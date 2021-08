Una de vaqueros en la lluvia

Con mi primer aguinaldo me puse a buscar un carrito en el clasificado. A mis veinte años, era el momento de comprar una buena nave de unos 600 dólares. Aclaro, en el Juárez del año 2000, ¡eso era un dineral! (como diría Francisco Tobareñaz). En aquel tiempo, trabajaba como asistente administrativo en la delegación regional de Desarrollo Urbano; las oficinas estaban en el Eje Vial Juan Gabriel, exactamente donde ahora se saca el pasaporte mexicano. Esas oficinas las construyó Pancho Barrio, pero al instante quedaron chicas, eso pasa con frecuencia en mi Juaritos, las obras llegan 20 años después. Ni siquiera el Pueblito Mexicano es suficiente, el Gobierno estatal sigue diseminado por toda la ciudad. Para tener todas las delegaciones juntas tendrían que usar un parque industrial, pero la idea de centralizar no es tan buena, porque los servicios se necesitan más en los lugares más remotos de la ciudad. En la transición de 1998, recuerdo que Patricio Martínez, fanático de la austeridad, ordenó que se usaran los autos y pick ups que estaban en los corralones embargados, entonces los adjudicaron a las oficinas del Gobierno estatal, la estrategia hubiera sido una idea genial (porque permitía salir de la crisis y no gastar), de no ser porque el parque vehicular se mantenía en el taller mecánico. En Desarrollo Urbano teníamos una carcachita que apenas andaba, ni en los sueños más guajiros se llegó a asomar a la carretera. Era una cuestión simbólica, me imagino a los chihuahuitas diciendo “manden los yonkes a Juárez” y se quedaban con lo mejorcito (como siempre). Había un amigo de mis papás de nombre Pepe, que se dedicaba a comprar carros chocados en los “auctions” gringos, arreglarlos y venderlos en Juárez, vivía por Infonavit El Jarudo en una de esas casas de antes, dos pisos, buen patio enfrente y atrás; era priista de hueso colorado, no se rajaba ni un “dieciséis”. Un día le dije que quería comprar un auto con el aguinaldo, pero no un yonke como los de la oficina. Para un sujeto fronterizo es obvio que un auto gringo está aquí por una razón, trae título de propiedad “salvaje”, que equivale a que fue chocado en el gabacho y la compra es exclusiva para exportación. Somos el patio trasero de los güeros. Al contrario, un auto con título “limpio” es un lujo que no cualquiera puede darse. Entonces Pepe me contestó, tengo un carrito, ahorita te lo llevo a la casa de tus papás. Por la tarde, Pepe llegó con un Chrysler, Shadow, dos puertas, 1989. Le recuerdo al lector que estamos hablando del año 2000, entonces el Shadow era casi del año (como diría Francisco Tobareñaz). A lo lejos se le veía algo raro al carrito, ya de cerca el detalle se volvió una premonición, tenía un color morado con centelleantes chispas plateadas, brillosas de madre. Eso no es todo. En el cofre, el auto tenía un espléndido dibujo de la Virgen de Guadalupe. Estos son autos y no miserias, pensé a mis adentros. “Oye Pepe –le dije-, pero todavía falta un mes para el aguinaldo, además no sé si puedo pagarlo, porque yo voy a completar unos quinientos dólares” (obviamente le bajé 100 dólares para poder negociar). En los meses siguientes me dijo la misma frase varias veces “no se preocupe mi Carlitos, luego lo vemos”. Sin darle un dólar me dejó aquel yonke a crédito. Seguramente el Shadow traía unos rines mamalones y un estéreo de aquellas, pero a mi llegó con rines de otro auto y con un estéreo que solo tocaba AM. Voy sintetizar el viacrucis, el motor se calentaba, sabrá Dios que tenía, pero después de un rato se paraba, casi siempre en pleno tráfico. Entonces, le hablé a Pepe y le dije lo que estaba pasando, en menos de lo que canta un gallo me cambió la nave y todavía no lo pagaba ni un dólar. Entonces llegó con un pequeño Susuki, Samurai, 1987, color gris, estilo Jeep. Era una joya; me dijo Pepe, “pero este cuesta más caro que el otro”, entonces le pregunté cuánto y me dijo “no se preocupe Carlitos, luego lo vemos”; entonces le hice caso y no me preocupé, el gorrón no tiene derecho a opinar, así que ni siquiera pregunté por el título, mucho menos por el costo de importarlo, esas cosas no se hacían antes, recuerdo que traía unas placas de Nuevo México y así me navegaba, ni hablar de seguro contra terceros ni nada de esas cosas que hace la gente trajeada. Pero no hay plazo que no se cumpla, entonces me llegó el aguinaldo y le hablé a Pepe para pagarle. Nos citamos en la oficina, llegó un poco antes de las tres y yo ya tenía los cueritos de rana, seiscientos bolas. Ni siquiera los contó, me tomó el fajito de billetes y me dijo “van a quedar cuatrocientos pendientes”, yo sabía que el jeepecito iba a costar más, pero lo vale, entonces le pregunté ¿cómo te los pago? Y su respuesta fue la misma “No se preocupe Carlitos, luego lo vemos”. Vinieron seis o siete meses ininterrumpidos de fiestas ¿qué otra cosa se puede hacer a los veinte años? Cada mes juntaba cincuenta dólares y le abonaba a la deuda. Para julio ya solo me faltaban dos pagos, cuando para mi mala suerte en Juárez cayó una tromba apocalíptica, toda la ciudad se convirtió en una alberca gigante. Aquel fin de semana nadie quería salir de su casa, pero yo estaba dispuesto a retar a cualquier laguna esquinera. ¡Traía un jeepecito!, nada podía detenerme. Sin un ápice de temor enfilé la llanta rumbo al bar “Chamucos”, la ruta más práctica era atravesar como una brocheta la avenida del Charro y llegar hasta el Paseo Triunfo de la República y de ahí hasta el Pronaf. En el camino vi a decenas de autos con el cofre arriba y las luces intermitentes, carritos pequeños, como si fueran hot wheels navegando sin rumbo, con el motor lleno de agua. Pobres, decía hacía mis adentros. Entonces llegué al parque hundido de la Vicente Guerrero y avenida del Charro, donde hay varias glorietas medio raras. Ni siquiera había luz en los postes, en Juárez todo falla cuando cae una lluvia ligera, pero cuando cae una tromba la ciudad comienza a caerse a pedazos. En ese lugar, el agua parecía el lago de Michigan. Pero no era momento de acobardarse, tenía una fe ciega en el Samurai. Los primeros metros fueron estresantes, pero al pasar el centro de la laguna me sentí un triunfador, en ese momento era el hombre que vence a la naturaleza, si hubiera una medalla al mérito ciudadano, creo que la merecía con creces por pasar aquella laguna en el jeepecito. Ya casi de salida, en lo que parecía la orilla, sentí un pequeño tope, pero no era momento de echarse pa´tras. ¡Camina siempre adelante!, escuché la voz de Alberto Cortez en mi mente. Aceleré y después vino el gran final. El jeepecito se hundió, había caído en el parque. En tres segundos, como en las caricaturas escuché un glu, glu, glu, o lo imaginé. El caso es que el agua entraba por las puertas y las ventanas y la luz del tablero se apagó. Oscuridad. El resto de la historia usted la imagina. Han pasado 20 años y la ciudad sigue igual, el rezago en la infraestructura crece cada año.