Un sistema de Salud como el de Dinamarca

Ciudad de México.- Con la llegada de la 4T muchas cosas cambiaron, unas para bien, otras para mal y otras parece que están destinadas a quedarse, como la corrupción.

Pero de toda la demagogia que existe en este país, no resulta sorprendente que el presidente en turno haya abierto la boca de más para prometer cosas que, lógicamente, no iba a poder cumplir; tal es el caso del sistema de salud, ya que dentro de sus 100 compromisos dijo que México tendría un sistema de salud como el Dinamarca o Canadá, catalogados como unos de los mejores del mundo.

Ciertamente, hay mucha diferencia cultural, jurídica, histórica e institucional entre Dinamarca y México, y pese a que el PIB de México es mayor que el Dinamarca, pareciera que los daneses si les importa su sistema de salud, ya que ellos destinan aproximadamente el 11% de su PIB a su gasto sanitario, mientras que México destina el 6%.

En aras de cumplir su demagógica promesa, la 4t habilitó en 2019 el Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como INSABI, en sustitución del Seguro Popular (que no era perfecto, pero podía mejorar). El objetivo del INSABI era proporcionar atención médica gratuita y de calidad a todos los mexicanos, sobre todo para aquellos que no contaban con seguridad social, algo así como “salud universal”.

Esto era la crónica de una muerte anunciada, pues el INSABI para su funcionamiento, encajaba la uña a los raquíticos sistemas de salud de las entidades federativas y los municipios, quienes obtiene su mayor ingreso de las aportaciones federales que se entregan cada año.

Como ya se comentó, el Seguro Popular, no era perfecto, pero podía mejorar. Desde su implementación se acuso a este servicio de ser un instituto corrupto, sin transparencia en la gestión de sus recursos, deficiencias en la atención médica y el difícil acceso a medicamentos y servicios especializados. Cierto, creo que todos acordamos en que lo anteriormente descrito era verdad. Sin embargo, con la entrada del INSABI la calidad del servicio no mejoro ni un poco, es más empeoró y comenzaron las quejas de los usuarios: falta de claridad en las operaciones del sistema, Retrasos en la asignación de recursos y contratación de personal, limitaciones en la cobertura del servicio, deficiencia en la calidad de la atención médica, y la falta de medicamentos.

Si nos ponemos a analizar, nos daremos cuenta, y espero que los miembros de la 4T también, de que las instituciones no son corruptas, son corruptos e ineficientes quienes las operan. Por lo tanto, no era de sorprenderse que la corrupción parara de unas manos a otras, si antes quienes monopolizaban la corrupción eran los del PRI-AN, pues ahora son los de Morena, que en el afán de “no somos iguales” salieron hasta peor, porque no tienen decencia en aceptar los errores cometidos.

Ahora que el INSABI ya no existe, y que, sin duda alguna, representa un gran fracaso para este gobierno, con cargo a la población, se ha decidió comenzar con el nuevo esquema denominado IMSS – BIENESTAR. Pero nadie puede negar que el “chistecito” mal planeado del INSABI dejo a los mexicanos una perdida de alrededor de 3,500 millones de pesos.

Ahora ya tenemos un nuevo sistema de salud, opaco, sin transparencia, “en lo oscurito”, tal y como le encanta hacer las cosas a la 4T. Por lo pronto a los 3 millones de personas afiliadas al IMSS en el estado de Chihuahua, le tocará absorber el fracaso del gobierno, el mismo gobierno que nos piden confiar con fe ciega, mientras que cada una de las desgracias y derrotas que tienen pasa factura a todos los mexicanos.