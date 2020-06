Un semáforo que controla nuestras vidas

No hay razonamiento alguno que pueda explicar, razonablemente, por qué las autoridades de Salud en México en primera instancia nos llevaron a una cuarentena total, como única medida para contener la velocidad y número de contagios por el Covid-19 para luego terminar manipulando, después de tres meses de aislamiento social y otras medidas severas, los colores de un semáforo que nadie sabe cómo se maneja ni cómo cambia de color, pero que permite volver a la actividad normal a cientos de empresas, comercios y otros negocios que se vieron forzados a cerrar, tres meses antes, con todo lo que eso implica.

Y no es que pretenda poner en tela de juicio la pertinencia o no de las medidas tomadas por la autoridad federal desde el inicio de esta pandemia, en su momento me he pronunciado al respecto, no se trata de decir ahora si lo de la cuarentena estuvo bien o no, o poner en tela de juicio las constantes declaraciones del Dr. López-Gattel sobre el pico de la pandemia, o si faltan más acciones concretas para el combate a este virus como la aplicación masiva de pruebas PCR como en otros países, no, eso es materia aparte, ahora sólo pongo en la palestra exclusivamente que hagamos un análisis serio y documentado sobre la decisión de regresar a la actividad normal o lo que han dado en llamar la nueva normalidad, o lo que sea que eso signifique, justo en medio de la ola más alta de contagios por Covid-19 en todo el país.

Primero que nada, pongamos un poco de contexto, porque el objetivo central de este análisis es tratar de comprender, al final, las razones que llevaron al gobernador Corral a proponer al Gobierno federal la regionalización de calendarios y semáforos de la pandemia, propuesta que fue aceptada por las autoridades federales de salud, de acuerdo a lo que el mismo mandatario estatal lo publicó en su cuenta de Twitter y que, en los hechos, significa que a partir de mañana lunes la capital del estado y otras ciudades del centro-sur pasan a semáforo naranja, con todo lo que eso implica, mientras que Ciudad Juárez continúa en rojo también con todo lo que eso implica.

No obstante las declaraciones triunfalistas del gobierno federal sobre un supuesto reconocimiento de la OMS al gobierno mexicano por el manejo de la pandemia, me permitiré transcribir, textualmente, parte del discurso del director ejecutivo de esa organización, Dr. Michael Ryan, durante una de las más recientes sesiones de su consejo general: “A propósito de México, ha habido aproximadamente 130 mil casos confirmados con más de 20 mil muertes hasta la fecha, de los diez países que notifican los números más elevados de muertes, y de casos México está en el puesto siete, de quienes informan de muertes México está en el puesto tres, de modo que la situación que acaba de mencionar México es realmente muy grave. El 37 por ciento es el porcentaje que se aplica a las personas que han pasado por la prueba y que han dado el resultado positivo, 37 por ciento, esa es la realidad de la epidemia en las Américas, cuatro de los diez principales países que notifican casos en el mundo hoy por hoy, son países de América Latina, de modo que la pandemia está siendo muy activa en la región de las Américas, muy, muy activa en América Central y, concretamente, en México es muy activo el virus. Por ese motivo es necesario que los gobiernos a nivel nacional y subnacional (presidentes y gobernadores) emitan mensajes coherentes; los ciudadanos se confunden cuando ven que, dentro de un mismo sistema los mensajes que se emiten son distintos, no son coherentes entre sí. Tenemos que garantizar que todos trabajemos de la mano para que los ciudadanos reciban la mejor información posible para protegerse a ellos mismos y para proteger a las personas que dependen de ellos o están a su alrededor.”

Como se desprende claramente de la lectura de este texto, palabras textuales del Director Ejecutivo de la OMS, ni hay tal reconocimiento a México por su manejo de la pandemia y, por el contrario, se advierte un claro mensaje de alerta por la incoherencia de los mensajes que envía a la ciudadanía, así como una descripción contundente sobre la gravedad de los contagios en nuestro país, destacando que el virus se encuentra muy activo. Ese es el tema pues, coherencia.

Mientras el subsecretario López-Gattel es enfático y contundente en señalar que no han concluido algunas medidas como el confinamiento domiciliario, la inactividad de empresas no esenciales, el uso de cubrebocas en espacios públicos, guardar la sana distancia y otras similares, el presidente de la república anima a los mexicanos a salir y a ocupar los espacios públicos, mientras él se niega rotundamente a usar el cubrebocas y a posponer sus giras y eventos. Incoherencia total.

Pero en Chihuahua las cosas no son muy diferentes, al menos en cuanto a la coherencia entre las condiciones oficiales (y las reales ni se diga) de la pandemia y las acciones tomadas en relación al calendario para el reinicio de actividades y el mentado semáforo que las regula.

El pasado viernes, casi simultáneamente con la rueda de prensa de López-Gattel, el gobernador del estado anunció un nuevo calendario para el regreso a la también nueva normalidad, pero basado en un cambio en la semaforización nacional, que inexplicablemente ese día fue cambiada por el gobierno federal, y digo inexplicablemente porque resulta incomprensible cómo se pueda cambiar el color del semáforo en medio de las alarmantes cifras que dio a conocer la OMS, mismas que el gobierno mexicano reconoce y valida. La pandemia en México está en pleno auge ¿Cómo se puede cambiar el estado de alerta en esas condiciones?

En ese contexto, insisto, es que el Gobierno del Estado decide regionalizar la semaforización y divide la entidad en dos, norte y sur, cambiando a naranja para la capital y otras ciudades, pero a Juárez nos deja en rojo con todo lo que significa eso. A partir de mañana pues, los capitalinos podrán reiniciar algunas actividades no esenciales paulatinamente, aunque eso nada o poco tenga que ver con el avance real o estatus de la pandemia en nuestro estado. Significa también que los juarenses no podremos entrar en esa nueva calendarización de actividades, por lo que deben continuar las restricciones al comercio, los negocios y todas las actividades económicas que han permanecido sin operar ya por más de tres meses.

Y las preguntas que surgen de manera natural son ¿Por qué la discriminación entre la capital y Juárez? ¿Por qué seguir castigando a los comerciantes y empresarios juarenses con una restricción que ya no tiene nada que ver con el famoso pico de la pandemia? Si lo que finalmente se ponderó con mayor prioridad fue el tema económico por sobre el de salud ¿Qué caso tiene prolongar la suspensión de las famosas actividades no esenciales? ¿Qué no sería mejor, en este escenario, decretar un regreso completo a la actividad pero haciendo hincapié en intensificar todos los protocolos de prevención (cubrebocas, sana distancia, aplicación de pruebas masivas, sanitización constante de espacios y otras similares) para no hacer distingos entre regiones, zonas o ciudades?

Son muchas las dudas y suspicacias que despiertan todos esos cambios súbitos que no se alcanzan a comprender ante la falta de coherencia, como lo dijo el director ejecutivo de la OMS, es completamente incomprensible cómo se puede cambiar de rojo a naranja el color del semáforo en medio país, incluyendo la Ciudad de México, en medio de los peores números de nuevos contagios y muertes reportados diariamente ¿cómo es posible eso?

Es el mismo razonamiento para Chihuahua y nuestra ciudad, si bien aquí podríamos conceder en hablar de un pico de la pandemia convertido en meseta, esta se ha prolongado en el tiempo y la movilidad social ha resultado ser el mejor referente para medirlo, pero eso no quiere decir que no estemos dentro del peor momento de la pandemia en el estado, entonces ¿por qué favorecer sólo a algunas ciudades en el centro-sur del estado, mientras se “castiga” a otras en el norte, incluida Juárez?

Si las condiciones y la valoración de las mismas cambiaron, lo menos que merecemos los ciudadanos es estar bien informados sobre eso, oportuna y ampliamente informados para, en función de esas ponderaciones, tomar nuestras propias decisiones pero a partir de una realidad no manipulada. Es lo menos que merecemos los chihuahuenses, los juarenses.