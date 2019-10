Un buen ser humano

Nicolás Maquiavelo escribió: “El que tolera el desorden para evitar la guerra, primero, el desorden y después la guerra”.

El día jueves el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana manifestó lo siguiente: “El día de hoy a las 15:30 horas, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena realizaba un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la acción, tomó control de la vivienda, localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López, lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla […]”.

Los medios de comunicación al unísono comenzaron con el seguimiento y publicación de la nota, los títulos noticiosos fueron entre otros: “Liberan a Olvido Guzmán”, “Reporta prensa nacional que dejaron libre al hijo de El Chapo”, entre otros.

El día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que avaló la liberación del hijo de “El Chapo” fue en la sesión de preguntas de sus “mañaneras” en donde el presidente señalo: “Es que no se puede apagar el fuego con el fuego, ésa es la diferencia de estrategia en relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos, nosotros no queremos muertos, no queremos guerra”.

Como era de esperarse, el estruendo noticioso y la gran socialización de la declaración fue abrumadora, los intelectuales –algunos– criticaron a decisión, expusieron que con esa decisión se había consolidado el Estado de excepción y otros, publicaban el capítulo I –denominado: evasión de presos– del Código Penal Federal, argumentando que al Ejecutivo federal se le debería imputar por tal delito.

Es oportuno recordar que nuestra Carta Magna obliga a los presidentes a realizar un juramento, que dice: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen […]”.

En este sentido, la tradición dictará que los presidentes no tienen una labor sencilla, cualquier decisión tiene diversas implicaciones, una simple directriz contrae la interconexión de nodos que provocan situaciones positivas y negativas, dicha situación, el Ejecutivo federal enfrenta día a día, lo único que “salva” es que justifican su actuar en lo correcto o en lo bueno.

Ahora, bien, le invito a reflexionar sobre el actuar de una situación particular, de ser verdad la versión que se suscribe al inicio de la presente participación, el resultado de cualquier decisión que el Gobierno mexicano tomara, traería la misma consecuencia: el hijo de “El Chapo” no estaría detenido.

Lo anterior, con una diferencia profunda, de haber existido una decisión de mantener la detención seguramente los 30 elementos ahora mismo estarían muertos, 30 vidas que representan; ser el padre, el hijo, el esposo, el hermano de diversas personas.

Es evidente que el presidente no quiso “mancharse las manos de sangre”, huyó de la responsabilidad de ver a los ojos a los deudos de los soldados y hacerse responsable de su muerte, así como, ponderó la vida de 30 personas sobre la detención de una sola.

Por otra parte, es evidente que el Estado mexicano se debilitó hacia el interior y exterior, la fuerza del narcotráfico se les brindó un mal mensaje, el cual radica en que tienen la fuerza suficiente para sentarse en la mesa del presidente y negociar la aplicación de la ley.

Hacia el exterior, entre otras muchas consecuencias, los expertos prevén que el peso sufrirá una devaluación considerable por la falta de certeza jurídica y de seguridad en la que se encuentra México, ahora no sólo se justifica por datos o notas periodísticas, sino el propio presidente aceptó que él avaló la decisión.

Consecuencias muchas, sin embargo, se puede que tenemos un buen ser humano en el Ejecutivo federal y que tal característica no integra el perfil de puesto para ser presidente, más aun, puede llegar a estorbar. Sin embargo, muchas personas preferirán tener un presidente con altas expectativas morales y de humanidad a un ser que se pueda envolver en la cobardía de luchar por la legalidad a kilómetros, sacrificando vidas –no cercanas– y creando víctimas.

Por último, cabe preguntarnos qué queremos, un presidente decidido –la figura de burócrata que Hannah Arendt denuncia– o, un buen ser humano al que se le puede acusar de tibio, ¿a cuál prefiere?