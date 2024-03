Un respiro a las calles de Juárez

Inician las vacaciones de semana santa, esas a las que pretenden permutarle el nombre por “vacaciones de primavera”, con ello, el tráfico vehicular en Ciudad Juárez se verá disminuido, lo que permitirá un breve respiro a aquellas personas que, por cuestiones laborales, siguen llevando a cabo su rutina diaria, pero también al medio ambiente, pues tiende a bajar la contaminación.

Actualmente, nuestra ciudad cuenta con un parque vehicular superior a los 685 mil 414 vehículos debidamente inscritos en el padrón de Recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua, del cual solo el 84 por ciento cuenta con placas de circulación, incremento que, desde mi punto de vista se atribuye a los diferentes decretos que el gobierno federal ha emitido en el sentido de regularizar vehículos que ingresaron de manera ilegal a este país, a pesar de que muchos de ellos incumplen con requisitos esenciales como lo es el contar con engomado ecológico.

A esos automotores, habrá que sumarles la cifra negra, es decir, aquellos muebles que, además de ingresar de manera ilegal, no cuentan con autorización alguna para circular por las calles de Ciudad Juárez, aunado a los vehículos con matrícula extranjera, pues recordemos que muchos residentes y ciudadanos norteamericanos, viven en Juárez.

Lo anterior, trae aparejada una serie de consecuencias catastróficas para quienes utilizan las diversas arterias viales de nuestra localidad, que van desde los constantes accidentes ocasionados por colisiones vehiculares que, comúnmente se generan por la falta de cortesía en el conductor, o bien, la llamada cultura vial, inclusive por la falta de infraestructura que permita una verdadera movilidad urbana, hasta la contaminación ambiental que se genera y que las diferentes estaciones de monitoreo indican un alto riesgo de emisiones de gases contaminantes.

De igual manera, la dependencia encargada de prever lo necesario para la mejor fluidez del tráfico vehicular carece de un estado de fuerza suficiente para llevar a cabo prácticas preventivas que permitan mantener un orden vial en esta localidad.

Lo lamentable radica en que, resulta prácticamente imposible el llevar a cabo las recomendaciones internacionales para la reducción del tráfico vehicular, pues una de ellas radica en combinar el uso del vehículo, con el uso del transporte público, empero, en Juárez el transporte público, resulta ser por demás ineficaz e ineficiente; otra de las recomendaciones es la de utilizar vehículos eficientes, cuya fabricación redunde en los 10 años de antigüedad, empero, soy reticente, como lograrlo cuando se emite un decreto que permite la regularización prácticamente de cualquier tipo de automotor.

Para colmo de males, resulta por demás ingenuo el pensar en utilizar y promover el uso de la bicicleta, pues, aunado a la falta de cortesía vial, nos encontramos con nula infraestructura urbana que otorgue seguridad al ciclista -a pesar de contar con una ciclovía-, con independencia de que el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, en su artículo 36 fracción I, cataloga a la bicicleta como un vehículo ligero, por ende, la fracción II del artículo 93 del mismo dispositivo legal, impone a los conductores de bicicletas y motocicletas, el circular por el carril de extrema derecha, empero, quienes tienen un vehículo automotor, consideran que los ciclistas deben circular solo por la banqueta que es para uso peatonal. Es decir, tampoco podemos optar por la recomendación denominada “promoción de desplazamiento sostenible”, consistente, precisamente en el uso de la bicicleta, o bien, en caminar distancias cortas.

En fin, debemos aprovechar al máximo este respiro que nos otorgan las vacaciones, inclusive para poder realizar mantenimiento preventivo urgente en vías principales como lo es el Boulevard Cuatro Siglos, y no se diga, en las calles en las que existe la llamada ruta troncal BRT, la cual el ciudadano juarense, sigue esperando con ansia, o su puesta en marcha, o bien, el permiso para poder utilizarla y desahogar un poco más el tráfico que constantemente nos invade.

Cambiar las calles de Juárez, es prácticamente imposible, sacar a Juárez del hueco en el que se ha construido, no es viable, pensar en la construcción de un tren ligero, implica un gasto presupuestal que, a la fecha, no se tiene en esta ciudad, por lo cual, nos queda exigir a la autoridad el freno a la importación de vehículos, o mejor dicho, al tráfico ilegal de los mismos, inclusive a dejar de ser permisivos en el sentido de que, cualquier automotor puede circular por nuestras calles, pues soy insistente, no solo es el tiempo perdido en la movilidad, la contaminación que los carros están generando, es tal que los problemas de salud por cuestiones respiratorias, cada vez son mas constantes y uno de los factores es el de la contaminación.

Todo cambio supone un reto, salir de la zona de confort, ser diferente y dejar de mirar el pasado, permitirá que tu vida valga la pena.