Un ejemplo para Chihuahua

Durante años nuestros municipios han estado necesitados de líderes ejemplares que sean un verdadero referente en el país, que con sus acciones puedan de verdad cambiar nuestro entorno y sea un ejemplo a seguir para mujeres y hombres dentro de la administración pública y vida sociopolítica.

Cada vez es más el hartazgo de todos los ciudadanos cuando con cada ciclo llega una promesa del cambio, pero jamás cambia nada. El estado de Chihuahua cuenta actualmente con tres millones 741 mil 869 habitantes dentro del cual un 50.5 por ciento de este total son mujeres y el 49.5 por ciento son hombres (Inegi, 2020), y por cada uno de ellos debemos trabajar y hoy por fin en las calles está una mujer que ya inició un cambio por todos nosotros.

Chihuahua está bajo el mando de la gubernatura de Maru Campos, figura política panista con un perfil preparado, capacitado, que llevará al estado a lo más alto en el referente nacional y que en un sinfín de ocasiones en sus diferentes cargos públicos, ha demostrado que siempre se puede hacer más por los chihuahuenses.

Desde su cargo como diputada federal en el 2006 hasta el día de hoy como gobernadora de Chihuahua, su crecimiento como mujer dentro del ámbito político se ha convertido en un ejemplo que todos debemos visualizar, pues sabemos que no se necesitan discursos y promesas para alentar a la ciudadanía, sino que con hechos y resultados se determina la efectividad de un Gobierno.

En el año 2006 en su cargo como diputada federal de la LX Legislatura, participó en la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión Especial para la Reforma del Estado y en la Comisión del Distrito Federal y de Función Pública. Pensamos que la persecución política en la cual se vio involucrada en las elecciones del pasado 6 de junio del 2021, fue el único momento de tensión que ha vivido dentro de su carrera política, pero no fue así, pues 10 años atrás al ser delegada de Liconsa recibió amenazas debido a que denunció un desvío de recursos y por motivos de seguridad personal Maru tuvo que renunciar.

En 2013 fue electa como diputada local del Distrito 17, desde el 2016 y hasta 2021 fungió el cargo como la primera alcaldesa de la ciudad de Chihuahua y ahora en la pasada jornada electoral, la coalición Nos Une Chihuahua (PAN-PRD) obtuvo el triunfo con el 43 por ciento de los votos, en donde los propios chihuahuenses apoyaron el proyecto de nuestra ahora gobernadora.

Es un ejemplo para Chihuahua, demostrando que realmente cuenta con la convicción y la disposición total de servir a los miles de habitantes del estado, que no hay limitantes para que cualquier mujer ocupe un cargo público, que con voluntad, valentía, esfuerzo y capacidad todas logramos lo que nos proponemos; la búsqueda del cambio real y el bien común de la sociedad comienzan con llevar las ideas en acciones. Necesitamos perfiles de alto nivel al frente de las dependencias y eso Maru lo entiende, a personas que realmente sepan qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer, que no solamente velen por sus intereses personales y no utilicen esa trinchera para servirse a sí mismos, sino que hagan todo para mejorar lo que tanto se critica.

“Es gracias a las mujeres que pasaron delante de mí y que abrieron camino para que hoy se lograra la primera gubernatura encabezada por una mujer, pero también por las que vienen atrás de mí, cada vez con sueños más grandes y mayores oportunidades. Es una gran oportunidad para decirle a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas que sí se puede, que las mujeres podemos cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos y que no debemos dejarnos vencer por retos u obstáculos”, dice Maru Campos.

Vemos como nuestra gobernadora se expresa sobre el reto que tenemos como seres humanos, pero sobre todo como mujeres, diciéndonos que jamás debemos rendirnos y que debemos seguir adelante a pesar de los retos que se nos presenten; tomando como inspiración estas palabras, en conjunto con el sin fin de acciones realizadas por nuestra gobernadora Maru Campos, desde el 8 de septiembre del 2021 que asumió su cargo, hoy dejo un mensaje para los chihuahuenses:

Debemos impulsarnos y ayudarnos entre todos, mujeres y hombres, dejar las envidias y egos de lado, dejar el partidismo para comenzar a apoyar los buenos proyectos que en estos años traerá Maru Campos a nuestra ciudad, y no buscarle lo malo para la venta de desprestigio a la gobernadora del PAN con el fin de hacer crecer más las propias ambiciones de ciertos líderes de partidos con base en críticas sin construcción, pues hay que convertirnos en ejemplo de unidad para el Estado; que no solamente se trate de una gobernadora de paso, sino de la primera mujer que gobierna este Estado y sobre todo no la última, que sean varios sexenios bajo el mando de perfiles de mujeres preparadas y respaldadas, para en conjunto lograr ser más grandes de lo que fuimos ayer, pero que solo con la verdadera convicción, motivación y valentía es como lograremos llegar a esa meta: apoyar a las mujeres jóvenes para que sigamos creciendo, pues somos el presente, somos esa fuerza y esperanza que desde ya comienza a accionar para mejorar Chihuahua.