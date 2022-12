¿Un próspero año nuevo?

En definitiva, el año 2022 fue otro año complicado para todos los juarenses, en temas de Covid, inflación, seguridad, infraestructura, pavimentación, empleo y hasta de migración. Cerramos el año como concluimos el año 2021, con un incremento de la violencia en cuanto a los homicidios cometidos en la ciudad, un repunte significativo en el comercio de narcóticos y un aumento respecto a la violencia contra las mujeres.

A mediados de año vimos cómo disminuían las cifras de contagios de Covid y por fin nos pudimos quitar el cubrebocas, aunque se pudiera presumir que esto fue más a la presión que se hizo por parte de la iniciativa privada de “volver a la normalidad” para ya no seguir perdiendo inversiones y consumismo, y no porque ya no existiera el virus.

Terminamos el 2022 con una inflación del 7.8 por ciento que comparada con la del año 2021 que fue del 7.45 por ciento es la más alta desde el año 2000, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 2022 está concluyendo, económicamente hablando, muy agresivo con un significativo aumento de productos de la canasta básica y de servicios como el agua, la luz y el gas.

En lo consistente a seguridad seguimos en las mismas, más homicidios, más robos, más delitos impunes del crimen organizado, más desorganización de las policías municipales, más corrupción, más violencia en contra de las mujeres, las mismas noticias alarmantes en los periódicos y menos detenciones.

En infraestructura y pavimentación cada vez estamos peor, calles y avenidas devastadas, en medios de comunicación se anuncia cada mes los resultados del programa de bacheo, pero tal parece que los baches de Ciudad Juárez son como los gremlins, se reproducen con el agua, de donde taparon uno se destapan dos o tres o más bien el problema radica en la calidad del material que usan para repararlos que no es la ideal, en fin, no soy especialista y no pudiera afirmar algo así, pero eso sí presupuestan 35 millones de pesos para redes sociales dejando muy claro las prioridades para el próximo año, que tal parece no son para nada la rehabilitación de nuestras calles o los problemas de inseguridad.

Hablando de problemas sociales con los que terminamos el año, uno preocupante es el de las personas en situación de movilidad, este se agravó en los últimos meses, cada día llegan decenas de sudamericanos a la ciudad en busca de conseguir el sueño americano, varios de ellos varados en las orillas del Río Bravo soportando las inclemencias del frío de nuestro juaritos que de verdad es bravo como el nombre del río, y lamentablemente no se le ve alguna solución para ellos, ni para nosotros.

Con todo lo mencionado es claro que terminamos el año mal, sin embargo, les invito a enfocarnos en las cosas que fueron positivas como el tener salud y trabajo, estar cerca de nuestros seres queridos y, sobre todo, conservar la resiliencia y generosidad que nos caracteriza como juarenses, tengo la esperanza de que el año 2023 sea un próspero año nuevo, pero siempre y cuando todos y todas los que vivimos en Juárez nos decidamos a amar realmente nuestra ciudad y cuidarla, y además de exigir a nuestros gobernantes federales, estatales y municipales verdaderos resultados, juntos podemos crear un maravilloso año.

A todas y todos mis queridos lectores en esta época de reflexión, de perdón y de celebración, les deseo una Feliz Navidad y un Próspero Año 2023, que el nacimiento del Niño Jesús llene sus corazones de amor y que cada día traiga consigo bendiciones y felicidad, y que el nacimiento del mayor humanista que ha conocido el mundo nos enseñe a perdonar, a amar y a servir al prójimo y a nuestra hermosa ciudad que nos ha dado tanto, les abrazo fuerte.