado. Es obvio que hizo todo para preservar sus ingresos antes que la sagrada, intocable, inocencia de bebés y niños.

Creemos, inclusive, que la reunión del viernes 7 de julio fue ciertamente “informativa”, pero más obligada que por decisión propia. Avisó ahí la directora Lara Lara que el domingo 9 de julio había cita en la FEM con todos los padres de familia para que sus hijos fueran valorados por peritos; a esas alturas los investigadores temían la existencia de más ataques.

Manejamos en este espacio el jueves parte de lo ocurrido durante esa reunión en Fiscalía y descrito en redes sociales, aparte, por una madre de familia.

“Para el domingo acudo a Fiscalía. Ya varios papás habían ido, y para ese entonces ya había cuatro personitas afectadas. Sentía un miedo horrible de imaginarme tantas cosas... Veía la cara de angustia de cada papá, de cada mamá. Estar en espera de 5, 6, 7 horas, viendo cómo salían mamis destrozadas e impactadas con las noticias de que habían salido positivos”.

También publicamos en información general de El Diario el testimonio de otra mamá que solicitó el anonimato y cuyo hijo resultó positivo a la violación. Ella dijo que podrían ser decenas los niños atacados por la depredadora.

Prácticamente, toda la semana siguiente y en medio de un torbellino de enojo, indignación y verdadero espanto, el establecimiento siguió operando con una normalidad increíble hasta que llegó el DIF Municipal a hacer su parte.

Se suponía cerrado desde el miércoles por decisión de la delegación estatal del Seguro Social, pero hasta el jueves le fueron colocados los sellos de “suspensión” no por el IMSS, ni por la Fiscalía, ni por retiro voluntario de los dueños de Techo Comunitario, sino por intervención del DIF fronterizo que recurrió a una “medida precautoria” contemplada en la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil del Estado de Chihuahua.

Habrá que ver cómo es realmente la supervisión y la vigilancia correspondiente a esos lugares. Precisamente, en mayo pasado mientras era presentada la primera denuncia en este caso, en el centro de rehabilitación de drogas llamado Centro Monarca, otro par de depredadoras, Claudia Rubí R. E. y Diana Paola E. L. literalmente convirtieron en pedazos a Celia Janeth Castañeda Ravelo, una mujer que fue ingresada ahí para su rehabilitación por drogas. La mataron y quisieron desaparecer su cuerpo con ácido y en licuadora.

Son muchísimos los protocolos existentes al menos en papel los que deben cumplir ese tipo de establecimientos para poder operar; entre ellos y de manera principal, la estabilidad emocional de empleados, directivos y de todo quien tenga que ver con la relación de sus usuarios.

Que las autoridades correspondientes no lleven a cabo puntual y rigurosamente esas valoraciones deriva en situaciones como las que hoy nos ocupan, criminales, deleznables.