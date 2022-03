Un plan sin ocurrencias

Como cualquier ser humano, por pesimistas que seamos, siempre tenemos el deseo de que vamos a estar mejor. Por ello es natural que en tiempos de cambio nos invadan pensamientos alentadores que intentan convencernos de que las cosas, realmente, tienen la oportunidad de conducirnos a mejores escenarios. Y nos dejamos convencer… en muy buena medida, por la inconformidad que sentimos ante la realidad en la que estamos inmersos, y por las promesas que aprovechando el desconcierto, caen libremente sobre almas ávidas de justicia y de ganas de ser escuchadas.

Pero ello no implica que coexista un dejo de desconfianza. Toda luz produce sombras. Los descalabros sufridos nos vuelven expectantes y abren la puerta a la zozobra. Pienso en todo ello por los cambios que estamos viviendo a partir de los periodos de gobierno estatal y municipal que recién inician. Hasta hace unos días, en lo que respecta al gobierno estatal, lo que teníamos eran promesas, palabras y algunas acciones alineadas a ellas. Hoy tenemos un plan: un documento que si bien también son promesas, se convierten en compromisos porque ahora las tenemos por escrito.

El texto del Plan Estatal de Desarrollo, Chihuahua, 2022-2027, afirma que se identificaron puntualmente los problemas prioritarios que aquejan al estado y más aún, sus causas y efectos. Expresa que se definieron los objetivos estratégicos junto con sus medios y fines para finalmente concretar Ejes, Programas/Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, basados en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, teniendo cada una sus metas respectivas a lograr durante los seis años de la administración estatal, con un enfoque basado en resultados.

Si todo esto parece estar muy bien, más aún lo es que se establece una serie de indicadores de medición de desempeño por eje con el fin de medir y evaluar periódicamente el avance de los compromisos establecidos en el Plan y su impacto en la calidad de vida, bienestar y desarrollo integral de los ciudadanos. Es así que en cuestiones de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, igualdad, equidad de género y derechos humanos, considerados como temas estratégicos con alto impacto social que caracterizarán la relación entre el gobierno y sociedad, las mediciones se llevará a cabo de manera anual considerando indicadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Instituto Chihuahuense para Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional Electoral y algunas otras consultoras que manejan información oficial. ¡Muy bien por ello! Porque, primero, somos una sociedad que no tiene la cultura de evaluar, y menos aún, evaluarse a sí misma.

No deja de alegrarme que a lo largo de la lectura del Plan y en cada uno de sus cinco ejes se mencionen claramente obras y proyectos prioritarios dirigidas específicamente a Ciudad Juárez -aunque pienso que el municipio en su totalidad debe ser atendido, y no solo la cabecera municipal- tales como: modernización del Parque Central en el Eje 1, Salud, Desarrollo Humano e Identidad; en el Eje 2, Crecimiento Económico Innovador y Competitivo se incluye el impulso al turismo médico; respecto al Eje 3, Ordenamiento Territorial Moderno y Sustentable se menciona al transporte BRT eficiente, rehabilitación en rutas alimentadoras y troncales, transformación de Riberas del Bravo, construcción Gaza 2, agua potable y drenaje, construcción y ampliación de pasos a desnivel. En el tema de Seguridad Humana y Procuración de Justicia, Eje 4, se habla de la creación del programa centinela y el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en la Mujer, y en cuanto al Buen Gobierno, cercano y con Instituciones Sólidas, de manera general se habla de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Balanceados, así como de la creación del Sistema Chihuahua Digital, Una cultura. El hecho de mencionar específicamente a Ciudad Juárez como destinatario de estos proyectos, no significa, por supuesto, que no esté incluido en otros proyectos de alcance estatal.

A grandes rasgos aquí está la promesa, y también nuestras expectativas. El compromiso de forjar un mundo para todos, un mundo en el que la igualdad sea la principal cualidad que permitirá a los chihuahuenses vivir con dignidad, sin la zozobra de las ocurrencias.