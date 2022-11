Un testimonio directo de tortura

Quienes aceptan ser peones de órdenes absurdas, locas, ilegales, son al mismo tiempo cobardes, y, por tanto, brutales. Carecen de clemencia al ejecutar instrucciones, pero piden misericordia si es necesario de rodillas cuando son colocados en la pared de fusilamiento.

Es el caso de Francisco G.A., alias “Paquito”, el tristemente célebre extitular de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Fue apresado el pasado lunes por un delito de lesa humanidad, tortura en investigaciones, detenciones y reclusión.

Durante su presentación en la primera audiencia, Francisco expuso ante la jueza su preocupación por la seguridad de su familia y vinculó su detención a la muerte de su padre, ocurrida horas después del encarcelamiento.

José Joaquín López Ramírez murió por Covid en agosto del 2020 recluido en el Cereso de Aquiles Serdán, el mismo donde ahora sufre reclusión “Paquito”.

La esposa de Joaquín imploró por el cambio de medidas cautelares y demostró su catálogo de múltiples enfermedades que lo hacían extremadamente vulnerable, certificados médicos en mano.

Ni le modificaron las medidas ni le entregaron el cuerpo hasta 10 meses después de muerto aduciendo medidas anti Covid. Fue torturado física y psicológicamente. Hoy Francisco perdió la memoria de todo aquello que provocó.

López Ramírez fue detenido en el 2018 acusado de peculado. Había sido funcionario en la administración estatal 2010-2016.

Fue uno de las decenas llevados (as) a prisión durante el régimen de Javier Corral, quien terminó moral, política y personalmente destrozado. La gubernatura fue un paquete tan incompatible con su temperamento autoritario, holgazán y corrupto, que terminó hundiéndolo, paradójicamente.

Al frente de los policías, de los ministerios públicos y de los correspondientes jueces de consigna apareció siempre el temible “Paquito”, aun por encima del entonces fiscal General, César Augusto Peniche.

Reventaba el pecho de orgullo al señalar que recibía órdenes directas del gobernador quien, por cierto, igualito o más cobarde aún, buscó entablar comunicación telefónica con el detenido en Aquiles Serdán seguramente para implorar no implicarlo.

Prácticamente, todos los detenidos del 2010-2016 presentaron quejas y denuncias contra el debido proceso desde el inicio de las indagatorias hasta las detenciones y los juicios mismos.

En esas lapidarias ironías de la vida es ahora el mismo argumento esgrimido por los corralistas tras la detención de su “coordinador de la operación Justicia para Chihuahua”. Ayer en tempranera audiencia de vinculación pidió lo mismo que antes le pidieron sus víctimas: “No me deje señora jueza sin mi derecho de defensa”.

Ahora hay una diferencia importante, sustancial, desde diciembre del 2021 la Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió a la Fiscalía General del Estado sobre el uso de tratos “crueles, inhumanos o degradantes” infligidos por los manejadores de “Justicia para Chihuahua” contra los sujetos de dicha operación.

La tortura lleva a prisión oficiosa, con mayor énfasis al ser practicados los respectivos e infalibles Protocolos de Estambul en las víctimas.

Aunque aparecía como inminente la encarcelación de un “pez gordo” del corralato, de los muchos que son actualmente sujetos de procesos por múltiples razones, tortura, peculado, malversación, etc., fue una sorpresa la caída del ejecutor de Corral Jurado.

Días antes fue apresada por corrupción la administradora de Comunicación Social durante el inicio del régimen de Corral, Araly Paulina, una pieza importante, pero menor en la jerarquía de esa oficina. Siguen prófugos el jefe de ella, Jesús Antonio Pinedo, y otros funcionarios y empresarios relacionados con el caso.

Arriba del exfiscal de Derechos Humanos solo aparecían sus jefes, Peniche Espejel y Corral. La hipótesis es que caerían primero ambos y les seguiría G.A., otros agentes del Ministerio Público y hasta el comandante José Daniel Madrid, que encabezó la mayoría de las detenciones.

Un jefe de Mps (ministerios públicos) le advirtió literalmente a Francisco en su momento: “Créame, varios le dijimos que tuviera cuidado con los procesos, que agarrara la onda; que en estos pedos nosotros sólo éramos peones de Corral, que incluido Peniche todos eran sacrificables y que a la hora de los chingazos su apoyo no iba a ir más allá de hablar bonito de nosotros. Así lo vimos siempre, pero jamás hizo caso. Se sentía intocable”.

Quizá fue esa una de las razones por las que primero fue detenido el exfiscal “derecho humanista”; por conducirse más inclemente y considerablemente más torpe que su jefe inmediato Peniche.

Personalmente, declaró a muchos de los detenidos... con tortura física y psicológica de por medio, solo para agradar a Corral Jurado, solo para patentar su lealtad al patológico enfermo de venganza.

Durante la semana obtuvimos para La Columna, de primera mano, el testimonio de un exfuncionario del 2010-2016 que también fue víctima de los “interrogatorios” de G.A. No fue preso ni tampoco sujeto de proceso.

Nos dijo sustancialmente lo siguiente:

“Yo entiendo que tiene que ver más este asunto con lo que ustedes publicaron en el mes de junio (La Columna, del 5 de junio del 2022)”.

“El documento que firmaba Jesús Olivas y varios testigos sobre la tortura de que fueron víctimas. Ustedes hicieron una publicación sobre eso, sobre ese documento. Sobre salir llorando algo así lo encabezaron”, explica.

“Todo eso es cierto... Él era el brazo ejecutor del gobernador y de Peniche por supuesto; sin duda totalmente”.

“Francisco era un cabrón bien hecho, era muy cabrón”, asegura.

“Estuvo en la Fiscalía desde la administración de Duarte, pero logró colarse con Peniche y con Corral. Es de una personalidad de esas clásicas que saben ser muy lambiscones con los jefes y ganárselos”.

“Cuando formaron esa unidad de investigación para la Operación Justicia para Chihuahua, pues lo terminan nombrando a él como coordinador. Juntaron policías y ministerios públicos hasta tener un equipo enorme”.

Añade literalmente:

“En las oficinas de la Casa de Gobierno no cabían, había un punto en el que ya no cabían, era enorme la cantidad de gente que había ahí. Fueron reclutando ministerios públicos para todas las investigaciones y alteración de carpetas”. “Cuando empiezan las detenciones en marzo de 2017; la primera fue la de Gerardo Villegas y la de (Javier) Garfio”.

“Conforme iban registrándose las detenciones, este personaje iba perdiendo el piso. Sacó una tremenda soberbia; se hizo petulante, se hizo muy difícil”.

“Lo digo porque yo lo traté. Se convirtió en una persona fuera de sus cabales. Ya trataba directo con el propio Corral; ya no trababa con Peniche. En un principio su jefe era Peniche, bueno formalmente siempre lo fue, pero en la realidad quien ya lo mandaba y con quien consultaba todo era directamente con Corral”.

“Personalmente nos agarraron a presionarnos para que dijéramos todo lo que pudiéramos si no la amenaza era permanente, de que nos iban a mandar a la cárcel a nosotros, a la familia”.

“Es una persona que de lo que hoy lo acusan es cierto, eso lo digo en serio. No es cierto que es una persona honorable, responsable, no, no. Perdió toda ecuanimidad, toda moderación, todo. Pasó a ser ya un ejecutor”.

“Metió a la cárcel a gente inocente; a una por ser contadora de Duarte, a otro solo por ser su secretario técnico. No se tentaban el corazón”.

“Usaba lenguaje intimidatorio; cuando no correspondían las respuestas que querían escuchar o si usted se mostraba renuente a aceptar las afirmaciones que ellos tenían y las declaraciones que ellos querían, lo que hacía era intimidarlo”.

“Era una actitud muy arrogante, muy agresiva, muy dura, sí lo era. Yo no lo dudo que las declaraciones de Olivas y de todos en ese documento que mandaron; sí hace sentido todo ese temor, todo ese miedo, porque sí se sentía o lo hacía sentir”.

Ese comportamiento cruel de “Paquito”, inhumano, podría explicar que haya sido el primero en ser detenido y no el tercero o el cuarto.

La defensa mediática obviamente ha corrido a cargo de Javier Corral, el principal interesado en impedir que el juicio siga veloz por ese carril llamado tortura. Él y su experto séquito de cómplices, socios y aplaudidores, saben a la perfección que se trata de un delito de lesa humanidad incombatible una vez acreditado.

Quien aceptó hablar para La Columna como testigo del torturador exfiscal, concluyó que el delito de tortura “no se quita ni con pomada de la campana ni con jabón para bañar perros”.