Un monstruo de mil cabezas

La violencia que se vive en esta urbe fronteriza obedece a diversos factores, uno de ellos es la situación del tráfico y consumo de drogas, mismo que se ha convertido en uno de los principales problemas que aquejan a la ciudad, lo cual ha provocado inseguridad, violencia y afectación a la salud para las personas que se vuelven adictas a estas sustancias.

Situación que ocasiona que constantemente tengamos un índice elevado de homicidios, y que a la fecha ha sido imposible disminuir este delito, pero mucho se debe a la falta de estrategias integrales por parte de las autoridades.

Es decir, las autoridades se han enfocado en estrategias de acción inmediata generalmente vinculadas con las sanciones, pero no se han centrado en atender el problema de raíz, pues llama la atención que cada vez son más los jóvenes involucrados en el crimen organizado.

Hace tan solo hace unas semanas fue detenida Michelle Angélica P.V. una joven de 22 años, quien a su corta edad ya era líder de una banda criminal, con un historial delictivo bastante amplio a quien se le atribuyen diversos homicidios, delitos contra la salud, consumo de narcóticos en lugares públicos y problemas intrafamiliares. Su historial de arrestos data del 2019, cuando aún era menor de edad, vinculados con causar escándalos en lugares públicos y por problemas intrafamiliares.

La joven desmembraba y les extraía la lengua a sus víctimas, además les sacaba el corazón para ponerlos en un altar, como ofrecimiento al diablo y a la santa muerte. Sayak Valencia ubicaría a esta joven como un sujeto endriago, como aquellos sujetos ultraviolentos, que hacen de la violencia extrema una forma de vida, de trabajo, de socialización y de cultura. El trabajo se reinterpreta y es equiparable con la violencia, mostrándonos, como lo refiere Bataille un exceso que se pone de manifiesto allí donde la violencia supera a la razón.

El reclutamiento de jóvenes al crimen organizado es cada vez más común, pues son fácil de enganchar, sobre todo cuando hay desintegración familiar. Así se inician primero como halcones para ir escalando hasta convertirse en sicarios, para abundar más en este tema, recomiendo la lectura del libro “primero jóvenes y luego sicarios” del Dr. Arturo Chacón y la novela basada en una historia real “matar al monstruo” de José Luis García.

Resulta indispensable, por tanto, poner atención en la violencia intrafamiliar, pues tan solo en el 2023 se iniciaron 7 mil 351 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, según datos obtenidos a través de la Unidad Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Y en ese mismo año se vincularon a proceso por el delito de violencia familiar a mil 545 personas. La mayoría de las personas que fueron vinculadas a procesos por este delito tuvieron una solución alterna del procedimiento consistente en la suspensión condicional del proceso, en donde la persona imputada debe realizar el pago de la reparación del daño a la víctima y someterse a una o varias condiciones y en caso de cumplirse, puede dar lugar a la extinción de la acción penal.

Si bien los datos son importantes para temas estadísticos, porque nos ayudan a contextualizar el fenómeno, también es necesario realizar un análisis de manera integral, porque en el caso de las suspensiones, el Tribunal no cuenta con datos relativos a cuáles son las condiciones que los imputados incumplen y que trae como consecuencia que se revoque la suspensión del proceso. Es decir, no se ha explorado a cabalidad el tema de la reincidencia, lo que imposibilita poder diseñar estrategias de acción que puedan garantizar que el delito no se vuelva a cometer.

Sin duda, resulta indispensable, atender la violencia intrafamiliar y con ello la desintegración familiar, porque puede ser la antesala para el ingreso de los jóvenes al consumo de drogas y las filas del crimen organizado, ¿hasta dónde la violencia familiar ha sido raíz de la putrefacción del tejido social?

