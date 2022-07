Un hombre no puede ser feminista

La fuerza que tomó el feminismo en la última década, sobre todo en el estado y en Ciudad Juárez, es el resultado de años de lucha de mujeres cansadas de vivir en sociedades machistas, mujeres que desde niñas sufrieron desde sus hogares, escuelas y trabajos, las consecuencias de vivir en una cultura patriarcal. Mujeres que actualmente vivimos la discriminación respecto a derechos y oportunidades, ya que por ejemplo en el ámbito profesional nuestros caminos se vuelven más complicados al no creernos lo suficientemente inteligentes, nos han convertido en objeto sexual, somos más propensas a ser asaltadas porque les parecemos frágiles, a ser acosadas en la calle o en el transporte público, a ser violadas o hasta asesinadas por razones de género, y luego ser juzgadas porque no usábamos la ropa aprobada por la sociedad o simplemente porque no dejamos a ese hombre violentador que terminó asesinándonos.

Señalo lo anterior, porque he conocido y escuchado a hombres que se dicen ser “feministas” o aliados de movimientos feministas y que creen saber más del tema que cualquier mujer, por el simple hecho de haber leído algunos libros y aprendido varios conceptos. Sin embargo, el conocimiento sobre feminismo no se trata de solo leer y ver quién sabe más o ha estudiado más sobre el tema, el conocimiento sobre el feminismo nace del sufrimiento diario de vivirlo siendo mujer.

PUBLICIDAD

Un hombre por más libros que lea o estudios que realice, jamás sabrá que se siente caminar por las calles con miedo a que algún hombre la siga y quiera privarla de la libertad para luego ser violada y terminar en un arroyo desnuda y muerta, jamás sabrá cómo se siente ir en el transporte público y que de pronto un hombre se acerque a ella y le toque los glúteos o le roce con sus genitales, o en el ámbito laboral que ascienda a una mujer en un puesto y en lugar de pensar que es por su mérito propio digan que es la amante del jefe, o ser juzgada porque trabaja mucho y no se encarga de los hijos o de atender el hogar. Y si hablamos de religión ni se diga, el papel que siempre se la ha dado a la mujer es el de obedecer y escuchar al hombre y siempre estar por debajo de él en un papel sumiso y callado.

Partiendo de estos pronunciamientos, si no has sufrido alguna de esas situaciones entonces ¿cómo pudieras entenderlo?, los hombres que he conocido que dicen ser feministas o aliados de este movimiento, han aprovechado su discurso feminista solo para favorecerse políticamente con posiciones en dependencias gubernamentales por su supuesto conocimiento, han buscado apropiarse de una lucha que no les corresponde solo para obtener beneficios económicos y por qué no hasta sexuales, sin haber logrado algún cambio, he ahí el cinismo de estos pseudo-feministas. La pregunta es ¿un hombre realmente puede ser feminista? la respuesta corta es que no, por el simple hecho de que no es mujer.

Al hombre que ha tomado la conciencia y la decisión de romper con estas costumbres patriarcales, que ha decidido profundizar acerca de los feminismos, realizar un ejercicio introspectivo y correctivo identificando sus conductas machistas para poder realmente desarraigarse de su sentir, pensar y actuar acerca de la concepción de las mujeres y tenga como resultado poder ver a la mujer como su igual y realizar acciones igualitarias, se le considerará “aliado”, sin embargo, siempre debe adoptar un papel vigilante de sí mismo, ya que una educación patriarcal por más que se quiera deconstruir deja pequeños micromachismos en los que deberá trabajar diariamente, aunado con no permitir en los demás hombres que están a su alrededor desarrollar conductas machistas sobre las mujeres, una tarea sin duda nada fácil pero no imposible.