Un cambio de paradigma

Caer en una situación de emergencia natural es un escenario que pocos vislumbramos, pero al que estamos sujetas todas las personas, independientemente de dónde radiquemos. Un día, estamos tranquilamente en nuestro hogar, ocupándonos de la problemática diaria que nos aqueja y al día siguiente, como consecuencia de un huracán, un temblor, una fuerte nevada o algún otro fenómeno natural, nos preocupamos por el bienestar inmediato de nuestra familia y por cómo cubrir sus necesidades básicas: ¿Qué comer? ¿Dónde y cómo dormir? E, inclusive, ¿dónde obtener agua para beber?

Así fue el Huracán Otis, que trajo como fuertes afectación a uno de los paraísos vacacionales más famosos: Acapulco, y lo más importante, su gente. Por tanto, la obligación que tiene el Estado (no solo una instancia) de resolver es clara y requiere la urgente intervención. Para esto se construyó el Programa de Emergencia Social y Natura que ejecuta la Secretaría de Bienestar. Aunque, a diferencia de otro programas, la actuación del mismo no tiene un esquema lineal y responde a la necesidad particular que se busca resolver. En esta ocasión, tocó a toda la Secretaría de Bienestar, trasladarse a Acapulco. No me refiero a la instalación de una oficina de atención, sino a todo el personal de la Secretaría de todo el país que cambio de lugar de residencia de forma temporal y que nos encontramos en campamento desde Guerrero, todas y todos con diferentes funciones que han ido desde el censo de las personas que tuvieron afectación en su vivienda hasta la limpieza de los lugares públicos.

La tarea ha sido gigante y el esfuerzo de todas las y los servidores de la nación realmente magnánimo. Se encuentran fuera de sus estados, recorriendo casa por casa, escuchando a cada persona que sufrió un daño por la huracán, resolviendo (en muchas ocasiones dándoles la lata de atún que traen para ellos poder comer durante el censo) y sobre todo, haciendo lo que mejor saben: servir al pueblo de México y de Acapulco.

Poco a poco, en un mes, ellos han logrado, lo que muchos, al ver las condiciones de este municipio, no creíamos posible, una recuperación acelerada. No hay cosa que no logren, ni reto que les detenga. Solo quién no les ha visto trabajar, podría llegar a criticar su labor, que, por cierto terminan al llegar a su campamento, con la alegría que solo puede provocar el deber cumplido.

Mucho ruido y pocas nueces generaron legisladores a la hora de aprobar el presupuesto. Según ellos, faltaba de presupuesto para enfrentar la contingencia. Muy seguramente no pusieron un pie por allá y tampoco se informaron sobre el método de atención, ¿Para qué? Tal vez pensaron, eso no les reditúa electoralmente. Aquí es donde debemos detenernos y hacer una reflexión sobre los métodos. Antes se entregaban cobijas, despensas y demás artículos a través de otras instituciones. Para que llegarán a la gente pasaban inclusive años. Hoy, esos recursos se le entregan directamente a las personas, para la limpieza o reconstrucción de sus viviendas.

Alguien me preguntaba ¿Qué va a pasar si se lo gastan en otra cosa? La respuesta es simple: que se lo gasten en su cubrir su mayor necesidad. No imagino como una familia, de escasos recursos podría no atenderse a ellas y ellos mismos en una situación de este tipo. Es precisamente el trato a la población como menor de edad lo que genera lejanía con la ciudadanía. Siempre recuerdo cuando me toco trabajar en Desarrollo Social y como quienes habitaban en un fraccionamiento, ya no eran sujetas de apoyo supuestaamente porque no lo requerían; aunque sabemos que en Juárez nuestros fraccionamientos tienen igual o más necesidad que las denominadas colonias. Esas trabas son edificadas por el desapego al territorio que nadie que se dedique al servicio público o a la política debe permitir, ni permitirse.

Por último, quiero reconocer a las y los servidores de Chihuahua y de Juárez muy particularmente, nuestro clima es extremo y así todas y todos trabajan, recorriendo casa por casa diariamente, pero cambiar su lugar de trabajo de un desierto a una playa, definitivamente requiere un sobreesfuerzo que solo con voluntad y amor a su trabajo se puede lograr.

En este segundo día de diciembre, inicio de época navideña y fraternidad me quedo con la siguiente reflexión ¡qué la solidaridad del pueblo mexicano nunca se agote a la hora de ayudar a quienes más lo necesiten!