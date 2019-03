Un mar de patrullas para la seguridad

Quien de plano se voló la barda fue el presidente municipal de Ciudad Juárez al entregar esta semana a la comunidad 400 patrullas nuevecitas y sobradamente equipadas para resguardar la seguridad de los juarenses. Estas 400 unidades deben contarse adjuntas a otras 200 entregadas hace tiempo durante su administración por lo que ya suman 600 automotores confiados a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Las comparaciones son odiosas pero de acuerdo a los datos históricos que conocemos no existe en la historia del Municipio ninguna administración municipal que hubiera realizado una acción de esta magnitud contando nada más de los aztecas para acá. Y esto lo ha hecho el presidente municipal solito, sin apoyo de AMLO ni del gobernador Javier Corral Jurado. Con este hecho inobjetable el presidente independiente Armando Cabada Alvídrez se perfila como uno de los mejores presidentes que hayan ocupado la alcaldía de nuestra ciudad.

Cuatrocientas patrullas son un mar de patrullas difícil de imaginar y lo creo tan sólo porque las vi a todas estacionadas en la explanada de la “X” pero la verdad hasta cacahuates son muchos. Pero “ya encarrilado el ratón pues le importa poco el gato” y al efecto el presidente municipal independiente entregó cuatro unidades de transporte más al cuerpo de rescate de Ayuntamiento aprovechando el marco de la celebración de su cuadragésimo segundo aniversario de su fundación donde también dotó de uniformes nuevos a los rescatistas. Con todo esto se fortalece el entorno de equipo de seguridad para el servicio de nuestra comunidad lo cual es de reconocerse hasta por los más acérrimos críticos del alcalde Armando Cabada.





Juárez: ¿la ciudad más violenta?

En una información dada a conocer por la prensa nacional recientemente se catalogó a Ciudad Juárez como la quinta ciudad más violenta del mundo, lo cual trajo como consecuencia el disgusto de nuestros dirigentes locales porque esta clasificación nos recuerda las más negras épocas del presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando en su guerra contra casi todos los narcos nuestra ciudad alcanzó en repetidas ocasiones calificativos aún peores superando en violencia asesina comarcas donde se estaban desarrollando procesos bélicos formales en oriente medio. Ahora estamos sólo en quinto lugar, no en el primero aunque este sitial no trae ningún consuelo a los mexicanos.

Sin embargo, en un mundo tan competitivo como el nuestro, el miércoles pasado la prensa nacional publicó un dato de nuestra roja numeraria. El promedio de asesinatos diarios durante lo que va del régimen de Andrés Manuel López Obrador es de 102 asesinatos diarios consolidado a sus primeros 100 días de gobierno y no los 87 homicidios diarios que formalmente admite la Cuarta Transformación.

En Ciudad Juárez el índice promedio de asesinatos diarios es de alrededor de 100 fatalidades cada día, así es que estamos ligeramente abajo del promedio nacional lo cual es alarmante para el país y para nuestra comunidad pues lo más triste de todo es que no se aprecia que ninguna de las tres instancias gubernamentales tenga un plan definido para abatir esta criminalidad y como bien lo dice ese viejo adagio popular que “No hay obra sin plan”, luego entonces esta altísima tasa de homicidios no tiene para cuando disminuir en el futuro próximo previsible. Por lo menos en esta frontera no andamos arriba, rebasando la media nacional, aunque andamos técnicamente empatados.





Nava duerme en sus laureles

Sorprendentemente el licenciado Jorge Arnaldo Nava López, actual titular de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte con residencia en Ciudad Juárez, declaró a un noticiero televisivo que en los próximos días debemos esperar una disminución paulatina de los homicidios lo cual nos sorprende porque nadie sabe qué tipo de acciones se están realizando para obtener este señero resultado. De hecho por lo que vemos nada están haciendo y como bien lo dijo el filosofo de Güémez: “Si las cosas no han cambiado, es que siguen igual”. Y si las cosas no cambian es que nada estamos haciendo para que cambien.

Todos lo sabemos, el licenciado Jorge Arnaldo Nava López es abogado con sesudos cursos de especialización en combate al delito de secuestro en el FBI y en Colombia por lo que desde su llegada al puesto que actualmente ocupa, se esperaba de él un efectivo combate a la delincuencia pero por los resultados que se observan, la esperanza ha quedado suspendida con alfileres puesto que nada de esto se le ha visto. Ahora nos dice que esperemos una disminución paulatina de los homicidios dolosos pero nadie sabe de la existencia de plan alguno para lograr este objetivo y ya han pasado dos años de la administración de Javier Corral y muy poco se le ha visto, incluso en el área de la Fiscalía la institución se encuentra rebasada por los procesos penales. Como que da la impresión de que es cierto el dicho aquel que sostiene: “Crea fama y échate a dormir” y este funcionario parece que, ciertamente, está durmiendo en sus laureles.





Mirantes: un problema con solución

El problema de los migrantes ha hecho crisis y todo indica que su dimensión ha rebasado a los tres niveles de gobierno que no cuentan ya con presupuesto alguno que les alcance para solventar los elevados costos que su atención requiere.

Y es que son aproximadamente seis mil migrantes cubanos los que están aposentados en nuestra ciudad y a eso agréguele otros tres mil migrantes de muchas más nacionalidades a los que les debemos un lugar especial los mexicanos. Total son muchos y ni el Gobierno ni la Iglesia ni la caridad privada tienen ya recursos suficientes para atenderlos y nos dicen que pueden llegar otros tres o cinco mil más provenientes de la isla caribeña. La situación es insoportable y más que se va a poner.

Pienso que el problema está mal planteado. Migrantes son aquellas personas que por cuestiones de conveniencia económica y de carácter laboral es su voluntad cambiar de su lugar de origen para probar suerte en otros lados, especialmente en los Estados Unidos, porque sus ambiciones o su ansia de progreso los atrae el ganar dólares y por otro lado los refugiados son personas que por la principal razón de que en su país se está viviendo una situación de guerra son expulsados de sus regiones de origen y deben buscan otros países con el primordial objetivo de supervivencia. Unos y otros son dos cosas muy diferentes. En el primer caso su motor es su capricho y en el segundo es su necesidad vital y deben tener tratamientos diferentes.

En el caso de los migrantes los Estados Unidos deben replantear la recepción de las solicitudes de inmigración de tal manera que cada persona tenga el requisito de presentar su solicitud de migración en la Embajada de Norteamérica en cada uno de sus países de origen y no todos en El Paso, Texas porque esto es lo que provoca las migraciones masivas sin ninguna causa de urgencia ni necesidad de supervivencia. El trámite debe ser repudiado oficiosamente si no se presenta ante la Embajada de sus respectivos países de origen y allá, en su tierra que esperen la respuesta.

Con este sencillo requisito se detendrían de tajo todas la caravanas de migrantes y se nos resolvería un problema que de suyo no tenemos ninguna necesidad de afrontar. Son tantos los migrantes que están acantonados en nuestra ciudad que los fondos de los tres niveles de gobierno se han agotado y de paso también los recursos de las iglesias y demás instituciones y organizaciones de caridad privada. Ya no tenemos dinero con que mantenerlos. Y “A lo imposible nadie esta obligado”.

Muchos piensan que en la situación en que nos encontramos sería preferible destinar todo este esfuerzo social y gubernamental a la atención de las estancias infantiles, que desperdiciar esos esfuerzos y recursos en apapachar a los cubanos y a todo tipo de migrante que se nos han encaramado como sanguijuelas cuando aquí tenemos tantas necesidades que atender. Un simple decreto de los norteamericanos finado a las oficinas de recepción de solicitudes en sus países de origen y la cosa se resuelve para ellos, para los gringos y para todos.

Reconocemos puntualmente que el Gobierno municipal y las diversas organizaciones caritativas de la Iglesia Católica han hecho un gran esfuerzo para ayudar a todos estos migrantes pero la verdad es que sus recursos fueron rebasados y se han agotado y no podemos decir ¡que los mantenga el gobierno! porque ya no tiene con qué.





Dos asesinatos que marcan la historia

Por estos días se cumplen 25 años del asesinato en la colonia de Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, licenciado Luis Donaldo Colosio y la tesis de un asesino solitario nada más no convence a nadie. Aburto, ese hombre no tenía motivos para dar muerte al popular candidato presidencial, ni siquiera era activista político de ninguna especie. Para muchos la duda respecto a este magnicidio persistirá aunque para otros sus conclusiones son tan claras como inexpresables. Muchos dicen que fue la ardilla. ¿Cuál ardilla? Pues la ardilla; un animalito chaparrito y orejón que vive entre los pinos del bosque. Lo cierto es que no sabemos y no creemos.

También se cumplen dos años del asesinato de la periodista Miroslava Breach sin que la opinión pública quede satisfecha por el avance de las investigaciones y sin que el gremio periodístico ni los familiares de la víctima se consideren que han obtenido justicia en este ominoso crimen. Muchos periodistas de todo el estado hicieron manifestaciones coordinadas de protesta contra este crimen y en general contra los asesinatos de periodistas afirmando que el silencio es complicidad. Lo cierto es que la indignación general del gremio no cesa. En el caso del homicidio de la periodista chihuahuense para muchos la duda persistirá aunque para otros sus conclusiones son tan claras como inexpresables. Así es México.