Una ciudad segura y habitable para todos

Hace un par de semanas, en este mismo espacio, escribí un artículo sobre los puentes enanos que se construyen en la ciudad y lo que en realidad eso significaba, no tanto literalmente por el tamaño de los puentes, que sí existe relación, pero no es el significado más profundo e integral del término, apuntando a la dimensión de la mentalidad con la que, desde unas cuantas visiones muy particulares, se construye y decide el futuro de la ciudad y de los juarenses. Una visión enana.

Hoy, abordaré otro tema que tiene que ver con esa visión de ciudad muy particular, parcial y exclusiva, de algunos empresarios o grupos empresariales que, desafortunadamente, tienen copados desde hace muchos años todos los espacios de poder y decisión. Lo de los puentes enanos es un buen marco para contextualizar estas visiones excluyentes y poco comunitarias, mediante las que se pretende construir un modelo de ciudad que beneficie sólo a unos cuantos, aunque para ello se empeñe literalmente el presente y el futuro de la ciudad.

El caso que abordaré, como mero ejemplo de esta visión diferente de ciudad propia de algunos empresarios, es el de las estaciones de gasolina que operan las marcas Arco y Petrol, que iniciaron operaciones en nuestra ciudad bajo las premisas de la llamada Reforma Energética, impulsada y aprobada en el régimen de Enrique Peña Nieto que, en el rubro de competitividad y libre mercado en la venta al menudeo de combustibles, abrió por primera vez en México la posibilidad de vender combustibles a inversionistas privados con productos distintos a los que distribuye Pemex, una especie de fin al monopolio que la paraestatal tuvo por décadas.

Hasta ahí el asunto no parece tener mayores complicaciones. Bien por el libre mercado, bien por la competencia mercantil y bien por el beneficio que todo esto supone a los consumidores. El inconveniente se presenta cuando la empresa juarense Almacenes Distribuidores de la Frontera, operadora de las marcas Petrol y Arco, en aras de esa libre competencia y apertura de mercados, decide inaugurar estaciones de gasolina que no cumplen con la Ley Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología, así como con los reglamentos municipales respectivos (de construcción y desarrollo urbano), mismas a las que la autoridad municipal les había negado las licencias y permisos respectivos desde un inicio.

¿Qué reglas y normatividad incumplían las estaciones de gasolina? La fracción IV del artículo 150 de la Ley Estatal de Desarrollo Urbano Sostenible, señala entre otros requisitos los siguientes: las gasolineras deben ubicarse sobre avenidas principales, tendrán una distancia radial mínima de entre mil 200 metros y mil 700 metros, una respecto de la otra; deben estar a una distancia mínima de resguardo de 300 metros radiales de lugares de concentración de personas, tales como escuelas, hospitales, guarderías o centros de cuidado de infantes; una distancia mínima de resguardo de 300 metros radiales de lugares de concentración de personas, tales como escuelas, hospitales, guarderías o centros de cuidado de infantes, entre otras medidas similares que no cumplieron las estaciones de Arco y Petrol.

Ante la clausura de las estaciones mencionadas, la empresa juarense interpuso un amparo ante el juez Quinto de Distrito, mismo que falló en su contra, ahora, en el mes de septiembre un tribunal colegiado resolvió la revisión a esa sentencia del juez Quinto, encontrando que el amparo fue improcedente, pero que además los abogados de la empresa Almacenes Distribuidores de la Frontera, mintieron a la autoridad judicial durante el proceso, por lo que la PGR abrió la causa penal 815/2019 por el delito de fraude procesal.

Más allá del razonamiento legal y estrictamente judicial o jurídico, me gustaría invitarle a usted amable lectora o lector a que razonemos lo siguiente:

La operación de estaciones de gasolina es altamente riesgosa, eso no tiene discusión, me lo han dicho y reconfirmado expertos en el tema, no solo ante la eventual o potencial posibilidad de una explosión, que sería el peor de los escenarios, sino por la alta emisión de contaminantes que se genera durante la operación normal del día a día ¿vale la pena exponer y arriesgar la vida o la integridad de miles de juarenses, tan sólo por cumplir un enunciado de libre competencia y mercado?

Ningún postulado económico vale la pena tanto como para arriesgar decenas, cientos, miles de vidas. Vaya pues el exhorto a los directivos y propietarios de Almacenes Distribuidores de la Frontera, para apegarse a las leyes y reglamentos que garantizan la seguridad e integridad de los juarenses. Nada más.