Un torreonero juarense

La asociación civil Líderes por Juárez, de la cual me honro en ser socio fundador, surgió en 2017, con motivo del proceso electoral del año siguiente (2018), en aquel entonces convocamos a los candidatos a gobernador, a presidente municipal, a síndico, y algunos a diputados locales, todos asistieron a dichas convocatorias. Claro, andaban encampañados.

En aquel momento el objetivo que buscamos al entrevistarnos con los candidatos, como ciudadanos, fue hacerlos firmar un compromiso de cinco puntos que se obligarían a cumplir mediante su firma, mismos que consideramos básicos para garantizar buenos resultados de gobierno.

PUBLICIDAD

Así nació Líderes por Juárez, A.C., una agrupación ciudadana, apartidista, plural y propositiva, cuya finalidad es incidir en las políticas públicas para mejorar nuestra ciudad, desde entonces hemos sesionado una vez por mes, tanto en sesión general como en reunión de coordinadores.

Nuestra agrupación está conformada por personas que tienen algún tipo de liderazgo en la comunidad, ya sea por su desempeño profesional (políticos, funcionarios, legisladores, comunicadores, dirigentes de cámaras comerciales o empresariales, ex rectores universitarios, etcétera), o bien, por su actividad filantrópica o de ayuda a la sociedad.

En cada sesión invitamos a algún funcionario, legislador, dirigente empresarial o social, con la finalidad de escuchar parte de lo que hacen, y, por supuesto, hacerle los planteamientos que consideramos pertinentes al respecto.

En esta ocasión no se trata de hablar de Líderes por Juárez, pero era necesario hacer el contexto completo para una mejor comprensión del tema central de esta colaboración.

El pasado jueves tuvimos nuestra segunda sesión de junio, sesionamos dos veces por mes, y el invitado fue Javier Venegas, presidente del Consejo de Movilidad de Ciudad Juárez, para hablarnos sobre lo que hacen ellos con relación al BRT.

Debo decir, que al interior de Líderes por Juárez hay fuertes opositores a esta obra, otros no tan radicales, más moderados, y también estamos quienes creemos que es una buena solución integral para la movilidad de los juarenses. Es decir, la pluralidad y diversidad total de ideas, como es igual dentro de la sociedad, pero civilizadamente las debatimos, las defendemos y las respetamos recíprocamente.

El caso es que, en ese ambiente duro, complicado, por diverso e intenso, Javier Venegas hizo su exposición sobre lo que es el Consejo de Movilidad de Ciudad Juárez y lo que han realizado durante todo el tiempo de su existencia.

Venegas empezó por decir que no nació en Ciudad Juárez, es originario de Torreón, Coahuila, ciudad colindante al sur del estado, pero que lleva viviendo 30 años en nuestra ciudad, y, al igual que muchos de nosotros, ha forjado una historia de vida en esta frontera.

Aquí tiene sus negocios, su familia, sus amistades, su casa, y, dijo, todo se lo debe a la ciudad, por eso, afirmó que ha aprendido a amar a Ciudad Juárez, porque le ha dado todo lo que tiene, y sutilmente nos reprochó a todos los ahí presentes, sin importar nuestro origen, que todos deberíamos amar igual a la ciudad que nos ha dado todo, y hacer algo por ella, devolverle un poco de lo mucho que nos ha dado.

Hizo esa introducción de su origen, para explicarnos por qué había decidido participar activamente en la solución del sistema BRT originalmente, y hoy a todo un concepto integral de movilidad urbana, cansado ya de ver que en Juárez las cosas no ocurren.

“Yo vibro como ciudadano, no vibro como presidente del consejo”, nos dijo, para abundar: “Tengo 30 años de vivir en Juárez, y tengo 30 años viendo los yonkes a la entrada de la ciudad que tanto la afean y nadie ha hecho nada para reubicarlos, para ponerlos en otro lugar o para darles una mejor fachada o presentación” afirmó.

Ante los cuestionamientos de un socio ausente, pero que dejó su planteamiento por escrito, entre los que se afirma que el BRT no es un sistema propio para nuestra ciudad, que nunca funcionará, Javier Venegas respondió: “Es que Juárez es la ciudad del no se puede. No se puede construir un centro de convenciones, no se puede instalar un sistema de iluminación moderno y eficiente, no se puede rescatar el centro histórico, en fin, los mismos juarenses se oponen a todo lo que representa un beneficio para la ciudad”.

Venegas se refirió a lo que algunos grupos señalan sobre los embotellamientos de tráfico que las obras del BRT han generado, indicando que ese problema es muy añejo, sobre todo en las zonas aledañas a los parques industriales, en donde el transporte de personal y los pesados tráileres provocan severos congestionamientos a todas horas, y ahí “y veo a ningún juarense protestando” apuntó.

También dijo que no ve a los juarenses protestando por la destrucción del pavimento de nuestras calles, cuando el transporte de carga pesada circula por ellas, o por el terrible daño que ocasiona al medio ambiente los constantes incendios del relleno sanitario, ahí nadie protesta, asegura Venegas.

Aseguró que la presión social no se debe quedar solo en las redes, los ciudadanos deben salir a las calles a exigir y presionar a las autoridades para que realicen bien su trabajo, que reparen lo que tengan que reparar y que hagan lo que tienen que hacer, pero con participación social en vivo, no virtualmente.

Nos dijo que los juarenses somos responsables de la ciudad que tenemos, porque la hemos abandonado a su suerte, dejando que gobiernos de los tres niveles hagan con ella lo que han querido, sin que encuentren una sociedad organizada y participativa, no para oponerse a todo, más bien para exigir que las obras se terminen bien y que funcionen.

Ese es el objetivo del Consejo de Movilidad de Ciudad Juárez, también conformado por ciudadanos que aportan voluntariamente su tiempo, trabajo y conocimientos, para acompañar a las autoridades en la tarea de hacer que el BRT funcione, pero no se trata solo del BRT, sino de un cambio de chip completo en la mentalidad de los automovilistas.

Afirmó que Ciudad Juárez es una ciudad diseñada para los automovilistas, y por eso son el grupo más renuente a la implementación del BRT2, pero aseguró que esa mentalidad debe cambiar, porque de acuerdo con la pirámide de movilidad urbana, la prioridad número uno la debe tener el peatón, luego los ciclistas, en seguida el transporte urbano, luego el transporte de carga y hasta el final, el automovilista, y eso es lo que los juarenses no terminan de aceptar, señaló.

Se deslindó por completo de algún tipo de relación o apoyo al Gobierno estatal, indicando que el objetivo de la organización o colectivo que preside, es, simplemente, que el BRT funcione cuanto antes, realizándole todos los cambios y adecuaciones que se deben hacer para tal objetivo y que ellos mismos como consejo le han presentado a las autoridades estatales.

Y esa es la parte de su exposición que a todos los presentes nos movió fuerte, pasar de ser la ciudad del “no se puede”, a ser la ciudad del “cómo sí podemos”, dejando de oponernos a todo lo que representa cambios benéficos para la sociedad, y para la infraestructura urbana de la ciudad.

Cuando Venegas concluyó su exposición recibió el reconocimiento de buena parte de los presentes, y aunque sí hubo algunos cuestionamientos duros, todos coincidimos en que, finalmente, lo que vale, lo que cuenta, lo que se reconoce, es que la sociedad se involucre activamente en los problemas de su ciudad y le devuelva un poco de lo mucho que ha recibido de ella.

El lugar de nacimiento es meramente circunstancial. Las raíces, los afectos, la identidad, los apegos, están en el lugar en el que uno vive, donde tiene familia, casa, trabajo, amigos y oportunidades de desarrollo, donde uno decide vivir y establecerse. Los que vivimos en esta frontera, y que no nacimos aquí, somos juarenses por decisión, aportando nuestro granito de arena para esta gran ciudad.