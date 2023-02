Un cisne negro amenaza la economía

Ciudad de México.- De por sí las cosas no van tan bien en la economía global y en específico la norteamericana, pero hay aún la esperanza de que no haya una recesión este 2023, o al menos no tan fuerte.

De hecho, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yanet Yelen, comentó que era muy difícil que con los datos de empleo que mostraron en enero, se pudiera creer que eso fuera posible.

Pero más tardaba ella en declararlo, que en aparecer un cisne negro.

Rusia anunció que dejará de producir 500 mil barriles de petróleo por día en represalia contra las sanciones que la Unión Europea, EU y sus aliados le impusieron al precio máximo de su crudo y el traslado por vía marítima de este.

El precio del petróleo, subió en un ocho por ciento en el crudo de referencia Brent.

Todo, al tiempo que los países árabes subieron el precio debido a que China reabrió su economía y por lo tanto, se espera, suba la demanda.

La noticia llega en mal momento, toda vez que existe un fuerte esfuerzo de tratar de bajar la inflación a través de las tasas de interés de los bancos centrales, es decir, restringiendo el uso del dinero.

Si el precio del petróleo y por ende de todos los combustibles sigue subiendo, lo harán también el resto de los precios, ya que es una consecuencia natural.

Al seguir los precios con una presión adicional como lo es el petróleo, a la Reserva Federal no le quedará otro remedio que subir sus tasas hasta un seis por ciento e inclusive algunos analistas que pueda llegar al siete.

La situación ya difícil para deudores de tarjetas, autos y casas en EU, empresas con bonos de deuda, y los propios gobiernos, sería insostenible.

De hecho, en el caso de México, la tasa de Banxico ya es del 11 por ciento, creándole al Gobierno federal un boquete que este 2023 sumará más de un billón de pesos en intereses, sin considerar pagos a capital, que prácticamente no se están dando.

En Estados Unidos la situación es igual o peor de precaria para el gobierno, a un ritmo de más de 965 millones de dólares diarios… solo de intereses.

Hay que recordar que la inflación puede ser detonada por factores como la impresión excesiva de dinero, que es el caso actual; un aumento en el precio de la energía, que está sucediendo y se puede sostener por mayor tiempo y también por un problema climático como una sequía o enfermedad en animales que genere escasez, como lo es en el caso del huevo.

Todos esos factores son inflacionarios o generadores de aumentos en los precios.

En Estados Unidos, ya se ven efectos en el precio de las gasolinas con un aumento esta semana de un cinco por ciento en promedio, aunque la demanda no ha repuntado precisamente por las ya difíciles condiciones económicas.