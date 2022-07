Un 'break' para Juárez

El fin de semana pasado los centros comerciales, así como algunos parques se vieron abarrotados por muchísimos juarenses. A forma de contraste, me surgió la pregunta ¿por qué hay tanta gente en la calle si pareciera que las cosas están tan mal en nuestra ciudad?

Y es así como la inquietud no se frenó y busqué rápidamente una respuesta. Entre las personas que estaban a mi alrededor pude notar que se veían envueltas en un aura de serenidad y sobre todo de diversión. Así es, pese a que muchas cosas negativas podrían estar pasando a nuestro entorno, llega un punto donde la gente lo único que quiere es olvidar, relajarse y divertirse.

En mi contemplación, me acerque a una persona que estaba escuchando música mediante el parlante de su celular, con un refresco en mano y una bolsa de “papitas” en la otra, parecía que disfrutaba de su momento; sin ánimos de molestar, pero sí de saciar mi curiosidad le pregunte “¿cree que hoy es un buen día?”, sin exaltarse y guardando su tranquilidad me contestó “claro, hoy es un buen día, a veces lo son, a veces no, pero cuando hay uno bueno hay que disfrutarlo”.

En ocasiones nos abrumamos con tanta noticia e historias negativas que pasan en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo completo. Y ciertamente eso llega a ser demasiado tóxico para nuestra salud mental. La violencia de la ciudad, la inflación de los precios, la politiquería barata de los partidos, las malas acciones del gobierno, hasta el mugroso calor extremo, siempre están allí, dando vueltas en nuestras cabezas, generando sentimientos agobiantes, frustrantes y hasta depresivos.

Mirando hacia mi alrededor me di cuenta de que los juarenses buscan “ahogar la realidad” con una película en el cine, un helado, una caminata por el parque, viendo los aparadores en los centros comerciales, escuchando música, en fin, compartiendo un momento acompañado o hasta solo.

Por un momento que me vino a la mente una frase que un día escuche decir a un adulto mayor “siempre con un pie en la tierra y otro en la nube”, y definitivamente estaba en lo correcto; debemos estar con un pie en la realidad, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, pero también debemos tener un pie en esa maravillosa nube que nos salva de hundirnos en la frialdad de la realidad que, si no escapamos de ella, nos puede volver igual de locos como aquel que siempre vive en las nubes.

En esta breve reflexión no cabe más que comprender que los juarenses también necesitamos de un tiempo libre, de distracciones y diversiones; obras de teatro, música en vivo, jugar en el parque, ver una buena película en casa o en el cine, comer en un restaurante, en un puesto de comida o hasta en la banqueta, solo o acompañado, pero el caso es distraerse, liberar la mente y sentir nuevamente la tranquilidad y la serenidad que “ahogar la realidad” conlleva.