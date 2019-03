Un presidente comprometido con los derechos humanos

La semana pasada el H. Congreso del Estado de Chihuahua publicó la convocatoria para elegir al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual está dirigida a las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, a los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos, así como a la ciudadanía chihuahuense interesada en ocupar la titularidad de este organismo, toda vez que el presidente actual del organismo termina su mandato en abril y por tanto será necesario que antes del 11 de abril del presente año tengamos al nuevo titular de la Comisión. Quien ocupe la titularidad de la presidencia durará en sus funciones cinco años y podrá ser reelecto exclusivamente para un segundo período.

Quizá nos preguntemos ¿qué hace la Comisión?, o ¿por qué me interesaría como ciudadano en manos de quien queda la presidencia de este organismo? Para ello es importante precisar que una de sus principales atribuciones es la de conocer quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando estas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, concluida la investigación, este organismo podrá emitir una recomendación o acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos humanos de los afectados. Es decir, cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a derechos humanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya sea directamente o por medio de un representante.

Las quejas que atendió el organismo el año pasado fueron mil 328 en total. Sin embargo, sólo logró acreditar la violación a los derechos humanos de los denunciantes en 96 recomendaciones emitidas, cada una con un costo de 549 mil 618 pesos en relación con el presupuesto anual aprobado en 2018. La mayoría de las quejas fueron resueltas mediante conciliaciones, con 623 casos; con acuerdos de archivo fueron 623 casos; con acuerdos de no responsabilidad en 40 quejas, así lo precisa el periodista Miguel Chavarría (El Diario 19/03/19).

Uno de los aspirantes a ocupar dicho cargo es el catedrático de la UACJ el maestro Carlos Gutiérrez Casas, quien ha señalado la importancia en que este organismo sea eficaz, para ello según refiere se deben utilizar las herramientas con las que cuenta la Comisión, dando un acompañamiento integral a las víctimas y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a las autoridades pues actualmente las recomendaciones quedan plasmadas en el papel pero no hay un verdadero cumplimiento de las mismas por parte de las autoridades.

Necesitamos un presidente comprometido con la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Que le de agilidad a los procedimientos para que estos logren ser breves y sencillos tal y como lo señala la ley.

Ahora la tarea de valorar cada uno de los perfiles de los candidatos les corresponderá a los diputados locales quienes deben votar a conciencia y valorar verdaderamente la trayectoria del candidato en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como el proyecto para la dirección del organismo con especial atención en aquellas medidas que busquen el mejor desempeño de las funciones de la Comisión.

No me cabe duda que el maestro Gutiérrez Casas cumple con el perfil para ocupar dicho cargo, pues cuenta con la trayectoria, la experiencia y sobre todo un verdadero compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos, esperemos que el Congreso me dé la razón.