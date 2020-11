Ciudad de México.- El acoso de Javier Corral tiene a su correligionaria Maru Campos en el límite. La alcaldesa panista de la ciudad de Chihuahua, muy bien calificada en las encuestas, se ha visto obligada, incluso, a gestionar un amparo, y a detonar sus diferencias con el gobernador en la plaza pública.

Nos cuenta que Javier la acusa de recibir dinero y operar para su predecesor priista, César Duarte, detenido en julio pasado en Miami, por supuestos actos de corrupción durante su mandato.

Corral ya hasta le sugirió, vía la presidenta estatal del PAN, Rocío Reza Gallegos, que se acogiera al “criterio de oportunidad” —al estilo Lozoya—, para evitar las rejas, asegura la alcaldesa.

El trasfondo del acoso es otro. “Un tema de ego”, sostiene la alcaldesa. Corral se aferra a poner sucesor. Su delfín es el senador Gustavo Madero, bien posicionado en el ámbito nacional, pero no en el local.

“Trata de abrir expedientes por todos lados y de decirle a Madero, que es su favorito, que se espere, que no negocie nada, que no se siente conmigo, que me va a encontrar algo, que me van a descalificar y que va a ir Madero por default”, asegura Campos.

El obstáculo para Corral es que Maru supera a Madero dos a uno entre los habitantes del estado grande, según encuestas de Mitofsky, Buendía, Ulises Beltrán, Alejandro Moreno y Massive Caller, en poder de la alcaldesa.

La bronca es vieja. “Desde el 2016 decía que tenía pruebas para meterme al bote. No lo hizo. En el 18 no lo hizo. Me reelegí dos a uno contra Morena con Andrés Manuel en la boleta. Necesitaba que yo le diera votos para tener cinco diputados locales del PAN, para que Madero fuera senador”, cuenta Maru.

Y más: “Ahora que ya se acerca la interna del PAN y la constitucional del 2021, volvió a las amenazas de meterme a la cárcel. Lo ha hecho públicamente dos veces”, agregó la alcaldesa.

Ya le buscó hasta en la UIF. Tampoco encontró nada. “Sólo falta que revise mis boletas de primaria para ver qué me saca”, remató, mordaz, la alcaldesa.

El PAN tiene posibilidades de retener el estado. El tema de las cuotas de agua, que llevó a los productores de la región a tomar la presa La Boquilla, lastimó a Morena y subió los bonos de Corral. Pero la persecución a Maru Campos se le puede revertir al gobernador, quien tiene aspiraciones para el 2024.

***

Estamos a nada de llegar a los 100 mil muertos por Covid. La Universidad Johns Hopkins nos mantiene en un sólido cuarto lugar mundial en muertes totales, muy lejos del quinto, que es Gran Bretaña: 52 mil 839.

Tenemos 52 veces más defunciones que Japón, un país que tiene la misma población; 13 veces más muertes que Pakistán, país pobre y muy poblado y 20 veces más que China, donde apareció la pandemia.

Algo no se está haciendo bien, pero el presidente López Obrador repite que el éxito de la estrategia es que el virus no haya rebasado la capacidad de los hospitales.

Al llegar a las 100 mil muertes, oficialmente reconocidas por la pandemia del Covid-19 –expertos dicen que por lo menos es el doble—, Acción Nacional realizará una jornada de luto en todo el país para visibilizar la tragedia humanitaria que vivimos.

Habla Marko Cortés, jefe nacional del azul:

“Lamentablemente, los más afectados son los más pobres. Al negar la gravedad de la enfermedad y no realizar pruebas masivas de diagnóstico ni recomendar el uso masivo de cubrebocas, el gobierno dejó que se extendiera, causando muertes que pudieron evitarse.

“Por eso, vamos a denunciar la negligencia criminal ante la Fiscalía General”, puntualizó.

La alianza PRI-PAN-PRD en Tabasco podría llevar a Andrés Granier como candidato a alcalde en el municipio de Centro, que abarca Villahermosa.

Los acuerdos de la coalición dicen que el PRI pone candidato en ese Ayuntamiento “y Andrés Granier es una de las tres opciones”, declaró la exdiputada local Lorena Beauregard. No mencionó el nombre de las otras dos opciones. Su eventual postulación confirmaría que en la política no hay muertos. El exgobernador pasó cinco años en la cárcel por supuesto desfalco al erario.