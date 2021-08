Un drama anunciado

Estamos en presencia de un proceso de incremento sustancial de los infectados por SARS- CoV-2, en los que gana espacio cada vez mayor la variante Delta, el repunte no muestra visos de desacelerar. De los infectados las personas menores de 18 años ya tienen mayor peso. Los decesos siguen en aumento y evidencian una mayor letalidad de la epidemia. La vuelta a clases presenciales plantea una serie de consideraciones y reflexiones.

La amplia mayoría de los integrantes de la niñez son hijas e hijos de familias pobres y éstos, como los procedentes de familias no pobres no han sido vacunados. Por consiguiente, las y los primeros sufren subalimentación o desnutrición y presentan, por tanto, un sistema inmunitario débil (inmunodeficientes). Si bien la otra parte de niñas, niños y adolescentes no presentan el cuadro extremo, también son susceptibles de alojar el virus y tener cuadros peligrosos si tienen antecedentes de enfermedades respiratorias, insuficiencias renales, diabetes o alguna otra deficiencia orgánica que debilita su sistema inmunitario. Si estas deficiencias también las sufriera el grupo más desprotegido, ya puede usted imaginar lo que les espera.

El Gobierno del Estado ha decidido plegarse al reinicio de clases presenciales decidido por el presidente de la República y lo ha difundido formalmente a través de la reiteración de la estrategia del ciclo 2020 -21 para educación básica (estrategia_chihuahua_seyd.pdf). El aspecto distintivo lo constituye el anexo 05 que contiene la eufemística SUGERENCIA PARA LA CARTA COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD MADRES, PADRES DE FAMILIA O TUTORES.

La Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante Covid-19, es un documento que fue elaborado de manera conjunta por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, la participación preventiva de las autoridades de salud locales se circunscribe a atender los probables casos de infectados y a los enfermos darles el tratamiento correspondiente ¿no debieran ser éstas las que se ocuparan de certificar que las escuelas satisfacen las medidas de seguridad sanitaria para operar?

La misma estrategia formulada por la Secretaría de Educación y Deporte del estado, en sus fundamentos técnicos y legales, en su primer párrafo establece: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º. “Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación”, disposición con la cual se posibilita la apertura de los edificios escolares en el momento en que el semáforo epidemiológico se exprese en color amarillo, para el caso de los Centros de Asesoría y Seguimiento Académico.

Al respecto la indagación realizada por el que esto escribe, sobre las comunicaciones de autoridades escolares a los padres de familia mencionan: a) que las autoridades eventualmente pagan al conserje; b) la limpieza de las zonas verdes como de los salones de clase y otros espacios, lo realizan los padres de familia; c) los enseres y sustancias de limpieza, corren por cuenta de la Sociedad de Padres de Familia, esto es de los titulares de familia; d) Como no alcanza la cuota anual que les corresponde a los progenitores de $ 1,200.00 por alumno en primaria y $ 1,600.00 en secundaria, de esta forma las autoridades salvan el cumplimiento del Artículo 3º. Constitucional en la parte relativa “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”, pues quien cobra es la Sociedad de Padres de Familia. Esto sugiere que la gratuidad se agota en sueldos de maestros y personal administrativo.

Finalmente es pertinente recordar el párrafo nueve y diez del Artículo 4 Constitucional: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios”.

¿Qué harán los padres para exigir el cumplimiento de los derechos de la niñez cuya salud ha quedado en las condiciones que el azar disponga, en cuanto al derecho a la salud y la de los integrantes de la familia -aun cuando hayan sido vacunados-? Por lo pronto buen número de padres ya se niegan a firmar la carta de corresponsabilidad y a llevar a sus hijos a los cursos presenciales.