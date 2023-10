Un mejor JUÁREZ es ¡posible!

“Juárez entre tantas cosas, necesita un drenaje pluvial a cuál nadie le ha apostado, quizá sea porque es una obra que no se ve”

Ciudad Juárez cuenta con una población 1501 551 habitantes según fuente: (inegi, s.f.)siendo la sexta más poblada del país. Una ciudad que lo ha soportado todo desde la indiferencia de gobiernos federales, como el azote de la violencia que día a día padecemos los juarenses.

Desde una perspectiva muy personal, considero que lo que hoy padece nuestra querida ciudad mucho se debe a la falta de amor por esta tierra en parte, por la indiferencia de la población, como sin dudaerráticos alcaldes que han utilizado el presupuesto, para obras sin sentido, lucimientos personales, sin un proyecto objetivo con indicadores a corto, mediano y largo plazo. El gran problema de la violencia, pavimentación (baches) no habrá de resolverse con ¡escopetazos! Al aire es decir obras sin sentido. Juárez necesita alcaldes visionarios, que sepan construir dialogo y acuerdos con los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y con sus ciudadanos.Además de una sociedad participativa y vigilante. Planeación “urgente”. El problema de seguridad requiere de un auténtico proyecto de prevención poniendo en el centro a toda la niñez local. Nadie dice que fácil es, el problema es agudo y demanda ver las causas desde adentro mismo, con la recomposición del tejido social, quizá no se den en tres o seis años los resultados esperados, sin embargo, si hay seguimiento al proyecto desde una perspectiva legal, es decir que se obligue a los alcaldes a dar continuidad a todo lo viable, revisado por un órgano ciudadano honorario,compuesto por académicos, representantes de los poderes y ciudadanía en sí. No debe imperar solo la voluntad política del alcalde en turno. Juárez entre tantas cosas, necesita un drenaje pluvial a cuál nadie le ha apostado, quizá sea porque es una obra que no se ve. El proyecto debe contener un crecimiento ordenado de la ciudad, que permita el suministro de todos los servicios esenciales.La pavimentación demanda la ubicación del pavimento en mal estado, el estudio debe dictar si es necesario la reparación total del pavimiento o una parte de este. Este problema no se soluciona solo tapando o parchando el bache.

Un mejor JUÁREZ es posible con voluntad política, compromiso social, planeación estratégica y Amor por la Ciudad.