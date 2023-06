-Un suplicio por el calorón y los colgados

-Comen ansias corcholatas morenas

PUBLICIDAD

-Más dudas que respuestas en “puerto logístico...”

-Hasta el 2027 regidores por elección directa

De literal infierno han sido los últimos días para miles de juarenses. Han sufrido con horror la pérdida de modestos a caros aparatos eléctricos hasta los alimentos del día, o de varios días, debido a las inclementes suspensiones de la energía eléctrica; o mejor dicho, apagones.

Durante su conferencia de prensa mañanera del miércoles, el señor presidente de la República, reaccionó con enojo ante los cuestionamientos que hablan de auténtica crisis en algunas regiones del país por falta de energía eléctrica mientras, para no ir muy lejos, acá en Juárez, en las Cerradas del Parque, cientos de habitantes permanecen sin suministro.

En todos los sectores de la ciudad se han registrado apagones. Las famosas Arecas estuvieron el fin de semana sin servicio hasta que una importante cuadrilla de CFE se compadeció y reparó uno o dos transformadores tronados. Eso también debe ser dicho.

Pero es la realidad mientras Andrés Manuel López Obrador minimiza el problema con gesto y vocabulario de coraje. “Esto no es información, esto no es periodismo, en sentido estricto, esto es manipulación”, respondió a la referencia sobre el “estado operativo de alerta” en materia de energía eléctrica declarado por el Centro Nacional de Control de Energía.

Aunque solo a punta de presión social saca la cabeza el nuevo superintendente de la CFE, Adrián Carrillo, ciertamente ha logrado que la problemática en la ciudad no se convierta en crisis, pero deberá emplearse a fondo y de inmediato en buscar solución a la considerada principal amenaza para el adecuado suministro de “luz”.

Un severo dolor de cabeza para toda la ciudad son los choques contra los postes de la CFE, pero no es el factor principal. Particularmente hacia el suroriente de la ciudad son miles de usuarios “colgados” irregularmente del cablerío eléctrico, provocan sobrecargas en los transformadores y simplemente los truenan.

Así como el calorón es una realidad que apenas está iniciando, también es verdad que los “diablitos” prácticamente han tomado el suroriente y otros sectores de la ciudad, que provocan sobrecargas y apagones, que amargan sus mañaneras al cada vez más irritable presidente, pero que su equipo hace poco o nada para solucionar de fondo esa como una de las causas principales. Al menos el caso Juárez así es.

***

Comen ansias los aspirantes a corcholatas en Morena por inscribirse en el curso que es obligatorio para poder llegar a las candidaturas locales y federales del próximo año, pero deberán esperar un poco más.

Nos dicen que en el Comité Ejecutivo Nacional se ha tomado la decisión de que la capacitación será hasta el mes de noviembre, cuando Juárez y el resto de los municipios de la entidad tendrán abierta la puerta a cumplir con el requisito.

Están nada menos que nueve distritos locales aquí, casi la mitad de los distritos que por mayoría relativa serán disputados el próximo año; hay inquietud de quienes pretenden reelegirse.

También está la presidencia municipal, que es el bastión electoral morenista a nivel estatal, y que volverá a representar una joya en los comicios tanto locales como federales.

La inscripción y resultados de los cursos convocados para las capitales de las entidades federativas, han sido conservados en la oscuridad de algún cajón, bajo tres candados por Mario Delgado, el líder nacional.

No han hecho pública dicha información, para cuidar el fuego amigo y los ataques desde el exterior, poniendo lupa sobre los inscritos, pero es indudable que tarde que temprano deberá ventilarse, para saber quién quedó dentro y fuera.

Así están en fila india por los distritos locales Leticia Ortega Máynez, Óscar Daniel Avitia Arellanes, Rosana Díaz Reyes, Gustavo De la Rosa Hickerson, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Magdalena Rentería Pérez, María Antonieta Pérez Reyes, hasta los pluris que traen mano levantada Adriana Terrazas Porras y Benjamín Carrera Chávez.

Por cierto, y revisando detenidamente la lista, casi todos deslindados ya de su padrino, salvo Adriana, Juan Carlos Loera de la Rosa, para quien ya casi todos no pasan de meros traidores. Quitemos de la lista a su tío, “El Pichú” de la Rosa.

***

Ayer concluyó una serie de reuniones para “explorar” información en busca de aterrizar lo que algunos en el Consejo Coordinador Empresarial denominan el Plan Maestro Puerto Logístico Siglo XXI.

Lejos de llegar a conclusiones, los participantes terminaron con más dudas, según comentaron.

Para empezar, trajeron de Tijuana a un “experto en fronteras”, Jorge D´Garay, como si en Ciudad Juárez no hubiera suficientes. Aunque, es muy común que a los locales no se les brinde su lugar, y ya no digamos en materia de comercio exterior, sino en prácticamente todas las áreas del conocimiento.

Tienen que venir con un tono de voz distinto o recomendado por algún nivel de gobierno, para que se les crea todo lo que dicen, aunque los locales sepan igual o más cosas sobre algún tema. Ahora resulta que en Juárez hasta para eso es requerida la “asesoría”. Vaya ocurrencias.

En las reuniones participaron organismos como el Consejo de Desarrollo Económico Regional, el CCE, Asociación de Agentes Aduanales.

Por lo pronto el ejercicio de exploración, terminó en… nada. Ni los viáticos que pagaron.

***

Ya hay una propuesta de reforma más o menos consensuada que circula por los órganos electorales y partidos políticos, desde la fracción mayoritaria del PAN, para no sudar calenturas ajenas, por lo imposible de los tiempos, con el tema de la elección de regidores.

En principio la elección de regidores de mayoría relativa quedaría aprobada, pero en suspenso hasta los comicios del 2027, con la modificación al cuarto transitorio del decreto publicado el primero de julio del 2020 en el Periódico Oficial del Estado, el famoso LXVI/RFLEY/0732/2020.

Lo que sí está considerado para entrar en vigor el próximo año es la reducción de regidurías, quedando siete de mayoría relativa y cinco de representación proporcional para los municipios medianos, como Camargo, Delicias, Parral o Cuauhtémoc, entre otros.

Luego viene un recorte también en municipios pequeños, que se quedarían con seis regidores de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional, como es el caso de Ahumada, Aldama o Ascensión.

Y ya en los municipios verdaderamente minis, serían cinco regidores de mayoría relativa y tres de representación proporcional, como es El Tule, Santa Isabel, Gran Morelos, y otros. Tenemos la tabla completa en imagen en nuestra edición digital.

En el caso de Chihuahua y Juárez no hay cambios, seguirán con 11 regidores de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. Pueden estar tranquilos los regidores que buscarán la reelección, no habrá mayor problema con el número.

Si pega en cuanto al número de regidores que se restan a lo que actualmente hay. Solo en regidurías de mayoría relativa estamos hablando de 24 en municipios medios, 14 en municipios pequeños y los restantes prácticamente quedan como están.

Viene también que las regidurías de representación proporcional solo se entregarán a partidos y candidaturas independientes, que deberá existir paridad de género en el Cabildo, incluyendo a la Sindicatura.

Hay otras cuestiones, pero la polémica está en esta elección de regidores, que está más que muerta, así es que habrá que buscarle por otro lado.