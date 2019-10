Un país atemorizado

Una de las peores sensaciones que experimentamos los seres humanos es, sin duda alguna, el miedo, porque cuando se siente miedo sin control, sin información, sin dominio de la razón, el miedo convertido en terror, en pánico, paraliza, inutiliza, bloquea, y generalmente nos lleva a tomar las peores decisiones en nuestras vidas o a no tomar ninguna que es peor aún.

Por eso resulta bastante llamativo que, de acuerdo con la vigésima quinta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi en la primera quincena de septiembre de 2019, destaca que en Ciudad Juárez particularmente estamos preocupados por varios temas, pero la seguridad pública no es uno de ellos. Es decir, en nuestra ciudad el temor ha disminuido de manera muy significativa. Pero ¿qué dice esa encuesta?

La investigación del Inegi dice que el 71.3 por ciento de la población de 18 años y más, considera que vivir en su ciudad es inseguro, esa es la media nacional digamos, y que las ciudades con mayor sensación de inseguridad fueron Coatzacoalcos, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Acapulco de Juárez, Villahermosa y Uruapan, con 94.5, 92.5, 90.1, 88.9, 88.7 y 88.5 por ciento, respectivamente. No está Ciudad Juárez en ese top cinco de ciudades violentas.

Si bien el documento del Inegi indica que de junio de este año a septiembre de este año la percepción de inseguridad entre los juarenses creció marginalmente del 70 al 74 por ciento, apenas cuatro puntos, este crecimiento no es significativo comparado con la percepción de inseguridad en otras ciudades que alcanzan niveles verdaderamente altos. No obstante lo anterior, en el comparativo de año con año, la percepción de inseguridad de los juarenses disminuyó casi cinco por ciento de septiembre de 2018 a septiembre de 2019.

Para comprender mejor esto pongámoslo en estos términos, mientras que en Coatzacoalcos o Ecatepec nueve de cada diez habitantes se sienten inseguros o amenazados, en Ciudad Juárez sólo siete de cada diez juarenses tienen esa percepción. Nuestra ciudad está apenas tres puntos porcentuales arriba de la media nacional y ocupa el lugar numero 32 de las 85 ciudades en donde se aplica esta encuesta. Muy lejos de los primeros lugares de percepción ciudadana de violencia.

Pero la encuesta del Inegi señala cosas mucho más importantes aún. Dice que los ciudadanos se sienten más inseguros, mayoritariamente, en cajeros automáticos, en el transporte público, en el banco, en las calles y en los mercados o centros comerciales. También revela que los ciudadanos consideran que las mayores problemáticas que inciden en la inseguridad son los baches (79 por ciento), delitos comunes (robos, extorsiones, fraudes, etc., con 64.5 por ciento) y alumbrado público deficiente (61.6 por ciento), esas cifras son los promedios nacionales de la percepción ciudadana.

¿Cómo interpretamos globalmente el documento y sus cifras con respecto a nuestra ciudad? La percepción de inseguridad es muy alta en todo el país, y creció del año pasado a este, pero nuestra ciudad no está entre las que sus habitantes consideran como las más inseguras o violentas, lo cual no es consuelo pero sí nos ayuda a entender mejor la situación que vivimos en realidad, en comparación con otras ciudades. Recordemos que es una investigación con carácter oficial, realizada por el Inegi y que considera la opinión directa de los juarenses, así como la de habitantes de cada ciudad medida.

Volvamos a la sensación de miedo. La reciente experiencia vivida en Culiacán es la mejor prueba de lo que afirmé al inicio de esta colaboración. El pánico de los habitantes de esa ciudad se podía respirar en las redes sociales. Las imágenes que pudimos ver, tanto fijas como videos, no dejaban lugar a ninguna duda. Las balaceras, bloqueos de calles, incendio de autos, persecuciones y mensajes amenazantes de sicarios sumieron a la población en una psicosis colectiva de terror. Y con justa razón además, el miedo estaba más que justificado.

La captura, o al menos eso se dijo oficialmente en primera instancia, de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, por parte de elementos del Ejercito mexicano desató un verdadero infierno en la capital de Sinaloa. Un infierno que se vivió por al menos 12 horas continuas y cuyo común denominador fue la falta de información amplia, detallada y oportuna a la población, por parte de la autoridad correspondiente, circunstancia que potenció notablemente el temor y la psicosis.

Durante horas los habitantes de Culiacán no sabían a ciencia cierta lo que ocurría, o mejor dicho, por qué estaba ocurriendo, todo eran rumores infundados o agrandados por la desinformación. Las redes sociales y WhatsApp fueron por horas las únicas fuentes de información con que contaron los culiacanenses, con todo lo que eso implica.

Corrían como reguero de pólvora decenas de versiones. Que si habían detenido a dos de los hijos de “El Chapo” Guzmán, que si los habían matado, o que si era uno el muerto y el otro el detenido, que si ya los llevaban a la Ciudad de México, que si estaban en la fiscalía, que si aún estaban en la casa donde fueron encontrados, en fin, la desinformación a todo lo que da. Lo que sí era verdad, por palpable y evidente, fue la violencia desatada en las calles.

En Ciudad Juárez sabemos muy bien lo que sintieron en Culiacán. Aquí vivimos por casi cinco años una permanente condición de violencia y criminalidad desatadas, que provocó que hubiera hasta 30 o 35 ejecuciones por día, todas de alto impacto y con numerosas víctimas colaterales que lamentar.

Traigo a colación el ejemplo de Juárez, porque al igual que con el presidente López Obrador luego de lo ocurrido en Sinaloa, en nuestra entidad se acusó al entonces gobernador José Reyes Baeza y al alcalde de esta ciudad, José Reyes Ferriz, de haber cedido el control político y de seguridad para entregarlo, primero a grupos del crimen organizado y luego al Gobierno federal en un intento por calmar la violencia, o al menos controlarla.

En esta frontera, todos recordamos la manera como la Policía Municipal de ese tiempo se acuartelaba en sus instalaciones por temor ante las amenazas que por la frecuencia radial les hacían llegar los grupos criminales, así era entonces. El temor se apoderó de la ciudadanía, de las autoridades y hasta de los policías encargados de salvaguardar nuestra seguridad e integridad.

Sin embargo, lo ocurrido en Culiacán no tiene parangón alguno en la historia del país, ni en la magnitud del operativo, ni en la importancia o relevancia del objetivo a capturar, y mucho menos en la fuerza de la reacción que eso ocasionó. Pero menos aún en la inusitada decisión con la se dio fin al evento: la renuncia del Estado, del gobierno, de la autoridad, a aplicar la ley. El sometimiento total a una exigencia ilegal, violenta y claramente constitutiva de un grave delito.

Un sector bastante amplio de la opinión pública ha criticado severamente la medida adoptada por el Gobierno federal. Entre ambigüedades y boletines fuera de tiempo, ha quedado claro que la decisión del gobierno fue no actuar legalmente contra el detenido, y menos aún en contra de quienes violentaron gravemente el orden y la paz en Culiacán.

Se pone como justificación a la medida, que había que resguardar la seguridad e integridad de muchas más personas, inocentes todas, que serían abatidas por los criminales, lo que resulta aún peor porque lejos de justificar la omisión de la autoridad la agrava más, porque el gobierno no tiene la facultad de optar entre una cosa y otra, claramente la ley y la Constitución establecen que la responsabilidad de la autoridad federal era resguardar la vida e integridad de los civiles y detener a Ovidio Guzmán, ambas cosas, no tenía la opción de elegir entre una y otra. Pero no lo hizo.

La prensa internacional hizo cera y pabilo del gobierno mexicano. De manera casi unánime en los medios de otros países la crítica se centró en el mensaje que se manda a la sociedad mexicana: cualquier grupo criminal organizado, que demuestre superioridad numérica y de armamento, puede poner contra la pared al gobierno mexicano amenazando la integridad de sus ciudadanos, y a cambio de no hacerlo pueden exigir cualquier cosa, lo que sea, y el gobierno tendrá que ceder como ya lo hizo en Culiacán.

No se trata de celebrar y regocijarnos por este grave yerro del gobierno de la 4T, sino de reflexionar hacia donde nos lleva, como sociedad, y sobre la incertidumbre que genera por la incapacidad demostrada de garantizar nuestra seguridad y bienestar. De eso trata y nada más.