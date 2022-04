Un recordatorio familiar

En diciembre de 2021, el 5 para ser precisos, publiqué en este mismo espacio un artículo titulado “Primero la familia… ¡pero la mía!”, dando cuenta de algunos casos de nepotismo en el municipio, entre ellos el de la síndica municipal, Doña Esther Mejía, fulgurante y exitosa empresaria del mundo de la decoración de interiores, metida a la política por vaya usted a saber que extraños y poderosos resortes. Ya desde entonces sabíamos de las travesuras que andaba haciendo Doña Esther y las consignamos aquí, pero como en ese entonces no pasó nada, pues se dio vuelo y la familia le creció, al menos la que tiene laborando dentro del Municipio.

El artículo escrito y publicado a finales del año pasado, tiene como base central las disposiciones de ley que impiden a los familiares del presidente municipal, de los regidores y de la síndica municipal, trabajar en ninguna área del Municipio, por lo que me permito transcribir los párrafos centrales:

“Dichas prácticas están reguladas en el Artículo 63 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas la que a su vez tiene sustento en el párrafo tercero del artículo 108 de la Constitución General de la República que a la letra dice: ‘Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales’”.

“A mayor abundancia, el Código Municipal para el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, dice: ‘Artículo 61. Para ser funcionario municipal se requiere: I... II... III... IV. No ser cónyuge, pariente consanguíneo o afín, en línea recta, sin limitación de grado o colateral por consanguinidad, dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo, del Presidente Municipal, del Presidente Seccional, de los Regidores o del Síndico. Se exceptúa de lo anterior a quienes estén ocupando un cargo con anterioridad a la toma de posesión de los funcionarios públicos mencionados en el párrafo anterior’. [Fracción reformada mediante Decreto 210-08 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 69 del 29 de agosto de 2009] [Fe de erratas al Decreto No. 210-08 I P.O. publicada en el POE No. 77 del 26 de septiembre de 2009]”.

El precepto legal es muy claro, no da lugar a interpretaciones y se trata de una prohibición clara y expresa para que el presidente municipal, los regidores y la síndica no tengan familiares dentro de la nómina municipal, no importa en qué área laboren o quien los haya contratado, simplemente la ley lo prohíbe. Así de simple.

Una vez publicada la nota en El Diario el pasado martes 12, titulada “ Tiene síndica en el Municipio a hermano, sobrinos, primos…”, Esther Mejía primero se negó a responder preguntas sobre el tema, luego, salió a hacer algunas declaraciones negando a sus familiares, muy ad hoc con esta Semana Santa a propósito de las negaciones, pero luego, terminó por aceptar -confesar- que sí, que ”algunos” de los señalados sí son familiares de ella (su hermano, su sobrina y algunos primos), pero que están laborando en áreas distintas de la Sindicatura, y que ella no tuvo que ver nada en su contratación, como si con eso fuera menor el delito cometido. Si hubiera tenido que ver con la contratación, también habría que sumarle tráfico de influencias y ejercicio abusivo del cargo.

De su sobrino Roberto Briones pretende justificar su contratación argumentado su larga carrera de bombero, solo que omite señalar que esa larga carrera concluyó cuando se jubiló en 2018, y ahora fue recontratado incluso con nuevo número de empleado, por tanto, también cae en el supuesto que marca la Ley, es un familiar de ella que no puede estar en la nómina municipal.

No hay mucho que pensar. O la síndica pide licencia al cargo, o todos sus familiares renuncian a sus puestos, juntos no pueden estar en la nómina municipal. Eso, además de las sanciones por el delito cometido. Así de simple.