Un caso de acoso militar

Mucho se ha debatido en el espacio público sobre la conveniencia o riesgo que implica la participación de las Fuerzas Armadas en labores diferentes a las que le asigna la Constitución Política y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, que principalmente consisten en la protección del territorio, el mantenimiento de la soberanía, la seguridad nacional y el auxilio a la población en casos de desastre.

Algunas voces -particularmente desde la sociedad civil organizada y el sector académico- se han opuesto abiertamente a la política que favorece la participación militar en ámbitos como la seguridad pública, la construcción y habilitación de infraestructura, la vigilancia de instalaciones estratégicas o la distribución de insumos de salud, entre otros.

De entre esos ámbitos, el de la seguridad pública es el que ha generado mayor discusión y oposición social, pues principalmente se cuestionan los efectos de la actuación castrense en cuanto al respeto de los derechos de las personas que pudieran ser revisadas o detenidas en ejercicio de esa función; ello, considerando que la doctrina militar se sustenta en la disciplina, la lealtad, la secrecía y la obediencia ciega a las instrucciones de los superiores jerárquicos, lo que sin duda constituye un riesgo.

Pese a esta polémica, en México se consolidó la extinción de la Policía Federal y su transición a una Guardia Nacional que hoy es dirigida, formada, integrada y supervisada por militares y marinos, lo que ha constituido para muchas voces la consolidación de una política de militarización de la seguridad pública.

Ese debate se ha acentuado conforme se han difundido acontecimientos que involucran al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina o de la Guardia Nacional en la comisión de conductas anómalas como hostigamiento y acoso laboral, acoso sexual y violación a los derechos humanos.

Uno de esos casos ocurrió recientemente en la Academia de Formación Profesional de la Guardia Nacional, ubicada en la avenida Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde laboran y estudian cerca de 80 mujeres.

Como parte del proceso de cambio institucional de mandos civiles a militares, a principios del año 2021 tomó posesión como director de ese centro de formación, el general en retiro Juan Jesús Vázquez Hernández.

De personalidad impositiva y mostrando actitudes machistas, autoritarias y discriminatorias, el general dejó claro de inmediato que el personal civil no era bienvenido en su equipo de trabajo y que la Guardia Nacional y su academia no eran espacios “adecuados” para las mujeres.

Pronto las jóvenes cadetes y el personal administrativo comentaban entre sí que el general las hostigaba, las acosaba, les hacía comentarios lascivos e incluso, algunas hablaban de abuso sexual. Por citar solo una de las acusaciones, se afirma que el militar entraba de madrugada a las habitaciones de las cadetes no solo para observarlas en ropa de cama, sino para hacerles tocamientos de índole sexual. No podían y no debían quejarse, él era el director de la academia, un general y el hombre que podía impedirles la conclusión de sus estudios y el ingreso a las dependencias de seguridad, marina o defensa nacional.

El número de casos aumentó, no fueron ni dos, ni cinco, ni diez las mujeres víctima, por lo que unos meses después empezaron a fluir escritos al Órgano Interno de Control, a la Secretaría de la Función Pública, a la Unidad de Asuntos Internos, a la Unidad para la Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional de la Guardia Nacional, e incluso se interpusieron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos; las respuestas eran siempre las mismas: sus denuncias no estaban fundadas ni motivadas, o bien, simplemente no procedían por falta de pruebas.

Ante el cúmulo de denuncias, el personal militar inició una campaña de desprestigio que tenía como propósito descalificar y silenciar a las denunciantes, alegando su resistencia a la extinción de la Policía Federal y su rechazo al orden y disciplina que ellos intentaban imponer. Las mujeres incluso tuvieron que pedir ayuda a los medios de comunicación y a líderes de opinión por las amenazas, presiones para su desistimiento y ante la negativa de las autoridades para atenderlas en tiempo y forma.

Fueron la activista María Elena Morera, directora de la organización ciudadana Causa en Común, El Diario de Juárez y otras instancias las que contribuyeron a la visibilidad y difusión del caso y las que incidieron para que la Guardia Nacional tomara cartas en el asunto. Después de casi un año de la primera denuncia formal, la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación y su personal entrevistó no solo a las víctimas, sino a otros elementos, incluidos el personal administrativo, el académico y el de intendencia.

Finalmente, la Guardia Nacional tomó la decisión de concentrar a Vázquez Hernández a la Ciudad de México. Tras el proceso de entrega-recepción el militar dejará Ciudad Juárez este lunes 5 de diciembre; seguramente será asignado a alguna otra función y difícilmente podremos enteranos si habrá sanción o no.

Hoy levantamos la voz por esas jóvenes mujeres, algunas de ellas conocidas nuestras, que no fueron escuchadas a tiempo, que vivieron de cerca las prácticas cobardes y abusivas de un hombre con poder y que en un acto de enorme valentía se atrevieron a denunciarlo. Hoy ellas no solo temen por su integridad física y la de sus familias, sino que anticipan represalias e incluso la pérdida de su trabajo por haber acusado y sostenido su dicho ante diferentes instancias.

Es cierto que no puede juzgarse a toda una institución por el comportamiento indebido de un solo individuo, pero sí podemos exigir que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Función Pública y la propia Guardia Nacional sancionen de manera ejemplar al exdirector de la Academia; su sola remoción del cargo es insuficiente y envía un mensaje de encubrimiento y protección.

El Gobierno federal debe sentar precedente con este caso, continuar la investigación hasta sus últimas consecuencias y hacer evidente su total rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres, al margen de la institución donde se comete o del rango del servidor público que las lleve a cabo. Debe además garantizar que las cadetes -que pertenecen a Sedena y Semar- no sean revictimizadas y hostigadas cuando concluya su curso de formación y sean enviadas a su nueva adscripción a partir del 16 de diciembre.

Es necesario dar respuesta institucional inmediata y contundente a las denuncias de acoso, abuso sexual o de violación a los derechos humanos de la población y de los sectores más vulnerados en particular. En un gobierno que prioriza la seguridad de las mujeres no puede ni debe caber la permisividad, la indiferencia, o la tolerancia a las prácticas intimidatorias, discriminatorias y abusivas.

Un acosador no merece laborar en una institución tan noble y respetable como la Secretaría de la Defensa Nacional, ni debe volver a estar al mando de hombres y mujeres para quienes ha mostrado no tener respeto alguno. Ese servidor público representa el rostro autoritario y machista de un país al que le urge ampliar y mejorar los mecanismos de protección y defensa de sus niñas, jóvenes y mujeres.