El pasado jueves 20 de mayo, se realizó en Chihuahua el único debate entre candidatos a la gubernatura del estado, organizado por el IEE para que el electorado tenga la posibilidad de escuchar sus propuestas, pero además para verlos en acción interactuando entre ellos, contrastando posturas, y respondiendo señalamientos directos sobre temas específicos, o al menos eso debió ser dicho ejercicio.

Debo decir que es una pena que el IEE sólo haya organizado un debate que por supuesto quedó bastante corto ante las expectativas ciudadanas. Ocho candidatos “debatiendo” al mismo tiempo en un esquema bastante rígido de réplicas y contrarréplicas que, por ser tantos participantes con estilos distintos de retórica y con enfoques tan diversos, rompen con la continuidad y el interés de los espectadores.

Si a este análisis le agregamos que hay temas de suyo complejos, como el de la seguridad pública o el de las finanzas, que merecerían por sí mismos todo un debate completo sólo para dichos temas. En Estados Unidos y otros países desarrollados de Europa, por ejemplo, los debates son temáticos y se realizan varios encuentros, además de que no son tantos candidatos.

Más allá de valoraciones sobre si el debate lo ganó o lo perdió tal o cual candidato o candidata, en realidad se trató de un debate perdido para los electores, a quienes no se les permitió apreciar en toda su magnitud las capacidades de los debatientes, sus verdaderas capacidades y limitaciones.

No obstante estas condiciones poco favorables, el ejercicio resultó interesante con todo y las limitantes expuestas, porque dejó al descubierto que el centro de los ataques y señalamientos fue Juan Carlos Loera, el candidato de Morena, con lo que quedó demostrado que la estrategia de todos se centró en el morenista, en un intento por restarle puntos en las preferencias electorales, ya que a últimas fechas ha repuntado de manera importante, logrando colocarse incluso en primer lugar en algunas de ellas.

Dijo Maru Campos en su presentación, que estaba ahí de frente como lo ha hecho siempre "sin nada que ocultar" remató categórica, sin embargo, en realidad sí hay tres expedientes penales en su contra y lo que ha quedado claro con la estrategia jurídica de los abogados que llevan su defensa, es precisamente un claro objetivo de evitar que se sepa el contenido de las acusaciones de dichos expedientes mediante amparos, acumulando ya a la fecha más de 22.

Así pues, una cosa es lo que se dice y otra muy distinta lo que se hace, situación que se evidenció claramente en el caso de Maru Campos. Pero luego se fue duro contra el Gobierno federal, dijo: "Los chihuahuenses hemos padecido más que nunca las promesas incumplidas del Gobierno federal, y después de mí hablará el señor Juan Carlos Loera, quien, por cierto, cínicamente se presenta aquí para pedirnos el voto -mientras mostraba una imagen de un hombre con la cara ensangrentada-, después de habernos traicionado, este individuo, Juan Carlos Loera, trajo violencia y se llevó el agua" aseguró la candidata panista.

Así se dirigió a Loera "este individuo", en sentido y tono marcadamente peyorativos apenas abriendo su participación y abriendo fuego también. Y yo me pregunto: ¿Qué habría pensado Maru, y cómo habría reaccionado, si hubiera sido Juan Carlos quien la recibiera del mismo modo? ¿La violencia política de género sólo aplica a las mujeres? Afortunadamente el morenista no cayó en la provocación directa de Maru.

Por su parte, Loera afirmó: "Chihuahua debe cambiar. Soy un hombre honesto y voy a extirpar el régimen de corrupción que tiene a Chihuahua en la quiebra; cambiaremos la pésima administración y el pillaje de los gobiernos del PRI y del PAN, por un gobierno que vuelva a servir a la gente, he acompañado en la lucha por la democracia al licenciado López Obrador por más de 10 años, he recorrido todo el estado y sé que los problemas de Chihuahua no se resuelven desde el aislamiento, vamos a trabajar en coordinación con el Gobierno federal, en nuestro gobierno sanearemos las finanzas, fomentaremos el desarrollo económico para todas y para todos, garantizaremos el bienestar y construiremos la paz sin dejar nadie afuera y sin dejar a nadie atrás, vamos a dar servicios de salud para todas y para todos, vamos a dar servicios de educación de calidad para nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes, nadie se quedará fuera de la escuela. En el cumplimiento de nuestros propósitos me jugaré mi destino como gobernador de Chihuahua".

He querido transcribir los discursos de presentación de ambos punteros en la elección, porque dicen mucho de lo que cada uno es en realidad. Mientras Maru utilizó la mitad de su tiempo para denostar y descalificar a Loera en lo particular y al Gobierno federal, este último describió en diez líneas todo un ambicioso plan de gobierno sin referirse a la panista, solo hablando de propuesta y de inclusión social. Creo que ahí está la enorme diferencia.

Pero también me quiero referir a la primera pregunta que le tocó en suerte a Maru Campos, en el tema de Gobierno. Le preguntaron “¿Cuál es su propuesta para la erradicación de los automóviles que no están legalizados?”, al respecto sólo atinó a reafirmar que es un problema serio en el estado, pero no supo o no quiso aventurar una propuesta concreta, le dio vueltas al tema y habló de todo menos del tema que le preguntaron.

Y así por el estilo siguió todo el debate. Maru aprovechando cada participación para enderezar sus baterías contra el morenista Loera, quien por cierto, hay que decirlo, aguantó bien todos los señalamientos no solo de la panista, sino de todos los demás que no dejaron pasar oportunidad para criticarlo. Mostró pues un talante sereno y mesurado, características de alto valor en un gobernante.

Pero me quiero referir a otro hecho que ocurrió en las afueras de las instalaciones del IEE, por cierto, un hecho violento y que dejó como saldo una persona lesionada.

Ayer a mediodía, en una rueda de prensa en la capital, el presidente estatal de Morena el profesor Martín Chaparro, acompañado de la coordinadora general de la campaña de Loera, Norma Deidree Bazán, presentaron un video en el que se puede apreciar como un grupo de panistas, a quienes identificaron ampliamente, mediante el uso de la violencia física y verbal, tratan de impedir que Juan Carlos llegue al debate.

Se trata de José Eduardo Pacheco Romero, empleado del DIF estatal de Chihuahua, de Irving Rafael Loera Talamantes, coordinador administrativo de la Secretaría del Ayuntamiento en la capital, de Guillermo Cabello militante del PAN y de Armando Facio Guzmán, también militante panista, a quienes se les puede apreciar entre jaloneos, gritos y golpes, tratando de impedir que el auto donde iba el candidato de Morena pudiera avanzar.

En la rueda de prensa es informó que ya se presentaron y ratificaron las denuncias correspondientes, tanto ante la FGE como ante el IEE, ya que al ser funcionarios públicos los dos primeros de los mencionados, se configura el delito electoral.

Aquí lo lamentable es que el PAN incurra en estos actos desesperados de violencia contra Morena y su candidato, porque además de evidenciar un reconocimiento al importante avance que ha tenido Loera, y por eso su desmedida preocupación, también demuestran un muy bajo nivel de competencia, al recurrir a la fuerza bruta como único argumento para defender y promover a su candidata.

Ahora que están las cosas así, ya solo falta que se cumpla la máxima del boxeo: “El que se enoja pierde” y los panistas ya perdieron el debate, ya solo les queda perder la elección, y eso está muy cerca de ocurrir ya.