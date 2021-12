Un ícono juarense en decadencia

El 28 de febrero de 1941 bajo la administración del presidente municipal, Teófilo R. Borunda, se inauguró el Parque “José Borunda”, nombre tomado en honor del exalcalde que murió víctima de una bomba de nitroglicerina detonada el 1 de abril de 1938.

Son muchas las historias que se han desenvuelto en este pequeño pulmón de la ciudad. No hay persona en Ciudad Juárez y El Paso que no haya acudido al “Parque Borunda” a comer un elote en vaso, un “dogo” o una banderilla, acompañado de una deliciosa agua fresca de frutas. Son muchas las parejas que acuden a dicho parque para convivir un rato, con el ánimo de tener un lugar donde “romancear” al caer la tarde. También acompañan el ambiente un sinnúmero de familias que, en aras de darle un poco de diversión a los pequeños acuden a los “jueguitos” que se componen de resbaladillas, sube y baja, columpios y pasamanos. En complemento a lo anterior, los juegos mecánicos han hecho que chicos y grandes puedan divertirse por igual: los carritos chocones, la pequeña montaña rusa con cara de gusano, el trenecito, entre otros.

Sin embargo, en los últimos años ha sido evidente la decadencia en la que se encuentra este parque. Para empezar, podemos decir que los baños están cada vez más deficientes, poca agua, sin jabón y papel, hacen que los baños sean un completo asco; y pese a lo deplorable del servicio, aún hay personas que se dicen ser encargados que a las afueras se atreven a decirte “con lo que guste cooperar”.

En el área del arenal donde se encuentran los “jueguitos” -ubicado frente al Estadio 20 de Noviembre- es notorio el pésimo estado en los que estos se encuentran. Los sube y baja están destruidos y oxidados con una clara invitación a adquirir tétanos, los columpios no tienen asiento o les falta una de las cadenas; en medio de ese campo de juego, se encuentra la estructura de un dinosaurio, cuya cabeza está por desprenderse, representando un peligro latente para los pequeños que pasan a su alrededor. Las únicas dos resbaladillas que están en la zona están deshabilitadas, pues les faltan partes de las escaleras y de la lámina para resbalarse. Por si fuera poco, en la misma área se encuentra una persona que vende “juguetitos voladores con luces”, quien pone música que sería adecuada para un antro a la medianoche, pero no para un parque destinado al ámbito familiar.

Para terminar de darle en la torre, los juegos mecánicos no están mejor, varios están incompletos o fuera de servicio. Los carritos chocones a duras penas andan, en ocasiones los encargados tienen que darles un empujón para que agarren fuerza, además que varios de ellos no tienen pedales para poder acelerar. La simpática montaña rusa con el rostro del gusanito da bastante lástima, pues ya no tiene la fuerza suficiente para subir la pequeña pendiente donde inicia su recorrido. El famoso trenecito es manejado por una persona que se nota bastante fastidiada, al grado que es evidente su premura por terminar el recorrido los más pronto posible que por hacer que sus tripulantes disfruten del paseo.

Que triste y lamentable es ver este espacio lleno de historias y recuerdos convertirse exactamente en eso, en un viejo recuerdo y una historia de antaño. Ojalá que no pase mucho tiempo para que el “Parque Borunda” regrese a ser aquel punto de encuentro romántico, familiar, de diversión y comedera que solía ser antes, ese espacio del que muchos fronterizos estábamos muy felices y orgullosos.