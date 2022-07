Un Juárez de clase baja

Hace unos días salió una nota en varios periódicos del país que hacía alusión a las clases sociales en México. Esta nota dio mucho de que hablar a los fronterizos, quienes rápidamente empezamos a contar nuestros centavitos para saber a qué clase pertenecemos. Entre risas y desconsuelo, muchos internautas comenzaron a decir que “pese a tener dos chambas no salen de pobres”, o que “por mucho que uno se ponga la camiseta en el trabajo, a duras penas llega a rozar la clase media”.

Ciertamente, no hay oficio o profesión que garantice un excelente ingreso, este fenómeno de la precariedad de los profesionistas ya se veía venir. Desde hace unas dos décadas, Europa ha presentado este problema, donde muchos jóvenes egresados de licenciaturas y maestrías no podían acomodarse en un empleo acorde a su carrera y mucho menos que esté bien remunerado, por lo que tenían que acoplarse a lo que encontraran. Posteriormente, surgió la moda del “emprendedurismo”, una ideología económica donde uno se “autoexplota”. Si bien, el emprendimiento no es para todos, muchos han logrado empatarlo con sus actividades cotidianas y así obtener un ingreso extra que les dé (más o menos) una mejor calidad de vida, eso sí, siempre rogando por no enfermarse o que suceda un acontecimiento que represente un gasto fuerte, porque allí sí, ya valió.

Regresemos al punto de inicio. De acuerdo con un estudio del Inegi denominado “Cuantificando la clase media en México”, se llegó a la conclusión que aquellas personas cuyo ingreso está entre los 11,343.00 y los 22,927.00 pesos mensuales pertenecen a clase baja; mientras que aquellos con el rango de salario entre los 22,928.00 a los 77,975.00 son clase media; y los pocos que logran superar los 77,975.00 pesos al mes son considerados de clase alta. Sin embargo, este rango de cantidades es muy abierto, por lo que, indagando en información di con un estudio parecido, realizado por Profeco, donde se menciona que en México hay seis clases sociales (económicamente hablando) y no tres, como detalló el Inegi.

Partiendo de la cruda información de Profeco, podríamos obtener datos más detallados y tristes sobre esto: la clase baja-baja es aquella cuyas personas ganan entre los 1,166.79 hasta 5,671.50 pesos al mes; la clase baja-alta aquellos que perciben de 5,671.51 hasta 11,343.00 pesos; la clase media-baja se posiciona en los que ganan entre 11,343.01 hasta 38,987.50 pesos; la clase media-alta es para aquellos que su percepción mensual oscila entre los 38,987.51 y los 77,976.00; en penúltimo lugar está la clase alta-baja, con un ingreso de entre 77,976.01 hasta los 155,952.00; y por último, la clase alta-alta, se reserva para aquellos cuyo ingreso mensual es superior a los 155,952.01 pesos.

¿Qué hay de aquellos cuya percepción mensual es menor a 1,166.78 pesos al mes? Según parámetros del Banco Mundial, aquellos que viven con un ingreso menor de 57 dólares mensuales (unos 1,66.78 pesos, aproximadamente) se considera en extrema pobreza.

De acuerdo con datos del enero del presente año, elaborados por el IMSS, el 70 por ciento de los juarenses gana entre los 7,940.00 y los 12,123.00 pesos al mes, lo cual los sitúa entre la clase baja-alto y la media-baja. En ocasiones ver los números de manera fría suele ser doloroso, pero pinta la realidad económica de nuestra ciudad. Ahora, lo anterior no quiere decir que sean números definitivos, como ya se dijo anteriormente, muchos juarenses han tomado la decisión de “poner un changarrito”, o vender artículos y comida por medio de redes sociales, obviamente esto sin reportarlo al SAT, IMSS y demás órganos gubernamentales, que de por sí ya tienen su buena tajada.

No queda más que seguir adelante, como siempre hemos hecho los juarenses que, de alguna u otra manera, seguimos siendo “el number one”.