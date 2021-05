-Un fin de semana menos sin rojo mentiroso

-Exhiben a Maru como la candidata a vencer

-Segundas dosis también vienen retrasadas

-Se le acabó a Hacienda plazo del jineteo

Los números oficiales sirven al menos para algo de tranquilidad social y contención en los ánimos políticos electorales hacia el inminente primer domingo de junio próximo, de jornada histórica comicial.

Las autoridades de Salud no tuvieron pretexto para ampliar las temibles restricciones sanitarias hacia este fin de semana porque aun sus manipulados números no lo habrían justificado.

Reportaron ayer en las estadísticas de la ciudad de Chihuahua cinco muertos y más de 100 contagiados, pero prácticamente de un dígito que traían en días anteriores.

Para Ciudad Juárez el número de fallecidos fue igual al de la capital del estado pero el de contagiados considerablemente menor, apenas 35, con una ocupación hospitalaria en promedio a la baja.

Antes de su enésimo día de asueto de media semana, tanto el secretario de Salud, Eduardo “El Hígado” Fernández; y su patrón, Javier Corral, amenazaban con ampliar las restricciones a este fin de semana y colocaban su postura a un centímetro del extraordinario rojo.

Ellos no laboraron el miércoles por “inhábil”, tampoco el resto de la enorme burocracia gubernamental, pero sí el gremio empresarial temeroso a grandes voces por la amenaza de ampliar el tristemente célebre supercierre a este y más fines de semana.

Desde luego el miedo recorrió por igual a los cuartos de guerra electorales, concentrados en el apretón de tres semanas que le resta a las campañas.

Ayer todos respiraron algo aliviados porque apareció solo el jefe de Epidemiología de Salud, el doctor Gumaro Barrios, y presentó estadísticas de la pandemia considerablemente menos negativas a las de hace 15 días... al menos en números oficiales.

De Corral y su secretario de Salud, el denunciado por doble o triple partida, Eduardo Fernández, ni sus luces.

***

Quedó claro en el foro del Consejo Coordinador Empresarial que la candidata a vencer es Maru Campos.

Sellaron los aspirantes la firma de una “agenda 2021 por el desarrollo económico de Juárez” con un saludo Covid puñito, tratando de hacer a un lado a la abanderada blanquiazul.

Buscaron trazar círculo Alejandro Díaz, de Fuerza por México; Juan Carlos Loera, de Morena; Alfredo Lozoya, del Movimiento Ciudadano; y Graciela Ortiz, del Revolucionario Institucional.

Algunos asistentes percibieron con morbo cuando el doc Díaz hizo un movimiento rápido en busca de sus compañeros candidatos y dando la espalda a Maru. La foto en la versión digital de La Columna es inapelable. No deja siquiera lugar a interpretaciones.

No fue cosa del otro mundo, vaya, no opacó el hecho a ninguno de los pretendientes que expusieron con suficiencia los temas de economía y finanzas. No abordaron categóricamente la quiebra que sufre el estado, salvo Maru, pero quizá ese detalle del saludo habló por todo el evento.

Los organizadores incluyeron en el protocolo la firma del documento y la presentación del mismo en las manos de los candidatos para la foto, pero no contemplaron ese cierre de casita alrededor de Loera y de espalditas a Maru.

Nada extraordinario fuera de eso. El CCE decidió la asistencia solo de cinco de los candidatos (as) y no de los ochos que buscan la gubernatura.

Dejaron fuera sin mayor cargo de conciencia a Brenda Ríos, del Verde; Eugenia Baeza, de Redes Sociales Progresistas y a Ignacio Arrieta, del Encuentro Social, también abanderados a gobernadores (as).

Es cierto que su campaña es menos que invisible, pero nada costaba agregar tres sillas.

***

Sobre el mismo evento, es la primera vez que los candidatos se vieron las caras juntos en ese foro organizado por el Centro Coordinador Empresarial, ya sin Coparmex ni Desarrollo Económico.

Hubo algo de contraste entre las exposiciones de los participantes. Loera buscó conectarse hablando de su éxito como empresario, exportador y maquillador. Y a defender los logros que según él tiene la 4T.

No se metió en camisa de once varas mencionando cifras ni abordando con detalle la situación financiera del estado; en cambio Maru aventó por delante su cero deuda, sus calificaciones crediticias, mejores que Gobierno federal y sus cuentas públicas aprobadas, para luego decir que va a reestructurar la deuda y el dinero ahorrado será para Juárez.

No tuvieron como destinatario específico sus números a Corral, pero es obvio que le impactaron directo las cifras porque es el gobernador responsable de la quiebra financiera que sufre la entidad.

Fue muy claridoso Rogelio Ramos, dirigente de Canaco juarense, al concluir el foro. No dejó títere con cabeza.

Con peculiar estilo se refirió a cada uno de los candidatos, como haciendo una relatoría del encuentro.

El ganar ganar de Maru, la obediencia para pagar impuestos con la Federación para Juan Carlos Loera, el “don de lenguas” de Díaz, el sobre diagnóstico de Graciela Ortiz o el abandono de los accesos a Juárez de Alfredo Lozoya.

Ni el gobernador salió bien librado en general, por la ausencia de capacidad que ha demostrado por pelearse con la alcaldesa capitalina, hoy candidata a la gubernatura, y con el presidente de la República

Fue precisamente éste, el mandatario estatal, el perdedor del encuentro, por su incapacidad para resolver problemas en salud, educación, seguridad, economía.

Todo ese material le dio a los aspirantes mucha, bastante cuerda, para presentar sus propuestas.

***

Otra vez, para variar, vienen retrasadas las segundas dosis de la vacunación para Ciudad Juárez. Estaban previstas para el comienzo de mayo.

En la delegación de la Secretaría del Bienestar, que encabeza Bertha Luján Alcalde, ni idea tienen de cuándo podrían arribar a la frontera y, peor aún, se cree que podrían empalmarse con las primeras dosis dirigidas a las personas de 50 años o más.

Faltan escasos días para que se cumpla el mes de la aplicación de más de 115 mil primeras dosis, por lo que el plazo normal de separación entre los dos biológicos que deben suministrarse está más que superado.

La efectividad, supuestamente, es la misma después de pasadas tres semanas, pero de todos modos el retraso muestra la extraña planeación de la estrategia nacional de vacunación. No se diga la curiosa decisión de dejar a la ciudad más poblada del estado al último.

A la complejidad del proceso entre la primera y la segunda dosis debe agregarse que es muy posible la llegada de las vacunas para la gente de 50 a 59 años casi al mismo tiempo. De darse este supuesto y de llegar a empalmarse con la otra será peor la desorganización.

Sobre todo la preocupación de los organizadores de los operativos de vacunación es por la confusión que generan las segundas dosis. Mucha gente ni atención pone en la marca de la vacuna que le aplicaron y necesariamente la segunda debe ser de la misma que la primera.

Aunque hay un registro puntual de cuál recibió cada persona, según la experiencia en varias ciudades del país, la gente acude por la segunda dosis sin reparar cuál fue la primera recibida.

Así, en el poco probable caso de que lleguen las vacunas en las próximas dos semanas habrá que prepararse para un caos de cuando menos cinco días en los puntos habilitados desde los primeros días del mes pasado.

***

Castigados los proveedores y casi saldados los créditos bancarios de corto plazo, ya se acabó el tiempo del jineteo que había pedido el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, a los administradores de los poderes Legislativo y Judicial.

A estas alturas el Congreso del Estado enfrenta un déficit de casi 80 millones de pesos. Hasta eso que es menor el adeudo a las broncas que enfrenta el Tribunal Superior de Justicia, que necesita para su operación de rutina alrededor de 120 millones de pesos no recibidos en lo que va del año.

Eso en cuanto a los poderes constitucionales independientes y autónomos de papel, que en los hechos dependen de la firma de Fuentes Vélez para recibir el presupuesto que les corresponde.

Faltaría agregar lo que se adeuda al Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec), al Fondo Social del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y otras instituciones que reciben los recursos fiscalizables.

El responsable de las finanzas estatales había hecho no uno, sino decenas de compromisos con los titulares y administradores de las instancias a las que se les ha regateado el gasto. Desde finales del año pasado y principios de este les prometió que entrando mayo el Estado se pondría al corriente.

Por eso esperan que en estos días le caiga el veinte al secretario y antes de pensar en gastarse los recursos de los otros poderes, o antes de seguir jinetéandolos en las cuentas oficiales, se reporte a pagar porque hay rezagos en áreas clave de la justicia y en la gestión legislativa.

Con la gestión casi finalizada, difícilmente el gasto podrá servir ya de presión o moneda de cambio para aprobar reformas o lograr objetivos judiciales. Así que no le queda de otra a Hacienda más que pagar lo que debe.