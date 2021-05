Una chihuahuense o un tabasqueño

Quedan dos semanas para que terminen las campañas y dejen de escucharse promesas de candidatos. A estas alturas los electores se han hecho una idea del perfil de los candidatos. Bueno al menos de los aspirantes que les interesan o de los que se encuentran mejor posicionados. Incluso ya se han podido confrontar trayectorias y proyectos de gobierno. Es ahí donde se sigue fortaleciendo la candidatura de la aspirante del PAN-PRD, Maru Campos. También sigue posicionándose como quien lleva desde hace muchas semanas una amplia ventaja respecto de sus competidores. Se ve claramente el encontronazo entre las visiones de Maru Campos y del candidato de Morena al Gobierno del Estado. Para empezar la candidata del PAN-PRD logró desmarcarse de la actual administración estatal. Logró pintar a tiempo su raya de Javier Corral e incluso ha sido dura en su crítica a la serie de graves errores en los que ha incurrido el gobernador.

Incluso varios de los proyectos más cuestionados de la administración corralista están siendo sometidos a revisión por parte del equipo de la candidata Campos. Juan Carlos Loera de la Rosa por su parte, no ha tenido la capacidad para desmarcarse del Gobierno federal y de las medidas que afectan y no son bienvenidas en el estado de Chihuahua. El trágico conflicto generado en el centro del estado por causa del agua, puso de manifiesto que el candidato morenista, entonces delegado federal, no pudo o no quiso desmarcarse de medidas que afectaban a los chihuahuenses. Loera de la Rosa prefirió seguir el guion impuesto desde el centro del país, ignorando el sentir del pueblo y evadiendo la defensa de sus intereses. Tampoco tiene empacho en afirmar que si gana facilitará a la Federación la transformación del estado al estilo de la 4T. Es decir no serán ideas propias del candidato las que prevalezcan, sino que las decisiones se tomarán en la capital del país, como ya ocurre en otros estados. Será la Federación quien gobierne a través del candidato morenista.

Y esto desde luego que preocupa a un amplio sector de la entidad. Porque desde que inicio la pandemia, los chihuahuenses se dieron cuenta de la manera en que el Gobierno federal trata a familiares de infantes con padecimientos oncológicos. También se pudo ver el trato hacia las madres de desaparecidos, a mujeres víctimas de violencia, a empresarios, periodistas y artistas. La única visión que tiene la Federación respecto de la pandemia se enfoca exclusivamente en los pobres. Para AMLO el sector empresarial no importa y no existe en sus planes de supuesto rescate, a pesar de ser el principal generador de fuentes de empleo. Hasta los médicos privados y su exigencia de ser vacunados, le causan malestar al presidente. Ni el Gobierno de la República, ni su delegado quisieron rescatar miles de empresas que quebraron durante la crisis sanitaria. No hubo nunca voluntad para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que atravesaron la tormenta perfecta durante más de un año. No hubo sensibilidad ni independencia para resolver la aguda problemática de los chihuahuenses a fin de evitar el cierre de empresas. Maru Campos por su parte ha demostrado que además de apoyar a los más necesitados, también se puede gobernar para el resto de la sociedad. Ha logrado entender los retos del sector empresarial, implementando medidas para que la ciudad de Chihuahua fuera líder en generación de empleos. La sociedad ve dos visiones distintas, una sometida a la voluntad del presidente, sin independencia y alejada de los reclamos ciudadanos. Y otra visión que apunta hacia un rescate de manera integral de la sociedad chihuahuense, recordando siempre, que se gobierna para todos.