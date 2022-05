Una crisis en la Educación Superior

¿Cuál es el propósito de los estudios de posgrado dentro de la sociedad actual? Desde hace un par de años el tema viene discutiéndose a nivel mundial y, cada vez más, empiezan a presentarse manifestaciones que evidencian la urgencia sobre redefinir el papel que deben jugar los estudios de posgrado en el siglo XXI. El hecho concreto es que en la actualidad existe un desfasamiento entre el propósito de estudiar maestrías y doctorados y la preparación como medio para incorporarse o satisfacer al mercado laboral. Ambos objetivos se separan cada vez más provocando una desorientación entre los jóvenes, y ello repercute en la pérdida de generaciones talentosas y en el desgaste infructuoso de recursos humanos y económicos dentro de una sociedad.

Para ilustrar la situación sirva un ejemplo que ha causado revuelo entre la sociedad estadounidense en días pasados. Se trata del reciente caso ocurrido en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y expuesto por la periodista Anemona Hartocollis, que refiere a la oferta para ocupar una vacante de trabajo como profesor adjunto en esa prestigiosa universidad. Los requisitos para ocupar esa vacante eran contar con un doctorado en Química o Bioquímica, amplia experiencia en la enseñanza a nivel universitario y contar con al menos tres cartas de recomendación. El hecho no tendría nada de extraordinario si no fuera porque obtener la posición implicaría la no percepción de un salario, a cambio de la ventaja de que dicha experiencia pudiera servir para enriquecer el currículo de la persona seleccionada. En otras palabras, le sería útil como referente o carta credencial para conseguir un empleo remunerado más adelante en alguna otra institución.

¿Qué es lo que revela el que se presenten casos como éste? Por un lado, que la formación de posgrado, en diversas disciplinas, está desfasada y no contribuye a la innovación, y por otro lado, que en otras disciplinas las maestrías y doctorados sólo son estimulados si generan investigación que contribuya de manera inmediata a hacer competitivas a las organizaciones dentro del mercado. Es decir, a través de la exitosa diversificación de productos, servicios o actividades innovadoras.

Las anteriores aseveraciones podrían cuestionarse, argumentando que los estudios de posgrado también contribuyen a formar recursos humanos que permiten enriquecer a las instituciones de educación y el humanismo e intelecto de las personas, lo cual es cierto. Sin embargo, mi análisis va más allá con el objeto de profundizar en el papel del posgrado en tiempos modernos y en que muchos de los jóvenes dejen de concebirlo como una alternativa para asegurar un trabajo en una institución educativa u organización privada. El problema fundamental es cuestionar por qué están abriéndose tantos posgrados en las universidades y formándose una gran cantidad de recursos humanos que no están encontrando las condiciones favorables para desarrollar sus talentos y potencialidades.

La esencia al estudiar un posgrado en tiempos modernos debiera tener su base más en la vocación que en la empleabilidad. Y aunque creo que ese modelo debe enriquecerse con una formación más integral, también estamos viendo que la sociedad del siglo XXI descansa mayormente en el saber hacer y resolver necesidades inmediatas: es decir, lo que apremia es aprender competencias y habilidades que no pasan necesariamente por un posgrado. Lo anterior implica una doble responsabilidad que atañe tanto a las instituciones educativas que ofertan dichos estudios.

Concluyo con dos planteamientos. Por una parte, sería conveniente alejar los estudios de posgrado de la comercialización y desmitificar la idea de ellos como fuente de seguridad laboral o generador de bonanza económica. Y por otra parte, sería oportuna una reflexión profunda de las instituciones de educación superior acerca del impacto concreto que está teniendo su oferta de posgrado dentro de la innovación tecnológica regional y el desarrollo local.